«Спартак» – о письме агентов Кутателадзе: «Странно, что оно в редакции «СЭ». Кто-то считает, что там офис клуба»

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин прокомментировал информацию о том, что агенты нападающего Николоза Кутателадзе отправили письмо московскому клубу с требованием включить игрока в заявку на сезон.

«С представителями игрока у клуба идет нормальный конструктивный диалог. Никаких подобных писем «Спартак» не получал. Странно, что оно пришло в редакцию «Спорт-Экспресса». Возможно, кто-то считает, что офис клуба находится там, но это не так», – сказал Кулемин.