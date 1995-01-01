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    «Чемпионат»: на матчи РПЛ в Москве пустят не более 500 человек. Решения по QR-кодам нет

    Ближайшие игры РПЛ в Москве смогут посетить не более 500 человек.

    По информации «Чемпионата» со ссылкой на источник в одном из московских клубов и в РФС, ситуация может измениться в будущем в соответствии с решением властей города.

    «На данный момент разрешено пустить только 500 человек. Возможно, болельщиков будет и больше, если власти разрешат увеличить заполняемость стадиона за счет людей с QR-кодами. Но это решение до сих пор не принято», – сообщили «Чемпионату».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +19262

      vladimir-7 2 часа назад

      Есть решение, снимайте свое заявление.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      Guinnesss 2 часа назад

      ‍🤦‍♂️

      0
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