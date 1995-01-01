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    «СЭ»: Роспотребнадзор Татарстана запретил пускать зрителей на матч «Рубин» – «Спартак»

    Матч 1-го тура РПЛ между «Рубином» и «Спартаком» может пройти при пустых трибунах.

    По информации «Спорт-Экспресса», Роспотребнадзор Татарстана запретил пускать зрителей на трибуны «Ак Барс Арены».

    Все стороны ждут решения республиканских властей, но все идет к тому, что матч пройдет без зрителей.

    • «Рубин» сыграет со «Спартаком» в субботу, 24 июля.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:42
    Комментарии7
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      Рейтинг: +5752

      Fusballer 6 минут назад

      Пустые стадионы обесценивают любой матч. Даже финальная стадия ЛЧ без зрителей смотрится уныло.

      0
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      Рейтинг: +15513

      JTherry 8 минут назад

      пустые трибуны - и это после ЧЕ-20, прошедшего при заполненных трибунах почти на всех стадионах...

      1
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      Рейтинг: +11704

      paracetamol 18 минут назад

      Роспотребнадзор Татарстана вымогает бабки у Рубина.

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      Рейтинг: +19262

      vladimir-7 19 минут назад

      Ну вот и отличный повод для Федуна, чтобы сняться с чемпионата, все равно в этом году вы его не выиграете, даже подкуп судей вам не поможет.

      1
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      Рейтинг: +3249

      Алехсбургер. 54 минуты назад

      Во чистом поле Челубеюшка Пересветушке четыре раза копьё засадит?
      Подальше от дурного глаза и от языка поганого..)

      0
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      Рейтинг: +6750

      playsh 1 час назад

      Федун,рано тебе ещё считать потери от "не продажи" пива,хоть это не твоя арена.Вкурил наконец?

      0
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      Рейтинг: +20454

      slavutiq70 1 час назад

      Ну отмените к чёрту тогда этот чемпионат , итак унылое зрелище наш чемпионат а без зрителей так вообще шляпа вроде товарняка,,,

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