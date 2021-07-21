«СЭ»: Роспотребнадзор Татарстана запретил пускать зрителей на матч «Рубин» – «Спартак»

Матч 1-го тура РПЛ между «Рубином» и «Спартаком» может пройти при пустых трибунах.

По информации «Спорт-Экспресса», Роспотребнадзор Татарстана запретил пускать зрителей на трибуны «Ак Барс Арены».

Все стороны ждут решения республиканских властей, но все идет к тому, что матч пройдет без зрителей.