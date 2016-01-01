Дюков: «700 тысяч на штаб Карпина? Это не соответствует действительности. Сумма контракта – последнее, что мы обсуждали»

700 000 чего? Рублей или конечно евро? Если российские чиновники рубль в грош не ставят, так почему они чиновники?
Президент РФС Александр Дюков назвал неверной информацию о том, что тренерский штаб Валерия Карпина получит 700 тысяч евро за пять месяцев работы в сборной России.
– 700 тысяч на штаб Карпина – реальная цифра?
– Это не соответствует действительности. Финансовые условия мы не разглашаем. Сумма контракта – последний вопрос, который мы обсуждали.
- Контракт с Карпиным будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.
- В его тренерский штаб вошли Николай Писарев, Виктор Онопко, Виталий Кафанов, Луис Мартинес и Джонатан Альба.
- Карпин будет совмещать работу в сборной с работой в «Ростове».
Дюков: «В декабре мы либо продолжаем работу с Карпиным, а «Ростов» ищет ему преемника, либо наоборот»
Штаб Карпина за 5 месяцев в сборной России заработает менее 700 тысяч