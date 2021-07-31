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  • Николич: «Как и болельщики, я тоже задаюсь вопросом, что происходит с «Локомотивом»

Николич: «Как и болельщики, я тоже задаюсь вопросом, что происходит с «Локомотивом»

31 июля 2021, 20:04
9

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поговорил о ситуации в команде. Ее покидает полузащитник Гжегож Крыховяк и, вероятно, другие футболисты.

«Что касается Крыховяка, мы были в суперхороших отношениях, качественный суперфутболист. Но я не готов обсуждать эту тему сегодня. Сегодня тема – футбол, игра. Уверен, в ближайшее время клуб сделает заявление по этому поводу.

Болельщики задаются вопросом, что происходит с клубом? Я тоже. Я тренер команды. Я люблю моих игроков. Они хорошие ребята. Уверен, что они сегодня будут отдавать все силы на поле», – сказал серб в эфире «Матч ТВ».

  • В эти минуты проходит матч 2-го тура РПЛ ЦСКА – «Локомотив».
  • Николич работает в клубе год.
  • Крыховяк отыграл в «Локомотиве» 3 года.

Геркус: «От происходящего в «Локомотиве» не по себе. Удивительно, что клуб молчит. Фанаты заслуживают информацию»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Николич Марко
Комментарии (9)
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бесёнок
1627751542
сллавляют локо потихоньку
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вальтер79
1627752308
беги тренер пока и тебя не продали куда нибудь)))))))))
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житель СПб
1627752707
Ничего себе! То есть и главный тренер не управляет командой?! Плохо.
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Garrincha58
1627754343
у Крыховяка большая зарплата вот они и избавляются, а остальные никуда не уйдут просто СМИ всё раздувают и не понимаю Краснодар дать ему такую большую зарплату в его возрасте большие риски видать Галицкий сменил курс всё таки хочет выиграть хотя бы одно чемпионство раз такие траты, a с молодёжью ничего не получилось
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balam
1627754538
Лысый крепись!народ с вами
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JTherry
1627755826
не вижу ничего плохого в том, что Локо расстался наконец, с Крыховяком, не показавшем на ЧЕ-20 ровным счетом ничего, а ЗП у него 3 лимона с лишним... и по игре с "цирковым клубом с конями" Локо скорее жив, чем мертв...)
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MaxRnD
1627756638
Ничего, вон с Ростовом такое (минус 8 человек основного состава) тихо произошло, и все ни гу-гу, как будто так и надо ... в порядке вещей - кризис финансовый, мать его ети ...
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zigbert
1627800400
Да тут у любого тренера возникнут вопросы, когда из команды уходят ведущие игроки.
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