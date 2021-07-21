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  • Федотов: «У «Сочи» непростой график: 12 матчей за 35 дней. Нужна серьезная ротация игроков»

Федотов: «У «Сочи» непростой график: 12 матчей за 35 дней. Нужна серьезная ротация игроков»

21 июля 2021, 18:13
4

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о графике команды перед матчем 2-го отборочного раунда Лиги конференций с «Кешлей».

«У нас непростой график: 12 матчей за 35 дней. Нам нужно пройти трех соперников, чтобы попасть в групповой этап. Нужна серьезная ротация игроков, ибо каждый должен находиться в боевой готовности.

Задачи? Необходимо стартовать, почувствовать дыхание этого соревнования и РПЛ и двигаться дальше. Этот график матчей позволит нам приобрести тот баланс, который нам необходим», – сказал Федотов.

  • Игра с «Кешлей» состоится завтра, 22 июля.
  • Для «Сочи» это еврокубковый дебют.
  • В случае прохода «Кешли» «Сочи» в 3-м раунде сыграет с «Партизаном» или словацким ДАКом.

Трансляция игры «Сочи» – «Кешля» будет доступна только в интернете. Стоимость – от 79 рублей

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига конференций Сочи Федотов Владимир
Комментарии (4)
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житель СПб
1626886415
Будет очень интересно посмотреть на работу Федотова в этом сезоне! А пока - удачи Сочи завтра! Постараюсь посмотреть - если будет на Матч Премьер.
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paracetamol
1626943362
Да тебя уже телевизионщики списали, Даже матч с Кашлей отказались показывать!
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ilichkadr
1627533991
Да ладно тебе ныть. За такие бабки нужно через день играть одним составом!
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