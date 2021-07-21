«Чемпионат»: Роспотребнадзор указал ЦСКА провести матч с «Уфой» при пустых трибунах

Роспотребнадзор по Северному административному округу Москвы направил письмо в ЦСКА с указанием провести матч 1-го тура РПЛ с «Уфой» без болельщиков.

По информации «Чемпионата», генеральный директор клуба Роман Бабаев уже в курсе ситуации. В клубе думают, как решить эту проблему.

Окончательного решения по запрету на допуск зрителей еще нет. Клубу могут разрешить пустить на игру несколько тысяч болельщиков.