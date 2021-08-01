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Материалы

ЦСКА - Локомотив

31.07.2021, Суббота, 20:00 мск Москва, стадион ВЭБ Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 2 тур ЦСКА - Локомотив
Россия. Кубок (2020/2021)
1/2 финала
21 апреля, среда 19:00 Локомотив 3:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
20 тур
27 февраля, суббота 19:00 Локомотив 2:0 ЦСКА
9 тур
27 сентября, воскресенье 19:00 ЦСКА 0:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
29 тур
16 июля, четверг 20:30 Локомотив 2:1 ЦСКА
3 тур
28 июля, воскресенье 19:00 ЦСКА 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
24 тур
20 апреля, суббота 19:00 Локомотив 1:1 ЦСКА
10 тур
7 октября, воскресенье 19:00 ЦСКА 0:1 Локомотив
Суперкубок России 2018

27 июля, пятница 21:30 Локомотив 0:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
16 тур
5 ноября, воскресенье 16:30 Локомотив 2:2 ЦСКА
2 тур
21 июля, пятница 19:30 ЦСКА 1:3 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
25 тур
26 апреля, среда 19:30 ЦСКА 4:0 Локомотив
11 тур
23 октября, воскресенье 16:30 Локомотив 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
24 тур
16 апреля, суббота 17:00 Локомотив 1:1 ЦСКА
10 тур
26 сентября, суббота 14:00 ЦСКА 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
27 тур
10 мая, воскресенье 13:30 Локомотив 1:3 ЦСКА
8 тур
21 сентября, воскресенье 13:30 ЦСКА 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
30 тур
15 мая, четверг 18:30 ЦСКА 1:0 Локомотив
3 тур
28 июля, воскресенье 13:30 Локомотив 1:2 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
28 тур
12 мая, воскресенье 13:30 Локомотив 1:4 ЦСКА
14 тур
4 ноября, воскресенье 13:30 ЦСКА 2:1 Локомотив
Товарищеские матчи 2013

26 февраля, вторник 19:00 Локомотив 1:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
42 тур
2 мая, среда 20:45 Локомотив 0:3 ЦСКА
36 тур
24 марта, суббота 16:15 ЦСКА 0:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
30 тур
6 ноября, воскресенье 20:45 Локомотив 1:1 ЦСКА
15 тур
22 июня, среда 20:00 ЦСКА 3:1 Локомотив
Россия. Премьер-Лига 2010
20 тур
12 сентября, воскресенье 15:00 Локомотив 1:0 ЦСКА
6 тур
17 апреля, суббота 14:00 ЦСКА 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2009
18 тур
16 августа, воскресенье 16:00 Локомотив 2:1 ЦСКА
4 тур
12 апреля, воскресенье 14:00 ЦСКА 4:1 Локомотив
Россия. Кубок (2008/2009)
1/4 финала
22 апреля, среда 19:00 Локомотив 0:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2008
20 тур
30 августа, суббота 16:00 Локомотив 0:2 ЦСКА
6 тур
20 апреля, воскресенье 16:00 ЦСКА 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2007
17 тур
22 июля, воскресенье 18:00 Локомотив 1:2 ЦСКА
3 тур
31 марта, суббота 16:00 ЦСКА 2:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2006
20 тур
23 сентября, суббота 00:00 ЦСКА 1:2 Локомотив
5 тур
16 апреля, воскресенье 00:00 Локомотив 3:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2005
18 тур
30 июля, суббота 14:00 Локомотив 3:2 ЦСКА
3 тур
3 апреля, воскресенье 14:00 ЦСКА 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2004
24 тур
25 сентября, суббота 00:00 ЦСКА 0:1 Локомотив
7 тур
17 апреля, суббота 00:00 Локомотив 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2003
24 тур
15 июля, вторник 00:00 Локомотив 1:3 ЦСКА
7 тур
5 мая, понедельник 00:00 ЦСКА 2:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2002
Финал
21 ноября, четверг 00:00 ЦСКА 0:1 Локомотив
17 тур
28 июля, воскресенье 00:00 ЦСКА 0:1 Локомотив
14 тур
9 июля, вторник 00:00 Локомотив 0:0 ЦСКА
Чемпионат России 2001
24 тур
15 сентября, суббота 00:00 Локомотив 3:2 ЦСКА
10 тур
20 мая, воскресенье 00:00 ЦСКА 2:1 Локомотив
Чемпионат России 2000
30 тур
12 ноября, воскресенье 00:00 ЦСКА 4:3 Локомотив
1 тур
24 марта, пятница 00:00 Локомотив 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1999
28 тур
24 октября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:0 ЦСКА
14 тур
3 июля, суббота 00:00 ЦСКА 1:0 Локомотив
Чемпионат России 1998
18 тур
29 июля, среда 00:00 ЦСКА 0:1 Локомотив
3 тур
13 мая, среда 00:00 Локомотив 2:1 ЦСКА
Чемпионат России 1997
32 тур
18 октября, суббота 00:00 Локомотив 1:3 ЦСКА
15 тур
25 июня, среда 00:00 ЦСКА 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1996
34 тур
3 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:2 ЦСКА
17 тур
17 июля, среда 00:00 ЦСКА 1:3 Локомотив
Чемпионат России 1995
22 тур
26 августа, суббота 00:00 ЦСКА 0:1 Локомотив
15 тур
8 июля, суббота 00:00 Локомотив 0:1 ЦСКА
Чемпионат России 1994
19 тур
9 августа, вторник 00:00 Локомотив 1:0 ЦСКА
10 тур
2 мая, понедельник 00:00 ЦСКА 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1993
23 тур
8 августа, воскресенье 00:00 ЦСКА 3:1 Локомотив
7 тур
17 апреля, суббота 00:00 Локомотив 2:0 ЦСКА
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 18 тур
3 августа, понедельник 00:00 Локомотив 0:0 ЦСКА
Первый этап, 10 тур
17 мая, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:1 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +935

    Rabinovi_ch 31 июля 2021, 21:54

    Николич прекрасный тренер! Наверное, единственное прекрасное пятно Кикнадзе.

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    Рейтинг: +5941

    ySS 31 июля 2021, 21:53

    Локомотив с победой!

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    Рейтинг: +5941

    ySS 31 июля 2021, 21:18

    Ух ты, Игорян не потащил

    0
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    Рейтинг: +5941

    ySS 31 июля 2021, 21:13

    Счет первого тайма окончательный...

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 31 июля 2021, 20:53

    Спартак - чемпион!

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    Рейтинг: +5941

    ySS 31 июля 2021, 20:48

    Странно, вроде дерби непоследнее, а на ветке никого..?

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