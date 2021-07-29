«Спартак» – о письме агентов Кутателадзе: «Странно, что оно в редакции «СЭ». Кто-то считает, что там офис клуба»

Странно что об этом пишут....А кто такой Николоза Кутателадзе,что бы о нём разговоры шли...непонятно...)) СЭ проплаченная лукойлом газетёнка...так себе инфа...)))
Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин прокомментировал информацию о том, что агенты нападающего Николоза Кутателадзе отправили письмо московскому клубу с требованием включить игрока в заявку на сезон.
«С представителями игрока у клуба идет нормальный конструктивный диалог. Никаких подобных писем «Спартак» не получал. Странно, что оно пришло в редакцию «Спорт-Экспресса». Возможно, кто-то считает, что офис клуба находится там, но это не так», – сказал Кулемин.
- Ранее Кутателадзе перестал считаться легионером в РПЛ.
- Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2022 года.
- Сообщалось, что на футболиста претендует «Зенит».