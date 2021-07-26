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  • Дзагоев: «Заболотный – лучший в матче с «Уфой». Отработал как лошадь»

Дзагоев: «Заболотный – лучший в матче с «Уфой». Отработал как лошадь»

26 июля 2021, 07:34
6

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев дал комментарий после матча 1-го тура РПЛ с «Уфой».

  • Московская команда победила благодаря голу Антона Заболотного.
  • Дзагоев вышел во втором тайме и отдал голевую передачу.

«Вкатываемся в сезон, тяжелый матч, новый тренер. В целом, считаю, что любая победа – это победа. Три очка – самое главное, даже при плохой игре нужно забирать три очка, что мы и сделали. Моментами мы неплохо играли, но «Уфа» достаточно хорошо играла и хорошо выглядит от сезона к сезону.

Что поменялось в игре ЦСКА во втором тайме? Больше контролировали мяч, почти каждый стандарт был, Марио был рядышком, плюс мы дожимали во втором тайме. Повторюсь, мы хорошо открывались между линиями, больше держали мяч и агрессивнее были, что и привели к голевым моментом.

Брак? Это первая игра, всегда тяжело вкатываться, будем прогрессировать от игры к игре. Лучший игрок? Антошка Заболотный – лучший в этом матче! Отработал как лошадь, да и еще гол забил.

Насколько я готов играть в старте? 45 минут отыграл, ничего такого. Да, на сборах не на всех тренировках был, нужно добавить в физике. Думаю, не за горами тот момент, когда буду выходить с первых минут», – сказал Дзагоев.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дзагоев Алан Заболотный Антон
Комментарии (6)
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Fusballer
1627277831
Как конь! Лошадь - женского рода. Хотя, я не знаю, какие у вас там отношения.
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JTherry
1627282171
мерин, ни дать, ни взять...)
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Garrincha58
1627282202
настоящий тяжеловоз
Ответить
житель СПб
1627282842
Внизу уже написали! Лошадь - это конь женского пола. Неужели Алан это не знает?
Ответить
Граф2019
1627290041
почему как?...
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Hektor 84
1627307242
Страшная лошадь
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