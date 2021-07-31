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  • Николич – после победы над ЦСКА: «Мы ответили всем, кто думал, что «Локомотив» умер»

Николич – после победы над ЦСКА: «Мы ответили всем, кто думал, что «Локомотив» умер»

31 июля 2021, 22:25
17

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич дал комментарий после матча второго тура РПЛ против ЦСКА (2:1). Команда серба уступала по ходу встречи.

«Не сказал бы, что было два разных тайма. Хочу поздравить с победой команду, ребята молодцы. Люблю мою команду, они хорошие и качественные футболисты. Мы ответили всем, кто думал, что «Локомотив» умер. У нас есть команда и атмосфера, мы будем биться до конца, у нас есть характер.

До 70-й минуты мы полностью контролировали игру, были лучшей командой на поле. Но потом игра поменялась, ЦСКА был лучше. Но это не так важно. Ребята удержали три очка. Хочу поздравить наших болельщиков, рады были их видеть на трибунах. Надо восстановиться к следующей игре, которая будет на искусственном поле.

По всем слухам мы ответили на поле. У нас есть команда, мы вместе. Я переживал каждый момент, был более эмоционален, чем обычно. Очень хотелось выиграть, потому что мы это заслужили», – сказал серб.

  • «Локомотив» в этом чемпионате только побеждает.
  • Команду покидает полузащитник Гжегож Крыховяк.
  • Николич работает в России год.

Уткин: «Николич – лучший тренер РПЛ. Топовый»

Николич: «Как и болельщики, я тоже задаюсь вопросом, что происходит с «Локомотивом»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Николич Марко
Комментарии (17)
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Жорик кекс обжорик
1627759731
Кто бы что ни говорил, но пришёл цорн, и можно уже с уверенностью скзать,ни чего хорошего из этого не выйдет, на примере мы уже видели. Жалко локо...и палыча
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portero
1627762230
пока распродажа не пошла полным ходом , Вы на ходу...
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Боцман59rus
1627763486
- а что за бравада, лигу чемпионов выиграли что ли?
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житель СПб
1627764123
Молодцы, никто не спорит.
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Persona_non_Grata
1627780529
Победой над еще более " мертвым " ЦСКА вы ничего не доказали (( Что-то мне подсказывает , что если ни чего не произойдет , то что Локо , что ЦСКА будут болтаться в середине таблицы
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Дедуктор
1627791891
Смолову только слухов таких не хватало. Теперь вдвое лучше играть начнет. Краковяк теперь в другом клубе танцевать будет. И, возможно, Баринов. Как то не шибко велика потеря. Мухина, вот, сбагрили и что? Появился в "конюшне" игрочишко масштаба Карпова-Васина. Совсем не впечатляет пока. Вот, пацан Пиняев у КС сильно впечатлил и сразу. Так что, фанаты Локо, крепитесь. Возможно, что заграница вам поможет. Свои слова негативные против Николича аннулирую. Може, ему тоже такой встряски от Цорна не хватало чтобы про амбиции вспомнить.
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АЛЕКС 58
1627797610
Это не вы выиграли,это Берёза вам отдал победу!
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Play
1627799210
Да просто дело в том, что ЦСКА умер ещё раньше.
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paracetamol
1627806629
«Локомотив» еще не умер, пока дрыгается в агонии.
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111ax
1627884881
к сожалению ЦСКА после перестройки пока очень далек от уровня до нее, что видно как по результатам в еврокубках, так и в рпл, а это все в целом снижение уровня рпл, т.к. доминирующий зенит не прибавил, остальные стали слабее
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