Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «СЭ»: Роспотребнадзор Татарстана запретил пускать зрителей на матч «Рубин» – «Спартак»

«СЭ»: Роспотребнадзор Татарстана запретил пускать зрителей на матч «Рубин» – «Спартак»

21 июля 2021, 15:42
12

Матч 1-го тура РПЛ между «Рубином» и «Спартаком» может пройти при пустых трибунах.

По информации «Спорт-Экспресса», Роспотребнадзор Татарстана запретил пускать зрителей на трибуны «Ак Барс Арены».

Все стороны ждут решения республиканских властей, но все идет к тому, что матч пройдет без зрителей.

  • «Рубин» сыграет со «Спартаком» в субботу, 24 июля.
  • За последние сутки в Татарстане выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом.
  • В Москве статус COVID-free зон получили домашние стадионы ЦСКА, «Спартака» и «Динамо».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
slavа0508
1626871833
Ну отмените к чёрту тогда этот чемпионат , итак унылое зрелище наш чемпионат а без зрителей так вообще шляпа вроде товарняка,,,
Ответить
Plyash
1626872463
Федун,рано тебе ещё считать потери от "не продажи" пива,хоть это не твоя арена.Вкурил наконец?
Ответить
Алехсбургер.
1626873038
Во чистом поле Челубеюшка Пересветушке четыре раза копьё засадит? Подальше от дурного глаза и от языка поганого..)
Ответить
vladimir-7
1626875122
Ну вот и отличный повод для Федуна, чтобы сняться с чемпионата, все равно в этом году вы его не выиграете, даже подкуп судей вам не поможет.
Ответить
paracetamol
1626875168
Роспотребнадзор Татарстана вымогает бабки у Рубина.
Ответить
JTherry
1626875753
пустые трибуны - и это после ЧЕ-20, прошедшего при заполненных трибунах почти на всех стадионах...
Ответить
Fusballer
1626875888
Пустые стадионы обесценивают любой матч. Даже финальная стадия ЛЧ без зрителей смотрится уныло.
Ответить
Plyash
1626876621
"НЕ ВЫГОДЫ РАДИ - ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ..." подпись: Патяшина М.А. Руководитель Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Республике Татарстан.
Ответить
Hektor 84
1626877924
Зато алые паруса на весь мир показали как люди без масок ходят и вероятно многие без прививок
Ответить
Главные новости
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
3
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
1
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
13:22
2
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
1
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
21
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
7
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
2
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
2
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
29
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
37
Все новости
Все новости
Шварц сделал комплимент Галактионову после победы над ним
14:57
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
14:21
Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья»
14:06
2
Реакция Губерниева на сомнительный пенальти в пользу «Зенита»
13:57
5
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
7
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
11:31
1
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
10:55
5
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
10:31
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
2
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
29
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
37
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
19
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
4
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
9
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
13
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
49
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+