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  • «Зенит» интересуется 20-летним форвардом «Спартака» Кутателадзе

«Зенит» интересуется 20-летним форвардом «Спартака» Кутателадзе

14 июля 2021, 17:59
18

Нападающий «Спартака» Николоз Кутателадзе может продолжить карьеру в «Зените», сообщает супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова.

«На Кутателадзе «Зенит» выходил ещe в мае, тогда получил отказ. Сейчас игроку дали понять, что «Спартак» в нем не заинтересован, несмотря на русский паспорт. Будет забавно, если из него получится что-то стоящее. Поживем-увидим.

Парню надо валить из клуба, доказывать своей игрой, если на него не рассчитывают по определeнным неспортивным причинам», – написала Салихова.

  • В начале июля грузин получил российский паспорт.
  • До московского клуба он выступал за молодежные команды «Анжи», «Лилля» и «ПСЖ».
  • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2022 года.

Источник: телеграм-канал Заремы Салиховой
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Кутателадзе Николоз
Комментарии (18)
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portero
1626275893
Валить то может и надо, но не к Семаку точно...
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Garrincha58
1626278724
Зенит любит подбирать тех кто никому не нужен
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derrik2000
1626278751
"Парню надо валить из клуба, доказывать своей игрой, если на него не рассчитывают по определeнным неспортивным причинам», – написала Салихова." А чегой-то эта "жена по неслучайной встрече" Федуна вдруг стала так настроена против Спартака? Что, на горизонте уже даже не замаячил а встал в полный рост развод с Арнольдычем??? Арнольдыч, НЕ ПОДДАВАЙСЯ НА ПРОВОКАЦИИ! )))))))
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Боцман59rus
1626279507
- опять таблетки пить перестала?
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paracetamol
1626282434
Да врет Зара. Нахр он Зениту нужен! Взяли Зюбу, а теперь мучаемся.
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FCTB
1626287736
Да зачем он нужен в Зените. Пусть сидит в спартаке, пусть спартак и зюбу своего заберут обратно
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ААМ
1626289294
Главное соотношение цены и возможного качества.
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вальтер79
1626290569
утка по любому
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Kollljan
1626319241
Зашкварился пацан. Трудно ему будет.
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zigbert
1626348843
Кутателадзе хорошо себя зарекомендовал в игре за молодежку Спартака. С такими рассуждениями можно расстаться со всеми перспективными игроками.
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