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Уткин: «Николич – лучший тренер РПЛ. Топовый»

31 июля 2021, 22:13
5

Видеоблогер Василий Уткин оценил работу главного тренера «Локомотива» Марко Николича. Он считает серба лучшим в РПЛ.

«Марко Николич – абсолютный и исчерпывающий топ в матч-менеджменте и лучший тренер в РПЛ (к Рую Витории еще присмотримся). Просто развинтил ЦСКА, спокойненько. И ладно бы только ЦСКА.

Топовый тренер. Какая умница», – написал Уткин.

  • Николич работает в России год.
  • За это время он успел взять Кубок России.
  • Осенью «Локомотив» выступит в группе Лиги Европы.

Уткин: «Назначение Карпина в сборную России – ошибка. Не так надо делать»

Николич: «Как и болельщики, я тоже задаюсь вопросом, что происходит с «Локомотивом»

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Николич Марко Уткин Василий
Комментарии (5)
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Ray Coach
1627760113
Посмотрим локо на более длинном отрезке. Пока все ровно.
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житель СПб
1627764040
"И ладно бы только ЦСКА" -? А с Зенитом - кто кого развинтил?! То то. Не торопитесь с оценками.
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yorgenbarenz
1627797675
И Локо начали развинчивать.Первый болт(Крыховяк)-пошёл!
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NewLife
1627802924
Играли с конями так, как играли всегда - ничего выдающегося от "топового" тренера.
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MaxRnD
1627803765
Так-то всё-таки на данный момент Слуцкий ....
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