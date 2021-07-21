«Чемпионат»: на матчи РПЛ в Москве пустят не более 500 человек. Решения по QR-кодам нет

Ближайшие игры РПЛ в Москве смогут посетить не более 500 человек.

По информации «Чемпионата» со ссылкой на источник в одном из московских клубов и в РФС, ситуация может измениться в будущем в соответствии с решением властей города.

«На данный момент разрешено пустить только 500 человек. Возможно, болельщиков будет и больше, если власти разрешат увеличить заполняемость стадиона за счет людей с QR-кодами. Но это решение до сих пор не принято», – сообщили «Чемпионату».

Во 2-м туре РПЛ в Москве состоится матч ЦСКА – «Локомотив».

В 3-м туре сыграют «Динамо» и ЦСКА, в 4-м – «Локомотив» и «Зенит».

СЭ»: матч 3-го тура РПЛ «Спартак» – «Нижний Новгород» смогут посетить не более 500 зрителей