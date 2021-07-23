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    Член комитета по этике РФС Созин: «Карпина назначили в сборную только потому, что больше никого нет. Никто в эту команду идти не хочет»

    Андрей Созин, член комитета по этике РФС, прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной России Валерия Карпина. Он будет совмещать пост с работой в «Ростове».

    «10 сентября 2019 года в РФС сделали заявление, что они против совмещения постов. Сегодня объявляют о назначении Карпина. Да, Карпин – уважаемый специалист, но назначен он только потому, что больше никого нет. Это единственный кандидат, который ещe и выдвинул свои условия, и заставил РФС согласиться. Всегда были против совмещения. Видимо, никто в эту сборную идти особо не хочет: все понимают – нужны кардинальные изменения, смена тренера – не панацея. Да, желаю ему удачи, у него до первого матча два понедельника. Его выбрали на безальтернативной основе.

    Уровень Карпина – первый из возможных наших кандидатов. Никого другого на короткий срок нет. Хотелось бы услышать, что Карпину поставили задачу выхода на ЧМ-2022. И это будет критерием его оценки. У Станислава Черчесова была задача только выйти на Евро, но его сняли. Так что озвучьте задачу, чтобы потом не было споров», – сказал Созин.

    • Штаб Карпина за 5 месяцев в сборной России заработает менее 700 тысяч.
    • В штаб Карпина войдут отечественные и зарубежные тренеры.
    • В сентябре возобновится отборочный цикл ЧМ-2022, где Россия занимает 2-е место в группе.

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    Источник: «Чемпионат»

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    23.07.2021 23:13
    Комментарии9
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      Рейтинг: +560

      inzek 54 минуты назад

      разогнать этот бедлам под названием РФС. Взять тех кто душой болеет, а не на распилах живет. а Валере удачи. Верим, как говорится

      0
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      Рейтинг: +87

      Марк Аврелий! 1 час назад

      Никто туда не хочет? А один усатый оттуда уходить не хотел!

      0
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      Рейтинг: +3294

      neim 1 час назад


      Так в эту команду ни кому идти не надо. Надо создавать новую и работать с ней.
      Не понятно, почему упорно Бердыева не берут ни куда.

      0
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      Рейтинг: +10108

      BRO_football 2 часа назад

      Да уж. Не только в сборной, но даже в РФС надо что-то менять, потому что даже за огромную зарплату Черчесова в 2,5 млн евро никто из хороших тренеров в сборную России идти не хочет. А это о многом говорит.

      1
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      Рейтинг: +7221

      "supermax" > BRO_football 2 часа назад

      Да тут полный бесперспективняк

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      Рейтинг: +6770

      playsh 2 часа назад

      Карпин один мужиком оказался - взялся расхлёбывать чабанское болото.

      0
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      Рейтинг: +21006

      bset 3 часа назад

      Сборная России - это черная дыра, которая не одну карьеру "съела". Надеюсь, что у Карпина все получится и он выйдет победителем, но чет прям совсем не верится в успех.

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      Рейтинг: +9070

      NewLife 3 часа назад

      Когда увидим состав, поймем и перспективы.

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      Рейтинг: +1007

      tarasofka 4 часа назад

      "Это единственный кандидат, который ещe и выдвинул свои условия"

      Карпин – о сборной России: «Хочу, чтобы в РФС ответили, выдвигал ли я хоть одно условие»

      https://bombardir.ru/news/631623

      хм.

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