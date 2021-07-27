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  • Матч Россия – Хорватия могут перенести из «Лужников». РФС не может договориться с Роспотребнадзором

Матч Россия – Хорватия могут перенести из «Лужников». РФС не может договориться с Роспотребнадзором

27 июля 2021, 16:58
9

Перед РФС стоит вопрос о переносе матча отбора ЧМ-2022 против Хорватии из «Лужников». Дело в том, что футбольные чиновники не могут договориться с Роспотребнадзором, который не позволяет проведение встречи со зрителями.

Роспотребнадзор призвал РФС установить за свой счет на стадионе оборудование для считывания QR-кодов. РФС не готов к таким тратам, а проведение игры без зрителей экономически не выгодно. Аренда стадиона стоит 20 миллионов рублей.

РФС рассматривает вопрос переноса игры либо на другой московской стадион, либо в Ростов-на-Дону, Казань или Сочи. Приоритет – Казань, где возможно проведение матча при на треть заполненном стадионе.

  • Игра состоится 1 сентября.
  • Россия идет в группе 2-й.
  • Это будет дебютный матч для главного тренера сборной России Валерия Карпина.

Карпин попросил перенести шестой тур РПЛ с матчем «Зенит» – ЦСКА из-за игры с Хорватией

Источник: Eurostavka
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Хорватия Россия
Комментарии (9)
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portero
1627394485
Как надоели эти враки, "росшлюхи" только озвучивают приказ и подгоняют статистику под приказы....
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R_a_i_n
1627395975
Давайте в Казань. Там пускают.
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general.lizyukov
1627396753
Экономически? Это что, коммерческий матч? Наша сборная не выигрывает ничего, экономически невыгодно её содержать - давайте с турнира снимемся. Д., б.! ©
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житель СПб
1627405976
Думаю, что предложение Спартака вполне приемлемо!
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zigbert
1627407851
Ничего страшного. Оборудованные стадионы у нас есть а Лужникам придется ждать лучших времен.
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serglider
1627419723
Смееешно! Не надо не с кем договариваться, шлете нафиг Роспотребнадзор и...платите штраф 30-50К деревянных или еще проще: Дюков звонит "папе" и жалуется, что овца совсем отбилась от рук...
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Benifacto
1627423063
это уже начинает напрягать, пускай проверяют еду на пригодность а не мешают людям жить!!!!!!уже просто переигрывают... кто им дал такие права?
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