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    «Чемпионат»: Роспотребнадзор указал ЦСКА провести матч с «Уфой» при пустых трибунах

    Роспотребнадзор по Северному административному округу Москвы направил письмо в ЦСКА с указанием провести матч 1-го тура РПЛ с «Уфой» без болельщиков.

    По информации «Чемпионата», генеральный директор клуба Роман Бабаев уже в курсе ситуации. В клубе думают, как решить эту проблему.

    Окончательного решения по запрету на допуск зрителей еще нет. Клубу могут разрешить пустить на игру несколько тысяч болельщиков.

    • Домашний стадион ЦСКА получил статус COVID-free зоны.
    • За последние сутки в Москве выявлено 3 254 новых случая заражения коронавирусом.
    • Ранее стало известно, что Роспотребнадзор Татарстана запретил пускать зрителей на матч «Рубин»«Спартак».

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    Источник: «Чемпионат»

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    21.07.2021 17:09
    Комментарии16
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      Рейтинг: -264

      Спартач80 6 часов назад

      Это сам цска попросил,чтобы не закидали тухлыми помидорами нового "тренера",за провальный дебют=)))

      0
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      Рейтинг: +8241

      житель СПб 8 часов назад

      Не скучно у нас! Только отругались по поводу несправедливости посещения матча ЦСКА и Спартака (первым - 15 тысяч, вторым - 500 человек) - и вот все изменилось. А как же Ваш мэр - говорит, что в Москве все лучше и лучше?!

      1
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      Рейтинг: +24240

      silver29 8 часов назад

      роспотребнадзор гроза тараканов и просрочки, с этим вирусом совсем мышей ловить перестали ((( прочь липкие руки от спорта.

      2
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      Рейтинг: +24116

      Боцман59rus 9 часов назад

      - пусть просрок по магазинам ищут, нечего в футболе доводить ситуацию до маразма)))

      3
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      Рейтинг: +840

      R_a_i_n 9 часов назад

      Разогнать этот потребнадзор. А за ним пенсионный фонд.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +19309

      vladimir-7 10 часов назад

      Один Роспотребнадзор разрешает, а другой Роспотребнадзор САО, ужесточает требования посещения стадионов в Москве. Чиновников в
      России не понять, их дурь необходимо игнорировать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11147

      Hektor 84 10 часов назад

      Слать их на куй этот надзор и играть как играли

      3
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      Рейтинг: +5763

      Fusballer 10 часов назад

      Бред полный.

      4
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      Рейтинг: +45436

      MaxRnD 10 часов назад

      Чтобы быть последовательными надо также запретить перевозки в метро, ржд и другом общественном транспорте ...

      PS Прав был Валера, говоря про (с) "неправильный чемпионат Роспотребнадзор"

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +19309

      vladimir-7 > MaxRnD 10 часов назад

      Кроме общественного транспорта, необходимо закрыть полеты
      самолетов из России за рубеж и обратно на территорию России,
      причем, НЕМЕДЛЕННО.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7121

      Cleaner > vladimir-7 10 часов назад

      И отменить выборы до окончания пандемии!

      3
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      Рейтинг: +19309

      vladimir-7 > Cleaner 9 часов назад

      ... и ЦИК с Госдумой распустить до окончания пандемии,
      а может быть и насовсем, как народ решит, так и будет.

      2
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      Рейтинг: +976

      Enter2006 > MaxRnD 9 часов назад

      И запретить баллотироваться кандидатом в депутаты если не вакцинировался. Также применить вакцинацию ко всем сотрудникам ЦИК и вообще ко всей власти. А то хитрые, с простого народа начали эксперименты по вакцинации.

      3
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      Рейтинг: +840

      R_a_i_n > Cleaner 9 часов назад

      а вот тут батенька погорячились вы. Или вы хотите что бы этот цирк был вечно в нашей стране??

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      Рейтинг: +7121

      Cleaner > R_a_i_n 6 часов назад

      У этих мандат до осени. А дальше никого не должно быть в думе. Но это все мечты. Они уже объявили, что примут все меры безопасности и на участки можно будет приходить и неуколотым. Это же не футбол! Про больных ничего не сказали, но при голосовании по мнению власти больной не опасен для окружающих. Врачи это подтвердят!!!

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      Рейтинг: +840

      R_a_i_n > Cleaner 6 часов назад

      Прям безнадёга какая-то.

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