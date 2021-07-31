Николич: «Как и болельщики, я тоже задаюсь вопросом, что происходит с «Локомотивом»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поговорил о ситуации в команде. Ее покидает полузащитник Гжегож Крыховяк и, вероятно, другие футболисты.

«Что касается Крыховяка, мы были в суперхороших отношениях, качественный суперфутболист. Но я не готов обсуждать эту тему сегодня. Сегодня тема – футбол, игра. Уверен, в ближайшее время клуб сделает заявление по этому поводу.

Болельщики задаются вопросом, что происходит с клубом? Я тоже. Я тренер команды. Я люблю моих игроков. Они хорошие ребята. Уверен, что они сегодня будут отдавать все силы на поле», – сказал серб в эфире «Матч ТВ».

В эти минуты проходит матч 2-го тура РПЛ ЦСКА – «Локомотив».

Николич работает в клубе год.

Крыховяк отыграл в «Локомотиве» 3 года.

Геркус: «От происходящего в «Локомотиве» не по себе. Удивительно, что клуб молчит. Фанаты заслуживают информацию»