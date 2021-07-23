Член комитета по этике РФС Созин: «Карпина назначили в сборную только потому, что больше никого нет. Никто в эту команду идти не хочет»

Андрей Созин, член комитета по этике РФС, прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной России Валерия Карпина. Он будет совмещать пост с работой в «Ростове».

«10 сентября 2019 года в РФС сделали заявление, что они против совмещения постов. Сегодня объявляют о назначении Карпина. Да, Карпин – уважаемый специалист, но назначен он только потому, что больше никого нет. Это единственный кандидат, который ещe и выдвинул свои условия, и заставил РФС согласиться. Всегда были против совмещения. Видимо, никто в эту сборную идти особо не хочет: все понимают – нужны кардинальные изменения, смена тренера – не панацея. Да, желаю ему удачи, у него до первого матча два понедельника. Его выбрали на безальтернативной основе.

Уровень Карпина – первый из возможных наших кандидатов. Никого другого на короткий срок нет. Хотелось бы услышать, что Карпину поставили задачу выхода на ЧМ-2022. И это будет критерием его оценки. У Станислава Черчесова была задача только выйти на Евро, но его сняли. Так что озвучьте задачу, чтобы потом не было споров», – сказал Созин.