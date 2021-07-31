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    Николич – после победы над ЦСКА: «Мы ответили всем, кто думал, что «Локомотив» умер»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич дал комментарий после матча второго тура РПЛ против ЦСКА (2:1). Команда серба уступала по ходу встречи.

    «Не сказал бы, что было два разных тайма. Хочу поздравить с победой команду, ребята молодцы. Люблю мою команду, они хорошие и качественные футболисты. Мы ответили всем, кто думал, что «Локомотив» умер. У нас есть команда и атмосфера, мы будем биться до конца, у нас есть характер.

    До 70-й минуты мы полностью контролировали игру, были лучшей командой на поле. Но потом игра поменялась, ЦСКА был лучше. Но это не так важно. Ребята удержали три очка. Хочу поздравить наших болельщиков, рады были их видеть на трибунах. Надо восстановиться к следующей игре, которая будет на искусственном поле.

    По всем слухам мы ответили на поле. У нас есть команда, мы вместе. Я переживал каждый момент, был более эмоционален, чем обычно. Очень хотелось выиграть, потому что мы это заслужили», – сказал серб.

    • «Локомотив» в этом чемпионате только побеждает.
    • Команду покидает полузащитник Гжегож Крыховяк.
    • Николич работает в России год.

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    Источник: «Чемпионат»

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    31.07.2021 22:25
    Комментарии9
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      Рейтинг: +8612

      житель СПб 2 часа назад

      Молодцы, никто не спорит.

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      Рейтинг: +1627

      B.G. 2 часа назад

      Только, это не ЛОКО умер.....

      0
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      Рейтинг: +24365

      Боцман59rus 2 часа назад

      - а что за бравада, лигу чемпионов выиграли что ли?

      1
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      ...
      Рейтинг: -1501

      Вот оно чё Михалыч > Боцман59rus 2 часа назад

      Слышь боцман, он же нацик...Тебе в SS ,Ты готов сжигать людей в печах, су.ч.енок
      Помнишь свои слова ---армяшки ? Сволота

      0
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      Рейтинг: +49760

      portero 3 часа назад

      пока распродажа не пошла полным ходом , Вы на ходу...

      1
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      Рейтинг: -727

      СуперПАВ9 > portero 2 часа назад

      Не будет не какой распродажи

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      Рейтинг: +1627

      B.G. > СуперПАВ9 2 часа назад

      научись грамотно писать....

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      Рейтинг: +1627

      B.G. > СуперПАВ9 2 часа назад

      А то, смотрю, ты дурачок, всех учишь на этом сайте, да нахрен посылаешь, бакланчик ))

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      Рейтинг: +315

      Жорик секс обжорик 3 часа назад

      Кто бы что ни говорил, но пришёл цорн, и можно уже с уверенностью скзать,ни чего хорошего из этого не выйдет, на примере мы уже видели. Жалко локо...и палыча

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