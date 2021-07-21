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    Федотов: «У «Сочи» непростой график: 12 матчей за 35 дней. Нужна серьезная ротация игроков»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о графике команды перед матчем 2-го отборочного раунда Лиги конференций с «Кешлей».

    «У нас непростой график: 12 матчей за 35 дней. Нам нужно пройти трех соперников, чтобы попасть в групповой этап. Нужна серьезная ротация игроков, ибо каждый должен находиться в боевой готовности.

    Задачи? Необходимо стартовать, почувствовать дыхание этого соревнования и РПЛ и двигаться дальше. Этот график матчей позволит нам приобрести тот баланс, который нам необходим», – сказал Федотов.

    • Игра с «Кешлей» состоится завтра, 22 июля.
    • Для «Сочи» это еврокубковый дебют.
    • В случае прохода «Кешли» «Сочи» в 3-м раунде сыграет с «Партизаном» или словацким ДАКом.

    Трансляция игры «Сочи» – «Кешля» будет доступна только в интернете. Стоимость – от 79 рублей

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.07.2021 18:13
    Комментарии5
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      Рейтинг: +133

      russkiisergei 4 часа назад

      ПАртизан знатно поводит по губам зенитовским подстилкам

      0
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      Рейтинг: +7121

      Cleaner 6 часов назад

      Если что, Зенит поможет.)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8241

      житель СПб 7 часов назад

      Будет очень интересно посмотреть на работу Федотова в этом сезоне! А пока - удачи Сочи завтра! Постараюсь посмотреть - если будет на Матч Премьер.

      0
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      ...
      Рейтинг: +7121

      Cleaner > житель СПб 6 часов назад

      Если не обыгрывать КЕШЛЮ, то тогда КОГО?????????????...

      0
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      Рейтинг: +3244

      sobaka120982 > житель СПб 4 часа назад

      Не будет (

      0
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