Федотов: «У «Сочи» непростой график: 12 матчей за 35 дней. Нужна серьезная ротация игроков»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о графике команды перед матчем 2-го отборочного раунда Лиги конференций с «Кешлей».

«У нас непростой график: 12 матчей за 35 дней. Нам нужно пройти трех соперников, чтобы попасть в групповой этап. Нужна серьезная ротация игроков, ибо каждый должен находиться в боевой готовности.

Задачи? Необходимо стартовать, почувствовать дыхание этого соревнования и РПЛ и двигаться дальше. Этот график матчей позволит нам приобрести тот баланс, который нам необходим», – сказал Федотов.

Игра с «Кешлей» состоится завтра, 22 июля.

Для «Сочи» это еврокубковый дебют.

В случае прохода «Кешли» «Сочи» в 3-м раунде сыграет с «Партизаном» или словацким ДАКом.

Трансляция игры «Сочи» – «Кешля» будет доступна только в интернете. Стоимость – от 79 рублей