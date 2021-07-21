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    «Фратрия»: «Прививка не может быть обязательным условием посещения стадиона. Затем без QR-кодов начнут выселять за Урал?»

    Самое массовое объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением об ограничениях на посещение матчей РПЛ в Москве, связанных с коронавирусом.

    «Объединение «Фратрия» считает необходимым донести свою позицию по вопросу допуска на стадион только привитых болельщиков, а также по теме жестких ограничений числа зрителей на спортивных мероприятиях.

    1. Мы против искусственного разделения фанатской трибуны и стадиона в целом на привитых и непривитых болельщиков. Вопрос прививки является добровольным и не может выступать обязательным условием посещения стадиона.

    Эта практика может оказаться порочной и в таком случае до чего мы рискуем дойти? До «чистых» и «грязных» вагонов метро и автобусов, ресторанов и кафе, парков и общественных зон отдыха? А затем и вовсе людей без QR-кодов начнут выселять за Урал?

    Если всего этого нет и не планируется, то и предложенные инициативы по очередным экспериментам над болельщиками выглядят весьма унизительными для человеческого достоинства всех любителей футбола.

    2. Мы против тотальных запретов в виде ограничений до 500 человек числа участников и зрителей на спортивных матчах. Опять же речь идет о двойных стандартах по отношению к любителям спорта.

    500 человек без особого труда набивается в один вагон московского метрополитена в будний день и это не вызывает ни у кого опасений и каким-то образом не ухудшает эпидемиологическую обстановку в нашем любимом городе. От таких чересчур жестких мер страдают как болельщики, так и футбольные клубы, которые будут опять нести убытки.

    Мы призываем снять эти необоснованные и излишние ограничения и вернуть квоту заполняемости в 50% и выше от вместимости арен. Как показал весенний период проведения прошедшего чемпионата, это не приводило к ухудшению эпидемиологической обстановки в Москве.

    Мы, как представители футбольного сообщества и большой спортивной семьи, хотим выразить общее мнение, что мы устали от бесконечных экспериментов, которые проводятся на нас из года в год. Каждый раз мы выставляемся как подопытные на тестировании новых технологий, будь то «паспорт человека, посещающего футбол», либо «паспорт человека, сделавшего укол».

    В текущей ситуации необходимо выработать понятные и четкие правила и нормы для всего общества и населения страны, а не выискивать ниши для социальных экспериментов», – сказано в заявлении «Фратрии».

    • В Москве статус COVID-free зон получили домашние стадионы ЦСКА, «Спартака» и «Динамо».
    • За последние сутки в Москве выявлено 3 254 новых случая заражения коронавирусом.
    • Ранее стало известно, что Роспотребнадзор Татарстана запретил пускать зрителей на матч «Рубин» – «Спартак».

    «Чемпионат»: Роспотребнадзор указал ЦСКА провести матч с «Уфой» при пустых трибунах

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Фратрии»

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    21.07.2021 17:23
    Комментарии60
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      Рейтинг: +81

      Gennadey 1 час назад

      А чем фратрии за Уралье не нравится?

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      Рейтинг: +3276

      general.lizyukov 4 часа назад

      Когда объединение фратрия будет вакцинировано в полном составе - тогда могут рот открывать. А так пусть лучше помолчат.
      Надо было как в Испании сделать, чтоб вас год по домам держать, чтоб вышел просто погулять - на тебе 4 штуки евро штраф.
      Цацкаются с вами, а вы по хорошему не понимаете. По 700 человек ежедневно отчаливают в Верхнюю Тундру - совсем мозгов не хватает осмыслить?

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      Рейтинг: +6441

      Рубинище 5 часов назад

      Итак футбол бешеными темпами теряет популярность, так они вбивают очередной гвоздь в свою крышку. Читая коменты понимаешь, не перевелись у нас адекватные болельщики.

      1
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      Рейтинг: +7121

      Cleaner > Рубинище 4 часа назад

      Перечитайте то, что Вы тут написали. Сами то понимаете, о чем сказали? Имхо, у Вас на выходе набор слов ни о чем... Без обид.

      0
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      Рейтинг: +1262

      Psih86 5 часов назад

      Рабы, на вас уже клеймо в виде какого-то кода, а вы всё про опасность какую-то. Когда уже люди очнулся?

      2
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      Рейтинг: +6468

      Владислав Vlad 5 часов назад

      Полностью поддерживаю ребят. А для подопытных скажу - В следующий раз читайте инструкцию.

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      Рейтинг: +7121

      Cleaner 6 часов назад

      ЗАКРЫТЬ метро! ОСТАНОВИТЬ автобусы! ЗАПРЕТИТЬ электрички!

      В закрытом битком набитом транспорте НАМНОГО опаснее, чем на трибуне стадиона!

      Власти, зачем ДВОЙНЫЕ стандарты!!!...(((

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      Рейтинг: +6468

      Владислав Vlad > Cleaner 5 часов назад

      Всё намного проще - "Если ДНК генетически изменена, её можно запатентовать" (доктор Чинда Брандорино)
      Ну, а если ваша ДНК запатентована, то ваша задница принадлежит владельцу патента. И никаких двойных стандартов.

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      Рейтинг: +7121

      Cleaner > Владислав Vlad 4 часа назад

      Я не сильно верю и в теорию заговора.

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      Рейтинг: +5135

      BarStep 6 часов назад

      А чего это за Урал?
      Если бы я жил в этом регионе, я бы подал на этих бойцов в суд!

      Тоже мне, нашли место для лепрозория..

