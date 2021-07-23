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  • Уткин: «Назначение Карпина в сборную России – ошибка. Не так надо делать»

Уткин: «Назначение Карпина в сборную России – ошибка. Не так надо делать»

23 июля 2021, 23:49
12

Видеоблогер Василий Уткин раскритиковал назначение на пост главного тренера сборной России Валерия Карпина. Он будет совмещать работу с аналогичным постом в «Ростове».

«Я считаю назначение Карпина тренером сборной ошибкой. Карпин очень смелый парень. Он не может проигнорировать такой вызов. И работа в сборной ему по плечу. Мало того – я бы сказал, эта работа ему органична. Но это сильно не ко времени. Совмещение недопустимо. Не так это надо делать», – написал Уткин.

  • Штаб Карпина за 5 месяцев в сборной России заработает менее 700 тысяч.
  • В штаб Карпина войдут отечественные и зарубежные тренеры.
  • В сентябре возобновится отборочный цикл ЧМ-2022, где Россия занимает 2-е место в группе.

Член комитета по этике РФС Созин: «Карпина назначили в сборную только потому, что больше никого нет. Никто в эту команду идти не хочет»

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Ростов Карпин Валерий Уткин Василий
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Plyash
1627075151
Главная ошибка - это ты,Вася.Всё у Валеры будет хорошо,мешать только не надо. Взяться за сборную в нынешнем состоянии - это гражданская смелость.И Ростов оставить нельзя,не по-человечески..Побольше бы таких настоящих мужиков в нашем государстве,тогда и жили бы по другому.Удачи,Валерий Георгиевич.
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inzek
1627084000
крылышки в студию!
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Smekaev
1627098615
Согласен, Вася, но по другому уже никак - раньше шевелиться надо было, а тут уже все, кто только мог, в жопу клюнули - некогда делать, как надо!
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Rybkin
1627102516
Пока нашим спортом,в том числе и футболом,рулят всякие МУТКО,никто,хоть Гвардиола,хоть Венгер,хоть Анчелотти,нашу сборную не спасёт!А Карпина жалко.
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evgevg13
1627105646
Ну сам бы встал у руля. Со стороны демагогию разводить легко
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vladimir-7
1627107580
Уткин: Не так это надо делать, а как, не скажу.
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Soccerdealer63
1627119375
Не удивил... естественно...НАДО ДЕЛАТЬ "НЕ ТАК"! Тут, как говорится, всю систему менять надо!))) Но в настоящий момент нами рулит именно сама эта "система", у которой в планах себя менять не значится))
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NewLife
1627133403
Ошибка - это иметь РФС, который назначает тренером физрука, потом долго не может найти замену и назначает тренером нервного человека, у которого не было достижений в тренерской карьере.
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alex1951
1627139500
Товарищ Уткин! Хоть разочек выдали бы что-нибудь положительное,даже ,если ничего нет...... Придумай,выдай......а то,похоже, сам писать -пописывать любитель,а отзывы читать,так тебя нема.....читай-читай не похудеешь)))
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житель СПб
1627313920
Эх, Василий, Василий... Так может, ты бы возглавил бы сборную? Нет?! Ну так будем уважать "матросова" Карпина.
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