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    Уткин: «Назначение Карпина в сборную России – ошибка. Не так надо делать»

    Видеоблогер Василий Уткин раскритиковал назначение на пост главного тренера сборной России Валерия Карпина. Он будет совмещать работу с аналогичным постом в «Ростове».

    «Я считаю назначение Карпина тренером сборной ошибкой. Карпин очень смелый парень. Он не может проигнорировать такой вызов. И работа в сборной ему по плечу. Мало того – я бы сказал, эта работа ему органична. Но это сильно не ко времени. Совмещение недопустимо. Не так это надо делать», – написал Уткин.

    • Штаб Карпина за 5 месяцев в сборной России заработает менее 700 тысяч.
    • В штаб Карпина войдут отечественные и зарубежные тренеры.
    • В сентябре возобновится отборочный цикл ЧМ-2022, где Россия занимает 2-е место в группе.

    Член комитета по этике РФС Созин: «Карпина назначили в сборную только потому, что больше никого нет. Никто в эту команду идти не хочет»

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    23.07.2021 23:49
    Комментарии2
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      Рейтинг: +560

      inzek 52 минуты назад

      крылышки в студию!

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      Рейтинг: +6770

      playsh 3 часа назад

      Главная ошибка - это ты,Вася.Всё у Валеры будет хорошо,мешать только не надо.
      Взяться за сборную в нынешнем состоянии - это гражданская смелость.И Ростов оставить нельзя,не по-человечески..Побольше бы таких настоящих мужиков в нашем государстве,тогда и жили бы по другому.Удачи,Валерий Георгиевич.

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