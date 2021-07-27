Матч Россия – Хорватия могут перенести из «Лужников». РФС не может договориться с Роспотребнадзором

Перед РФС стоит вопрос о переносе матча отбора ЧМ-2022 против Хорватии из «Лужников». Дело в том, что футбольные чиновники не могут договориться с Роспотребнадзором, который не позволяет проведение встречи со зрителями.

Роспотребнадзор призвал РФС установить за свой счет на стадионе оборудование для считывания QR-кодов. РФС не готов к таким тратам, а проведение игры без зрителей экономически не выгодно. Аренда стадиона стоит 20 миллионов рублей.

РФС рассматривает вопрос переноса игры либо на другой московской стадион, либо в Ростов-на-Дону, Казань или Сочи. Приоритет – Казань, где возможно проведение матча при на треть заполненном стадионе.

Игра состоится 1 сентября.

Россия идет в группе 2-й.

Это будет дебютный матч для главного тренера сборной России Валерия Карпина.

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