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    Дзагоев: «Заболотный – лучший в матче с «Уфой». Отработал как лошадь»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев дал комментарий после матча 1-го тура РПЛ с «Уфой».

    • Московская команда победила благодаря голу Антона Заболотного.
    • Дзагоев вышел во втором тайме и отдал голевую передачу.

    «Вкатываемся в сезон, тяжелый матч, новый тренер. В целом, считаю, что любая победа – это победа. Три очка – самое главное, даже при плохой игре нужно забирать три очка, что мы и сделали. Моментами мы неплохо играли, но «Уфа» достаточно хорошо играла и хорошо выглядит от сезона к сезону.

    Что поменялось в игре ЦСКА во втором тайме? Больше контролировали мяч, почти каждый стандарт был, Марио был рядышком, плюс мы дожимали во втором тайме. Повторюсь, мы хорошо открывались между линиями, больше держали мяч и агрессивнее были, что и привели к голевым моментом.

    Брак? Это первая игра, всегда тяжело вкатываться, будем прогрессировать от игры к игре. Лучший игрок? Антошка Заболотный – лучший в этом матче! Отработал как лошадь, да и еще гол забил.

    Насколько я готов играть в старте? 45 минут отыграл, ничего такого. Да, на сборах не на всех тренировках был, нужно добавить в физике. Думаю, не за горами тот момент, когда буду выходить с первых минут», – сказал Дзагоев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +910

      Граф2019 46 минут назад

      почему как?...

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      Рейтинг: +8428

      житель СПб 2 часа назад

      Внизу уже написали! Лошадь - это конь женского пола. Неужели Алан это не знает?

      1
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      Рейтинг: +13672

      Garrincha58 2 часа назад

      настоящий тяжеловоз

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      Рейтинг: +15610

      JTherry 2 часа назад

      мерин, ни дать, ни взять...)

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      Рейтинг: +5950

      Fusballer 4 часа назад

      Как конь! Лошадь - женского рода. Хотя, я не знаю, какие у вас там отношения.

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      Рейтинг: +102

      Африк@нская 4yмa cвинeй 4 часа назад

      Ага, хромая лошадь

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