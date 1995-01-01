Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    2 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?

    Николич: «Как и болельщики, я тоже задаюсь вопросом, что происходит с «Локомотивом»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поговорил о ситуации в команде. Ее покидает полузащитник Гжегож Крыховяк и, вероятно, другие футболисты.

    «Что касается Крыховяка, мы были в суперхороших отношениях, качественный суперфутболист. Но я не готов обсуждать эту тему сегодня. Сегодня тема – футбол, игра. Уверен, в ближайшее время клуб сделает заявление по этому поводу.

    Болельщики задаются вопросом, что происходит с клубом? Я тоже. Я тренер команды. Я люблю моих игроков. Они хорошие ребята. Уверен, что они сегодня будут отдавать все силы на поле», – сказал серб в эфире «Матч ТВ».

    • В эти минуты проходит матч 2-го тура РПЛ ЦСКА – «Локомотив».
    • Николич работает в клубе год.
    • Крыховяк отыграл в «Локомотиве» 3 года.

    Геркус: «От происходящего в «Локомотиве» не по себе. Удивительно, что клуб молчит. Фанаты заслуживают информацию»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:04
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +45607

      MaxRnD 55 минут назад

      Ничего, вон с Ростовом такое (минус 8 человек основного состава) тихо произошло, и все ни гу-гу, как будто так и надо ... в порядке вещей - кризис финансовый, мать его ети ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15730

      JTherry 1 час назад

      не вижу ничего плохого в том, что Локо расстался наконец, с Крыховяком, не показавшем на ЧЕ-20 ровным счетом ничего, а ЗП у него 3 лимона с лишним... и по игре с "цирковым клубом с конями" Локо скорее жив, чем мертв...)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +927

      balam 1 час назад

      Лысый крепись!народ с вами

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13726

      Garrincha58 1 час назад

      у Крыховяка большая зарплата вот они и избавляются, а остальные никуда не уйдут просто СМИ всё раздувают и не понимаю Краснодар дать ему такую большую зарплату в его возрасте большие риски видать Галицкий сменил курс всё таки хочет выиграть хотя бы одно чемпионство раз такие траты, a с молодёжью ничего не получилось

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8606

      житель СПб 2 часа назад

      Ничего себе! То есть и главный тренер не управляет командой?! Плохо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +356

      вальтер79 2 часа назад

      беги тренер пока и тебя не продали куда нибудь)))))))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      бесёнок 2 часа назад

      сллавляют локо потихоньку

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +137

      бесёнок > бесёнок 2 часа назад

      цорн со своим корешем нерусом сук.....

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87930
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67032
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru