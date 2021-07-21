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  • «Чемпионат»: Роспотребнадзор указал ЦСКА провести матч с «Уфой» при пустых трибунах

«Чемпионат»: Роспотребнадзор указал ЦСКА провести матч с «Уфой» при пустых трибунах

21 июля 2021, 17:09
14

Роспотребнадзор по Северному административному округу Москвы направил письмо в ЦСКА с указанием провести матч 1-го тура РПЛ с «Уфой» без болельщиков.

По информации «Чемпионата», генеральный директор клуба Роман Бабаев уже в курсе ситуации. В клубе думают, как решить эту проблему.

Окончательного решения по запрету на допуск зрителей еще нет. Клубу могут разрешить пустить на игру несколько тысяч болельщиков.

  • Домашний стадион ЦСКА получил статус COVID-free зоны.
  • За последние сутки в Москве выявлено 3 254 новых случая заражения коронавирусом.
  • Ранее стало известно, что Роспотребнадзор Татарстана запретил пускать зрителей на матч «Рубин»«Спартак».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Уфа
Комментарии (14)
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MaxRnD
1626877120
Чтобы быть последовательными надо также запретить перевозки в метро, ржд и другом общественном транспорте ... PS Прав был Валера, говоря про (с) "неправильный чемпионат Роспотребнадзор"
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Fusballer
1626877121
Бред полный.
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Hektor 84
1626878082
Слать их на куй этот надзор и играть как играли
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vladimir-7
1626878645
Один Роспотребнадзор разрешает, а другой Роспотребнадзор САО, ужесточает требования посещения стадионов в Москве. Чиновников в России не понять, их дурь необходимо игнорировать.
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R_a_i_n
1626879796
Разогнать этот потребнадзор. А за ним пенсионный фонд.
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Боцман59rus
1626880967
- пусть просрок по магазинам ищут, нечего в футболе доводить ситуацию до маразма)))
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житель СПб
1626885450
Не скучно у нас! Только отругались по поводу несправедливости посещения матча ЦСКА и Спартака (первым - 15 тысяч, вторым - 500 человек) - и вот все изменилось. А как же Ваш мэр - говорит, что в Москве все лучше и лучше?!
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RUSARM
1626958672
А олени лучше-сказал оленевод!!!
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