Представители Кутателадзе пригрозили «Спартаку» разбирательствами, если игрока не включат в заявку на сезон

Агенты нападающего «Спартака» Николоза Кутателадзе отправили письмо московскому клубу. В нем они пригрозили разбирательствами, если игрока не включат в заявку на сезон.

«Хотя наш клиент всегда образцово профессионально выполнял все свои обязанности, ваш клуб, очевидно, больше не рассчитывает на его услуги, поскольку он не включен в заявку второй команды вашего клуба.

Более того, представитель клуба посоветовал нашему клиенту искать новую команду на сезон-2021/22 или согласиться на снижение зарплаты. Поскольку наш клиент не согласился на какое-либо сокращение своей зарплаты, он не был зарегистрирован для участия в чемпионате. Ваш клуб серьезно нарушает контрактные обязательства.

Тем не менее, мы по-прежнему уверены, что сможем решить ситуацию с нашим клиентом добросовестно и без каких-либо неудобных юридических процедур в отношении вашего клуба, который пользуется мировой репутацией», – сообщается в письме.