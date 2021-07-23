Уткин: «Назначение Карпина в сборную России – ошибка. Не так надо делать»

крылышки в студию!
Видеоблогер Василий Уткин раскритиковал назначение на пост главного тренера сборной России Валерия Карпина. Он будет совмещать работу с аналогичным постом в «Ростове».
«Я считаю назначение Карпина тренером сборной ошибкой. Карпин очень смелый парень. Он не может проигнорировать такой вызов. И работа в сборной ему по плечу. Мало того – я бы сказал, эта работа ему органична. Но это сильно не ко времени. Совмещение недопустимо. Не так это надо делать», – написал Уткин.
- Штаб Карпина за 5 месяцев в сборной России заработает менее 700 тысяч.
- В штаб Карпина войдут отечественные и зарубежные тренеры.
- В сентябре возобновится отборочный цикл ЧМ-2022, где Россия занимает 2-е место в группе.
Член комитета по этике РФС Созин: «Карпина назначили в сборную только потому, что больше никого нет. Никто в эту команду идти не хочет»