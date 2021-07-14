Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Зенит» интересуется 20-летним форвардом «Спартака» Кутателадзе

    Нападающий «Спартака» Николоз Кутателадзе может продолжить карьеру в «Зените», сообщает супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова.

    «На Кутателадзе «Зенит» выходил ещe в мае, тогда получил отказ. Сейчас игроку дали понять, что «Спартак» в нем не заинтересован, несмотря на русский паспорт. Будет забавно, если из него получится что-то стоящее. Поживем-увидим.

    Парню надо валить из клуба, доказывать своей игрой, если на него не рассчитывают по определeнным неспортивным причинам», – написала Салихова.

    • В начале июля грузин получил российский паспорт.
    • До московского клуба он выступал за молодежные команды «Анжи», «Лилля» и «ПСЖ».
    • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2022 года.

    Источник: телеграм-канал Заремы Салиховой

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.07.2021 17:59
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 июля 2021, 14:34

      Кутателадзе хорошо себя зарекомендовал в игре за молодежку Спартака.
      С такими рассуждениями можно расстаться со всеми перспективными игроками.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3961

      Kollljan 15 июля 2021, 06:20

      Зашкварился пацан. Трудно ему будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1444

      вальтер79 14 июля 2021, 22:22

      утка по любому

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5219

      ААМ 14 июля 2021, 22:01

      Главное соотношение цены и возможного качества.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +772

      FCTB 14 июля 2021, 21:35

      Да зачем он нужен в Зените. Пусть сидит в спартаке, пусть спартак и зюбу своего заберут обратно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 14 июля 2021, 20:07

      Да врет Зара. Нахр он Зениту нужен! Взяли Зюбу, а теперь мучаемся.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6910

      Semenycch > paracetamol 14 июля 2021, 20:21

      Это ты, идиот, мучаешься!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 14 июля 2021, 19:18

      - опять таблетки пить перестала?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20840

      derrik2000 14 июля 2021, 19:05

      "Парню надо валить из клуба, доказывать своей игрой, если на него не рассчитывают по определeнным неспортивным причинам», – написала Салихова."

      А чегой-то эта "жена по неслучайной встрече" Федуна вдруг стала так настроена против Спартака?
      Что, на горизонте уже даже не замаячил а встал в полный рост развод с Арнольдычем???
      Арнольдыч, НЕ ПОДДАВАЙСЯ НА ПРОВОКАЦИИ!
      )))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 июля 2021, 19:05

      Зенит любит подбирать тех кто никому не нужен

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      nik55 14 июля 2021, 18:53

      только аренда

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11