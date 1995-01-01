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    Представители Кутателадзе пригрозили «Спартаку» разбирательствами, если игрока не включат в заявку на сезон

    Агенты нападающего «Спартака» Николоза Кутателадзе отправили письмо московскому клубу. В нем они пригрозили разбирательствами, если игрока не включат в заявку на сезон.

    «Хотя наш клиент всегда образцово профессионально выполнял все свои обязанности, ваш клуб, очевидно, больше не рассчитывает на его услуги, поскольку он не включен в заявку второй команды вашего клуба.

    Более того, представитель клуба посоветовал нашему клиенту искать новую команду на сезон-2021/22 или согласиться на снижение зарплаты. Поскольку наш клиент не согласился на какое-либо сокращение своей зарплаты, он не был зарегистрирован для участия в чемпионате. Ваш клуб серьезно нарушает контрактные обязательства.

    Тем не менее, мы по-прежнему уверены, что сможем решить ситуацию с нашим клиентом добросовестно и без каких-либо неудобных юридических процедур в отношении вашего клуба, который пользуется мировой репутацией», – сообщается в письме.

    • Ранее Кутателадзе перестал считаться легионером в РПЛ.
    • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2022 года.
    • Сообщалось, что на футболиста претендует «Зенит».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:12
    Комментарии10
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      Рейтинг: +15693

      JTherry 17 минут назад

      пресс-атташе Спартака (Кулемин): "Странно, что письмо пришло в редакцию «Спорт-Экспресса», возможно, кто-то считает, что офис клуба находится там, но это не так..."

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12630

      Skull_Boy 1 час назад

      Да пусть валит в Зенит там ему и контракт миллионый дадут и в Сочи место займут

      2
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      ...
      Рейтинг: +24594

      пьяныйхоровод > Skull_Boy 42 минуты назад

      Скорее зюба вернётся к своим воспитателям .

      0
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      Рейтинг: +6836

      Старикан 1 час назад

      Кто такая Кутателадзе? Почему не знаю?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +19505

      vladimir-7 1 час назад

      Клуб пользуется мировой репутацией? Особенно в Италии, в частности, у
      Фиорентины, остальные клубы Европы, просто молчат, наблюдая.

      1
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      Рейтинг: +16005

      derrik2000 1 час назад

      Соплеменники!
      А что там за спор по этому Кутеладзе???
      Почему в заявку не включили?

      Женщиной оказался или переодетый враг???
      )))))))))))))))

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      Рейтинг: +11227

      Hektor 84 2 часа назад

      Случайный пассажир

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      Рейтинг: +6035

      Fusballer 2 часа назад

      В жопу агентишек.

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      Рейтинг: +565

      Лфшт 2 часа назад

      "пользуется мировой репутацией"???! Плять кто это??? Куда ни плюнь однитопы и звезды. Футболистов уже нету - боги одни.

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      Рейтинг: +12

      Аntik > Лфшт 2 часа назад

      читай внимательнее, фраза "пользуется мировой репутацией" не про игрока, а про спартак

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