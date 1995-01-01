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    РФС: судья правильно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Уфой»; гол «Спартака» в ворота «Рубина» отменили верно

    Экспертно-судейская комиссия РФС оценила работу арбитров в спорных эпизодах матчей 1-го тура чемпионата России.

    ЦСКА – «Уфа»

    Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Уфы» на 56-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт руки игрока Олега Иванова и мяча происходит в результате игрового действия футболиста, и положение руки естественно для данного движения его тела.

    Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота ЦСКА на 84-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что нападающий «Уфы» Гамид Агаларов начинает падать до физического контакта с бедром защитника. В случае, если судья расценит единоборство как нарушение со стороны защитника, ВАР не вмешивается.

    «Рубин» – «Спартак»

    Судья правильно зафиксировал нарушение правил игры со стороны игрока атакующей команды на 38-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Спартака» Роман Зобнин совершает тактический фол с целью игры в мяч его партнером по команде. Толчок руками осуществлен в спину в момент выполнения соперником прыжка и достаточен для того, чтобы помешать ему сыграть в мяч головой. Кроме того, сам футболист «Спартака» не имеет намерения играть в мяч, целью нарушения правил является создание помехи сопернику и освобождение игрового пространства для игрока «Спартака» Самуэля Жиго.

    «Химки» – «Зенит»

    Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Химок» на 78-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что защитник инициирует контакт с ногой и спиной нападающего, контролировавшего мяч и укрывавшего его своим телом.

    «Урал» – «Краснодар»

    Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Урала» на 90+3-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт между игроками произошел по вине нападающего «Краснодара» Джона Кордобы, наступившего на ногу защитнику «Урала» Кириллу Колесниченко и затем упавшего на газон без каких-либо виновных действий игрока обороняющейся команды.

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 15:18
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4606

      Ганнибал Лектор 7 минут назад

      Хрякам пофигу - для них ни правила, ни оф. информация РФС не аргументы. Валите снимацца, истерички.

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      Рейтинг: +7251

      Alekxei Z. 53 минуты назад

      Можно согласиться.

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    • ...
      Рейтинг: +4471

      Павелий 2 часа назад

      «Химки» – «Зенит»
      Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Химок» на 78-й минуте матча, так как в этом году уже снова много ГОСУДАРСТВЕННЫХ денег Газпрома вложено в лоббирование Зенита.

      6
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      Рейтинг: +787

      sерж > Павелий 2 часа назад

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      Рейтинг: +14

      oldstradlater > Павелий 1 час назад

      Начало чемпионата, начало скулежа спартачей. Ничего нового

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      Рейтинг: +2253

      ААМ > Павелий 26 минут назад

      Только в пользу Спама назначаются или не назначаются пеналы ВСЕГДА ПРАВИЛЬНО,

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