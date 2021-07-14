«Зенит» интересуется 20-летним форвардом «Спартака» Кутателадзе

Нападающий «Спартака» Николоз Кутателадзе может продолжить карьеру в «Зените», сообщает супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова.

«На Кутателадзе «Зенит» выходил ещe в мае, тогда получил отказ. Сейчас игроку дали понять, что «Спартак» в нем не заинтересован, несмотря на русский паспорт. Будет забавно, если из него получится что-то стоящее. Поживем-увидим.

Парню надо валить из клуба, доказывать своей игрой, если на него не рассчитывают по определeнным неспортивным причинам», – написала Салихова.