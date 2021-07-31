РФС: судья правильно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Уфой»; гол «Спартака» в ворота «Рубина» отменили верно

Экспертно-судейская комиссия РФС оценила работу арбитров в спорных эпизодах матчей 1-го тура чемпионата России.

ЦСКА – «Уфа»

Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Уфы» на 56-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт руки игрока Олега Иванова и мяча происходит в результате игрового действия футболиста, и положение руки естественно для данного движения его тела.

Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота ЦСКА на 84-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что нападающий «Уфы» Гамид Агаларов начинает падать до физического контакта с бедром защитника. В случае, если судья расценит единоборство как нарушение со стороны защитника, ВАР не вмешивается.

«Рубин» – «Спартак»

Судья правильно зафиксировал нарушение правил игры со стороны игрока атакующей команды на 38-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Спартака» Роман Зобнин совершает тактический фол с целью игры в мяч его партнером по команде. Толчок руками осуществлен в спину в момент выполнения соперником прыжка и достаточен для того, чтобы помешать ему сыграть в мяч головой. Кроме того, сам футболист «Спартака» не имеет намерения играть в мяч, целью нарушения правил является создание помехи сопернику и освобождение игрового пространства для игрока «Спартака» Самуэля Жиго.

«Химки» – «Зенит»

Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Химок» на 78-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что защитник инициирует контакт с ногой и спиной нападающего, контролировавшего мяч и укрывавшего его своим телом.

«Урал» – «Краснодар»

Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Урала» на 90+3-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт между игроками произошел по вине нападающего «Краснодара» Джона Кордобы, наступившего на ногу защитнику «Урала» Кириллу Колесниченко и затем упавшего на газон без каких-либо виновных действий игрока обороняющейся команды.