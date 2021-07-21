«Спартак» выступил с заявлением по поводу коронавирусных ограничений на матчах РПЛ в Москве

«Спартак» выступил с заявлением о новых коронавирусных ограничениях на посещение матчей РПЛ в Москве.

«Красно-белые! В течение двух последних месяцев ФК «Спартак-Москва» проводил консультации с мэрией и Роспотребнадзором о возможности увеличения разрешенного количества зрителей на домашних матчах команды при условии наличия у всех болельщиков QR-кодов.

Клуб выступил также с инициативой по организации на своих домашних играх прививочного пункта. Сегодня «Открытие Банк Арена» вошла в реестр COVID-free зон, осуществляющих деятельность с соблюдением эпидемиологических ограничений.

Однако в соответствии с Постановлением № 18 главы Роспотребнадзора А. Ю. Поповой решения о допустимой численности зрителей на спортивных мероприятиях принимаются на основе показателей распространения инфекции в каждом отдельном регионе. Эти показатели пересчитываются каждые 14 дней.

Ранее в наш клуб поступило предостережение Роспотребнадзора о недопустимости нарушения требований, указанных в этом постановлении. Такое же предостережение было выслано и в адрес Российского футбольного союза. Неисполнение обязательных требований может повлечь закрытие стадиона на длительный срок.

По информации Роспотребнадзора, показатели заболеваемости по Москве на данный момент не допускают присутствия на играх более 500 зрителей. При этом в случае улучшения эпидемической ситуации в городе допустимая квота может быть увеличена.

Клуб продолжает взаимодействовать с Роспотребнадзором и следит за обновлением данных. ФК «Спартак-Москва» готов к реализации билетной программы и начнет ее, как только это станет возможным. Обо всей новой информации мы сразу же сообщим на официальных ресурсах.

Мы всегда рады видеть вас на нашем стадионе и очень надеемся, что новые встречи будут совсем скоро!» – сказано в заявлении «Спартака».

В Москве статус COVID-free зон также получили домашние стадионы ЦСКА и «Динамо».

За последние сутки в Москве выявлено 3 254 новых случая заражения коронавирусом.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор Татарстана запретил пускать зрителей на матч «Рубин» – «Спартак».

«Фратрия»: «Прививка не может быть обязательным условием посещения стадиона. Затем без QR-кодов начнут выселять за Урал?»