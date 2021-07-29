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    «Спартак» – о письме агентов Кутателадзе: «Странно, что оно в редакции «СЭ». Кто-то считает, что там офис клуба»

    Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин прокомментировал информацию о том, что агенты нападающего Николоза Кутателадзе отправили письмо московскому клубу с требованием включить игрока в заявку на сезон.

    «С представителями игрока у клуба идет нормальный конструктивный диалог. Никаких подобных писем «Спартак» не получал. Странно, что оно пришло в редакцию «Спорт-Экспресса». Возможно, кто-то считает, что офис клуба находится там, но это не так», – сказал Кулемин.

    • Ранее Кутателадзе перестал считаться легионером в РПЛ.
    • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2022 года.
    • Сообщалось, что на футболиста претендует «Зенит».

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3251

      _Marqella_ 14 минут назад

      Странно что об этом пишут....А кто такой Николоза Кутателадзе,что бы о нём разговоры шли...непонятно...)) СЭ проплаченная лукойлом газетёнка...так себе инфа...)))

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      Рейтинг: +9153

      NewLife 23 минуты назад

      Там медийный офис чесоточных, поэтому туда и отправили.

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