ЦСКА - Локомотив

Николич прекрасный тренер! Наверное, единственное прекрасное пятно Кикнадзе.
|1/2 финала
|21 апреля, среда
|19:00
|Локомотив
|3:0
|ЦСКА
|20 тур
|27 февраля, суббота
|19:00
|Локомотив
|2:0
|ЦСКА
|9 тур
|27 сентября, воскресенье
|19:00
|ЦСКА
|0:1
|Локомотив
|29 тур
|16 июля, четверг
|20:30
|Локомотив
|2:1
|ЦСКА
|3 тур
|28 июля, воскресенье
|19:00
|ЦСКА
|1:0
|Локомотив
|24 тур
|20 апреля, суббота
|19:00
|Локомотив
|1:1
|ЦСКА
|10 тур
|7 октября, воскресенье
|19:00
|ЦСКА
|0:1
|Локомотив
|16 тур
|5 ноября, воскресенье
|16:30
|Локомотив
|2:2
|ЦСКА
|2 тур
|21 июля, пятница
|19:30
|ЦСКА
|1:3
|Локомотив
|25 тур
|26 апреля, среда
|19:30
|ЦСКА
|4:0
|Локомотив
|11 тур
|23 октября, воскресенье
|16:30
|Локомотив
|1:0
|ЦСКА
|24 тур
|16 апреля, суббота
|17:00
|Локомотив
|1:1
|ЦСКА
|10 тур
|26 сентября, суббота
|14:00
|ЦСКА
|1:1
|Локомотив
|27 тур
|10 мая, воскресенье
|13:30
|Локомотив
|1:3
|ЦСКА
|8 тур
|21 сентября, воскресенье
|13:30
|ЦСКА
|1:0
|Локомотив
|28 тур
|12 мая, воскресенье
|13:30
|Локомотив
|1:4
|ЦСКА
|14 тур
|4 ноября, воскресенье
|13:30
|ЦСКА
|2:1
|Локомотив
|30 тур
|6 ноября, воскресенье
|20:45
|Локомотив
|1:1
|ЦСКА
|15 тур
|22 июня, среда
|20:00
|ЦСКА
|3:1
|Локомотив
|20 тур
|12 сентября, воскресенье
|15:00
|Локомотив
|1:0
|ЦСКА
|6 тур
|17 апреля, суббота
|14:00
|ЦСКА
|1:1
|Локомотив
|18 тур
|16 августа, воскресенье
|16:00
|Локомотив
|2:1
|ЦСКА
|4 тур
|12 апреля, воскресенье
|14:00
|ЦСКА
|4:1
|Локомотив
|20 тур
|30 августа, суббота
|16:00
|Локомотив
|0:2
|ЦСКА
|6 тур
|20 апреля, воскресенье
|16:00
|ЦСКА
|0:0
|Локомотив
|17 тур
|22 июля, воскресенье
|18:00
|Локомотив
|1:2
|ЦСКА
|3 тур
|31 марта, суббота
|16:00
|ЦСКА
|2:0
|Локомотив
|20 тур
|23 сентября, суббота
|00:00
|ЦСКА
|1:2
|Локомотив
|5 тур
|16 апреля, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|3:2
|ЦСКА
|18 тур
|30 июля, суббота
|14:00
|Локомотив
|3:2
|ЦСКА
|3 тур
|3 апреля, воскресенье
|14:00
|ЦСКА
|0:0
|Локомотив
|24 тур
|25 сентября, суббота
|00:00
|ЦСКА
|0:1
|Локомотив
|7 тур
|17 апреля, суббота
|00:00
|Локомотив
|1:0
|ЦСКА
|Финал
|21 ноября, четверг
|00:00
|ЦСКА
|0:1
|Локомотив
|17 тур
|28 июля, воскресенье
|00:00
|ЦСКА
|0:1
|Локомотив
|14 тур
|9 июля, вторник
|00:00
|Локомотив
|0:0
|ЦСКА
|24 тур
|15 сентября, суббота
|00:00
|Локомотив
|3:2
|ЦСКА
|10 тур
|20 мая, воскресенье
|00:00
|ЦСКА
|2:1
|Локомотив
|30 тур
|12 ноября, воскресенье
|00:00
|ЦСКА
|4:3
|Локомотив
|1 тур
|24 марта, пятница
|00:00
|Локомотив
|1:0
|ЦСКА
|28 тур
|24 октября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|1:0
|ЦСКА
|14 тур
|3 июля, суббота
|00:00
|ЦСКА
|1:0
|Локомотив
|34 тур
|3 ноября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|1:2
|ЦСКА
|17 тур
|17 июля, среда
|00:00
|ЦСКА
|1:3
|Локомотив
|19 тур
|9 августа, вторник
|00:00
|Локомотив
|1:0
|ЦСКА
|10 тур
|2 мая, понедельник
|00:00
|ЦСКА
|1:2
|Локомотив
|23 тур
|8 августа, воскресенье
|00:00
|ЦСКА
|3:1
|Локомотив
|7 тур
|17 апреля, суббота
|00:00
|Локомотив
|2:0
|ЦСКА
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66:28
|+38
|65
|2.
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54:30
|+24
|56
|3.
|Динамо М
|30
|16
|5
|9
|53:41
|+12
|53
|4.
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42:30
|+12
|50
|5.
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42:29
|+13
|50
|6.
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43:39
|+4
|48
|7.
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36:38
|-2
|42
|8.
|Крылья Советов
|30
|12
|5
|13
|39:36
|+3
|41
|9.
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47:51
|-4
|38
|10.
|Спартак М
|30
|10
|8
|12
|37:41
|-4
|38
|11.
|Пари НН
|30
|8
|9
|13
|26:39
|-13
|33
|12.
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27:35
|-8
|33
|13.
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34:47
|-13
|32
|14.
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29:40
|-11
|30
|15.
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34:56
|-22
|29
|16.
|Арсенал Т
|30
|5
|8
|17
|30:59
|-29
|23
Николич прекрасный тренер! Наверное, единственное прекрасное пятно Кикнадзе.