Николич – после победы над ЦСКА: «Мы ответили всем, кто думал, что «Локомотив» умер»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич дал комментарий после матча второго тура РПЛ против ЦСКА (2:1). Команда серба уступала по ходу встречи.

«Не сказал бы, что было два разных тайма. Хочу поздравить с победой команду, ребята молодцы. Люблю мою команду, они хорошие и качественные футболисты. Мы ответили всем, кто думал, что «Локомотив» умер. У нас есть команда и атмосфера, мы будем биться до конца, у нас есть характер.

До 70-й минуты мы полностью контролировали игру, были лучшей командой на поле. Но потом игра поменялась, ЦСКА был лучше. Но это не так важно. Ребята удержали три очка. Хочу поздравить наших болельщиков, рады были их видеть на трибунах. Надо восстановиться к следующей игре, которая будет на искусственном поле.

По всем слухам мы ответили на поле. У нас есть команда, мы вместе. Я переживал каждый момент, был более эмоционален, чем обычно. Очень хотелось выиграть, потому что мы это заслужили», – сказал серб.

«Локомотив» в этом чемпионате только побеждает.

Команду покидает полузащитник Гжегож Крыховяк .

. Николич работает в России год.

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