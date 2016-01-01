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    Дюков: «700 тысяч на штаб Карпина? Это не соответствует действительности. Сумма контракта – последнее, что мы обсуждали»

    Президент РФС Александр Дюков назвал неверной информацию о том, что тренерский штаб Валерия Карпина получит 700 тысяч евро за пять месяцев работы в сборной России.

    – 700 тысяч на штаб Карпина – реальная цифра?

    – Это не соответствует действительности. Финансовые условия мы не разглашаем. Сумма контракта – последний вопрос, который мы обсуждали.

    Дюков: «В декабре мы либо продолжаем работу с Карпиным, а «Ростов» ищет ему преемника, либо наоборот»

    Штаб Карпина за 5 месяцев в сборной России заработает менее 700 тысяч

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 16:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4829

      Гавроша 53 минуты назад

      700 000 чего? Рублей или конечно евро? Если российские чиновники рубль в грош не ставят, так почему они чиновники?

      0
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      Рейтинг: +5971

      Fusballer 56 минут назад

      Ну а что? Черчесову можно, а Карпину нельзя?

      1
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