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      Рейтинг: +1835

      Spirit_78 > BarStep 3 часа назад

      Они считают, что так как они "народные" - то везде их примут, обласкают и будут смотреть как на богов. Хотя по сути - обычная кучка быдла, которого приличные граждане сторонятся.

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      Рейтинг: +81

      Gennadey > BarStep 1 час назад

      Да такие нам здесь не нужны

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      Рейтинг: +2416

      Иван Петров 1986 6 часов назад

      Вы где живете, господа - в россии.

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      Рейтинг: +8241

      житель СПб 7 часов назад

      А тем, кто ссылается на СПб и мероприятия в нашем городе - хочу сказать, что именно после них у нас произошел всплеск инфицированных - и смертей. И я лично уже чертыхаюсь по поводу всех этих форумов, евроматчей и т.п.

      1
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      Рейтинг: +24240

      silver29 > житель СПб 7 часов назад

      Посмотри статистику по Израилю, 65 % привитых и новая волна заболевших, любой первокурсник из меда скажет, что в период обострения вакцинация не проводится, просто вирус мутирует, закон природы сильный кушает слабого.

      1
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      Рейтинг: +8241

      житель СПб > silver29 7 часов назад

      Новая волна заболевших - не умирает. И болеет вполне легко. И по отзывам моих знакомых там - в Израиле все вполне нормально - по сравнению с нами. И вообще - не берите большой грех на душу, пропагандируя антипрививочность. Бог - он все видит.

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      Рейтинг: +24240

      silver29 > житель СПб 7 часов назад

      Посмотри, что такое цитотиновый шторм и как он связан с переизбытком антител, а статистика это продажная девка любой власти.

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      Рейтинг: +8241

      житель СПб > silver29 6 часов назад

      Вы уже знаете, что я старше Вас, много умнее, опытнее - неужели думаете, что можете меня чему-то научить, рассказать то, что я не знаю?! Вы рассказываете то, что всем известно. Хватит, я уже Вам писал, что не хочу с Вами что-то обсуждать. Это не с целью Вас обидеть - это просто очевидное. Будете общаться иначе, попросите чему-то Вас научить - рассказать - тогда посмотрим.

      2
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      Рейтинг: +24240

      silver29 > житель СПб 6 часов назад

      Да шел бы ты лесом, но ты пень затрагиваешь болельщиков Спартака. Что ты все тут кичишься своим возрастом ((( плакать надо, что с возрастом ума не набрал. Сам кого-то осуждаешь и стоишь грошь. Сегодня буквально разговаривал с хирургом из военного госпиталя, возраст, стать и ум не чета тебе. Яростный сторонник прививок, но на все мои доводы отвечал с улыбкой "правда посередине", в одном твердо согласился насильно прививать ВСЕХ это преступление, кстати нисколько не обижается на обращение на "ты" и просто по отчеству. И это нисколько его не обижает и не умоляет к нему уважение. Да и учить тебя просить последнее дело (((

      5
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      ...
      Рейтинг: +7211

      "supermax" > житель СПб 6 часов назад

      при все уважении, как показывает практика, человек может быть старше хоть на 50 лет...а тупее на целую ступень эволюции...это к вопросу о том что старше не значит умнее))

      4
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      Рейтинг: +8241

      житель СПб 7 часов назад

      Печально, что Фратрия проявляет такую неразумность. Что, погибших мало? Тем более. что уже вопрос в Москве урегулирован, и на матч Спартака, как и других московских команд, пустят 500 человек+ неограниченно - привившихся. Что, среди болельщиков Спартака много антипрививочников? Это только их - в этом случае - плохо характеризует! Весь мир уже по 50-60% привился, и только в России, после всех этих требований - до 20 % с трудом подтягиваемся. Я, в пожилом возрасте, с большим числом противопоказаний - и то сегодня сделал 2 прививку. Чего и всем желаю!

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      Рейтинг: +24240

      silver29 > житель СПб 7 часов назад

      Что ты называешь вакциной ? Ты хотя бы зашел на сайт Минздрава и заценил, что срок окончания третьего этапа клинических испытаний декабрь 2022 года. Пока это опытная жижа, а ты крыса лабораторная.

      5
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      Рейтинг: +7121

      Cleaner > житель СПб 5 часов назад

      Пообещайте раз в месяц рассказывать о самочувствии. Я вот взял паузу с вакцинацией. Посмотрим, кто прав. Привившиеся или непривитые.
      Я каждый год делал разные прививки. Но к СПУТНИКУ доверия нет!

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      Рейтинг: +1262

      Psih86 > житель СПб 5 часов назад

      Завтра 50% земли будут сосать друг у друга и ты пойдёшь? Каждый день люди умирают от разной фигни и дело до них нет. А здесь прям срочно прививка, думайте головой зачем это делают. Я ничего не колол и не собираюсь.

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      Рейтинг: +8487

      ivany4 > Psih86 4 часа назад

      А у вас в хохляндии есть выбор что колоть?
      Смотрю в Россию все ломятся за прививками.
      Да и зачем тебе прививка, судя по нику, психам 86(г.р.) итак все гладко, главное чтоб у соседа было не сладко.

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      Рейтинг: +1835

      Spirit_78 > житель СПб 3 часа назад

      Самое смешное, что они считают себя мыслящими людьми, а по сути это - легковнушаемое стадо, которым рулят всякие продажные блогеры и либеральные недополитики (большинство из которых сами давным-давно привились). А интерес у них самый что ни на есть прямой - в очередной раз пнуть Россию, на этот раз за провал вакцинации (в то время как "цивилизованный мир" активно прививается и справляется с последствиями пандемии).

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