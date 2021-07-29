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  • Представители Кутателадзе пригрозили «Спартаку» разбирательствами, если игрока не включат в заявку на сезон

Представители Кутателадзе пригрозили «Спартаку» разбирательствами, если игрока не включат в заявку на сезон

29 июля 2021, 11:12
13

Агенты нападающего «Спартака» Николоза Кутателадзе отправили письмо московскому клубу. В нем они пригрозили разбирательствами, если игрока не включат в заявку на сезон.

«Хотя наш клиент всегда образцово профессионально выполнял все свои обязанности, ваш клуб, очевидно, больше не рассчитывает на его услуги, поскольку он не включен в заявку второй команды вашего клуба.

Более того, представитель клуба посоветовал нашему клиенту искать новую команду на сезон-2021/22 или согласиться на снижение зарплаты. Поскольку наш клиент не согласился на какое-либо сокращение своей зарплаты, он не был зарегистрирован для участия в чемпионате. Ваш клуб серьезно нарушает контрактные обязательства.

Тем не менее, мы по-прежнему уверены, что сможем решить ситуацию с нашим клиентом добросовестно и без каких-либо неудобных юридических процедур в отношении вашего клуба, который пользуется мировой репутацией», – сообщается в письме.

  • Ранее Кутателадзе перестал считаться легионером в РПЛ.
  • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2022 года.
  • Сообщалось, что на футболиста претендует «Зенит».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Кутателадзе Николоз
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Лфшт
1627546579
"пользуется мировой репутацией"???! Плять кто это??? Куда ни плюнь однитопы и звезды. Футболистов уже нету - боги одни.
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Fusballer
1627546641
В жопу агентишек.
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Hektor 84
1627546864
Случайный пассажир
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derrik2000
1627548525
Соплеменники! А что там за спор по этому Кутеладзе??? Почему в заявку не включили? Женщиной оказался или переодетый враг??? )))))))))))))))
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vladimir-7
1627549035
Клуб пользуется мировой репутацией? Особенно в Италии, в частности, у Фиорентины, остальные клубы Европы, просто молчат, наблюдая.
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Старикан
1627550663
Кто такая Кутателадзе? Почему не знаю?
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Skull_Boy
1627551449
Да пусть валит в Зенит там ему и контракт миллионый дадут и в Сочи место займут
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JTherry
1627554537
пресс-атташе Спартака (Кулемин): "Странно, что письмо пришло в редакцию «Спорт-Экспресса», возможно, кто-то считает, что офис клуба находится там, но это не так..."
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Томик
1627564944
Когда их уже в топ клубы всех попродают? Кутателадзе всяческих, Кварацхелий. Вставьте уже в контракт пункт, который позволит их использовать по своему усмотрению на благо клуба. Воду там подавать, листья подметать...Да мало ли что может делать квалифицированный футболит, взращенный на боржоми.
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paracetamol
1627581837
Во как грузины свое барахло пропихивают! Как хохлы свою ненужную трубу под наш газ.
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