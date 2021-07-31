Уткин: «Николич – лучший тренер РПЛ. Топовый»

Видеоблогер Василий Уткин оценил работу главного тренера «Локомотива» Марко Николича. Он считает серба лучшим в РПЛ.
«Марко Николич – абсолютный и исчерпывающий топ в матч-менеджменте и лучший тренер в РПЛ (к Рую Витории еще присмотримся). Просто развинтил ЦСКА, спокойненько. И ладно бы только ЦСКА.
Топовый тренер. Какая умница», – написал Уткин.
- Николич работает в России год.
- За это время он успел взять Кубок России.
- Осенью «Локомотив» выступит в группе Лиги Европы.
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Источник: телеграм-канал Василия Уткина