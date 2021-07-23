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  • Член комитета по этике РФС Созин: «Карпина назначили в сборную только потому, что больше никого нет. Никто в эту команду идти не хочет»

Член комитета по этике РФС Созин: «Карпина назначили в сборную только потому, что больше никого нет. Никто в эту команду идти не хочет»

23 июля 2021, 23:13
34

Андрей Созин, член комитета по этике РФС, прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной России Валерия Карпина. Он будет совмещать пост с работой в «Ростове».

«10 сентября 2019 года в РФС сделали заявление, что они против совмещения постов. Сегодня объявляют о назначении Карпина. Да, Карпин – уважаемый специалист, но назначен он только потому, что больше никого нет. Это единственный кандидат, который ещe и выдвинул свои условия, и заставил РФС согласиться. Всегда были против совмещения. Видимо, никто в эту сборную идти особо не хочет: все понимают – нужны кардинальные изменения, смена тренера – не панацея. Да, желаю ему удачи, у него до первого матча два понедельника. Его выбрали на безальтернативной основе.

Уровень Карпина – первый из возможных наших кандидатов. Никого другого на короткий срок нет. Хотелось бы услышать, что Карпину поставили задачу выхода на ЧМ-2022. И это будет критерием его оценки. У Станислава Черчесова была задача только выйти на Евро, но его сняли. Так что озвучьте задачу, чтобы потом не было споров», – сказал Созин.

  • Штаб Карпина за 5 месяцев в сборной России заработает менее 700 тысяч.
  • В штаб Карпина войдут отечественные и зарубежные тренеры.
  • В сентябре возобновится отборочный цикл ЧМ-2022, где Россия занимает 2-е место в группе.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Ростов Россия Карпин Валерий
Комментарии (34)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Plyash
1627076459
Карпин один мужиком оказался - взялся расхлёбывать чабанское болото.
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Марк Аврелий!
1627081765
Никто туда не хочет? А один усатый оттуда уходить не хотел!
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inzek
1627083798
разогнать этот бедлам под названием РФС. Взять тех кто душой болеет, а не на распилах живет. а Валере удачи. Верим, как говорится
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Иван Петров 1986
1627105376
Нашли на кого теперь можно все свалить. А сами все остались на тепленьких местах. А начинать нужно было именно с этого самого РФС.
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Axe111
1627105663
Расформировать на*** этот сброд и взять РЕАЛЬНО ЛЮДЕЙ С ЖЕЛАНИЕМ И ХОТЯ БЫ НЕМНОГО УМЕЮЩИХ ИГРАТЬ
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vladimir-7
1627106440
Министр спорта и РФС ничего не делают для развития футбола в России, поиск тренера для сборной не могли широко осуществить, нет никакого желания работать, даже свой зад из кресла поднять не хотят. Необходимо вычистить эти структуры от дармоедов, нацеленных только на распил и получение денег для собственного обогащения. Во всей структуре власти и в футбольной среде в частности, необходимо исключить всякое землячество, родственно-семейные отношения и устройство на службу по дружбе и личных симпатий, а также, построенную на взятках.
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piligrim1986
1627110660
валера, нахер ты вписался в этот блуд
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zigbert
1627111265
Смена тренера зачастую улучшает игру команды. Если Карпину удастся пройти отбор к ЧМ-2022, он останется у руля сборной. Вот только кем он будет усиливать игру сборной?
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karasik
1627116580
Валера, дерзай!!!
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Лфшт
1627125966
Лучше бы не ставили задач тренеру, а ставили бы их всему РФС. А то лишь козла в огороде найти.
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