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  • «Фратрия»: «Прививка не может быть обязательным условием посещения стадиона. Затем без QR-кодов начнут выселять за Урал?»

«Фратрия»: «Прививка не может быть обязательным условием посещения стадиона. Затем без QR-кодов начнут выселять за Урал?»

21 июля 2021, 17:23
58

Самое массовое объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением об ограничениях на посещение матчей РПЛ в Москве, связанных с коронавирусом.

«Объединение «Фратрия» считает необходимым донести свою позицию по вопросу допуска на стадион только привитых болельщиков, а также по теме жестких ограничений числа зрителей на спортивных мероприятиях.

1. Мы против искусственного разделения фанатской трибуны и стадиона в целом на привитых и непривитых болельщиков. Вопрос прививки является добровольным и не может выступать обязательным условием посещения стадиона.

Эта практика может оказаться порочной и в таком случае до чего мы рискуем дойти? До «чистых» и «грязных» вагонов метро и автобусов, ресторанов и кафе, парков и общественных зон отдыха? А затем и вовсе людей без QR-кодов начнут выселять за Урал?

Если всего этого нет и не планируется, то и предложенные инициативы по очередным экспериментам над болельщиками выглядят весьма унизительными для человеческого достоинства всех любителей футбола.

2. Мы против тотальных запретов в виде ограничений до 500 человек числа участников и зрителей на спортивных матчах. Опять же речь идет о двойных стандартах по отношению к любителям спорта.

500 человек без особого труда набивается в один вагон московского метрополитена в будний день и это не вызывает ни у кого опасений и каким-то образом не ухудшает эпидемиологическую обстановку в нашем любимом городе. От таких чересчур жестких мер страдают как болельщики, так и футбольные клубы, которые будут опять нести убытки.

Мы призываем снять эти необоснованные и излишние ограничения и вернуть квоту заполняемости в 50% и выше от вместимости арен. Как показал весенний период проведения прошедшего чемпионата, это не приводило к ухудшению эпидемиологической обстановки в Москве.

Мы, как представители футбольного сообщества и большой спортивной семьи, хотим выразить общее мнение, что мы устали от бесконечных экспериментов, которые проводятся на нас из года в год. Каждый раз мы выставляемся как подопытные на тестировании новых технологий, будь то «паспорт человека, посещающего футбол», либо «паспорт человека, сделавшего укол».

В текущей ситуации необходимо выработать понятные и четкие правила и нормы для всего общества и населения страны, а не выискивать ниши для социальных экспериментов», – сказано в заявлении «Фратрии».

  • В Москве статус COVID-free зон получили домашние стадионы ЦСКА, «Спартака» и «Динамо».
  • За последние сутки в Москве выявлено 3 254 новых случая заражения коронавирусом.
  • Ранее стало известно, что Роспотребнадзор Татарстана запретил пускать зрителей на матч «Рубин» – «Спартак».

«Чемпионат»: Роспотребнадзор указал ЦСКА провести матч с «Уфой» при пустых трибунах

Источник: Официальный сайт «Фратрии»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (58)
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vladimir-7
1626878179
Справедливое и обоснованное заявление Фратрии. Роспотребнадзору и Мэру пора прислушиваться к общественному мнению, чтобы избежать негативных последствий от своих незаконных действий.
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Hektor 84
1626878279
Зачем проводили матчи евро в питере с посещаемостью? Или там можно или там не болеют? И драные паруса?
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BRAZILES
1626878892
вот молодцы ФРАТИЯ ---полностью вас поддерживаю
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Spirit_78
1626879755
Вы же во всём равняетесь на Европу - а там дискриминационные меры по отношению к непривившимся набирают обороты. В какой-то мере это правильно, т.к. антипрививочники опасны для людей.
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valiknavashinsky
1626880008
Тинькофф Российская Премьер Лига пора переименовать в Роспотребнадзор Российская Премьер Лига,Бетсити-Кубок России-в Роспотребнадзор-Кубок России,Олимп-Суперкубок России соответственно в Роспотребнадзор-Суперкубок России.Новый спонсор Российского футбола.Капусты на штрафах настрегли,пора вкладываться в Российский спорт.
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ivany4
1626880082
Что бы понять обоснованность своих требований, фратрии неплохо бы всем составом поработать в "красной зоне". Правильно говорят, экстремальные ситуации, а пандемия это одна из них, делят людей на думающих и пофигистов-горлопанов. Как правило, думающих остается всегда больше. Каждый сам выбирает свой путь в таких ситуациях.
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GoldPlayFIFARus9
1626882392
Молодцы фратрия, в данном вопросе полностью согласен с ними. Смех смехом, но уже эти коды начинают бить как тату, я не из тех кто верит в теории заговоров и т.п., но это всё больше походит на маразм
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garet12222
1626884493
нам за Уралом такое говно как фратрия и даром не нужно
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vladimir-7
1626885303
Чем больше предлагают провести вакцинацию, тем меньше люди вакцине доверяют.
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житель СПб
1626887658
Печально, что Фратрия проявляет такую неразумность. Что, погибших мало? Тем более. что уже вопрос в Москве урегулирован, и на матч Спартака, как и других московских команд, пустят 500 человек+ неограниченно - привившихся. Что, среди болельщиков Спартака много антипрививочников? Это только их - в этом случае - плохо характеризует! Весь мир уже по 50-60% привился, и только в России, после всех этих требований - до 20 % с трудом подтягиваемся. Я, в пожилом возрасте, с большим числом противопоказаний - и то сегодня сделал 2 прививку. Чего и всем желаю!
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