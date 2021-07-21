«Чемпионат»: Роспотребнадзор указал ЦСКА провести матч с «Уфой» при пустых трибунах

Роспотребнадзор по Северному административному округу Москвы направил письмо в ЦСКА с указанием провести матч 1-го тура РПЛ с «Уфой» без болельщиков.
По информации «Чемпионата», генеральный директор клуба Роман Бабаев уже в курсе ситуации. В клубе думают, как решить эту проблему.
Окончательного решения по запрету на допуск зрителей еще нет. Клубу могут разрешить пустить на игру несколько тысяч болельщиков.
- Домашний стадион ЦСКА получил статус COVID-free зоны.
- За последние сутки в Москве выявлено 3 254 новых случая заражения коронавирусом.
- Ранее стало известно, что Роспотребнадзор Татарстана запретил пускать зрителей на матч «Рубин» – «Спартак».
Источник: «Чемпионат»