Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    2 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    3 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?

    Матч Россия – Хорватия могут перенести из «Лужников». РФС не может договориться с Роспотребнадзором

    Перед РФС стоит вопрос о переносе матча отбора ЧМ-2022 против Хорватии из «Лужников». Дело в том, что футбольные чиновники не могут договориться с Роспотребнадзором, который не позволяет проведение встречи со зрителями.

    Роспотребнадзор призвал РФС установить за свой счет на стадионе оборудование для считывания QR-кодов. РФС не готов к таким тратам, а проведение игры без зрителей экономически не выгодно. Аренда стадиона стоит 20 миллионов рублей.

    РФС рассматривает вопрос переноса игры либо на другой московской стадион, либо в Ростов-на-Дону, Казань или Сочи. Приоритет – Казань, где возможно проведение матча при на треть заполненном стадионе.

    • Игра состоится 1 сентября.
    • Россия идет в группе 2-й.
    • Это будет дебютный матч для главного тренера сборной России Валерия Карпина.

    Карпин попросил перенести шестой тур РПЛ с матчем «Зенит» – ЦСКА из-за игры с Хорватией

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurostavka

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:58
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +896

      R_a_i_n 8 минут назад

      Давайте в Казань. Там пускают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49619

      portero 32 минуты назад

      Как надоели эти враки, "росшлюхи" только озвучивают приказ и подгоняют статистику под приказы....

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87793
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66984
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru