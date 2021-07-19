Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    2 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    3 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе

    Алексей Березуцкий пригласил брата Василия вернуться в тренерский штаб ЦСКА

    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, что уже предложил своему брату Василию вернуться из «Краснодара» в московский клуб.

    «Сергея Игнашевича в тренерском штабе ЦСКА не будет, а приглашение для Василия уже было, но он пока взял время на раздумья.

    Сильного энтузиазма у него я не увидел, но все может измениться», – сказал Алексей Березуцкий.

    • Василий Березуцкий покинул ЦСКА в апреле этого года.
    • Он не захотел работать с Ивицей Оличем из-за отсутствия опыта у хорвата.
    • Алексей Березуцкий с 15 июня был исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА, сегодня его утвердили в должности.

    Березуцкий – об утверждении главным тренером ЦСКА: «Ни переживаний, ни сомнений не было»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.07.2021 22:12
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +305

      Янвapь 69 5 часов назад

      Братаны решили на кошках потренироваться

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -48

      Землякруглая > Янвapь 69 4 часа назад

      На конях...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4728

      Гавроша > Землякруглая 36 минут назад

      Это ты на палочке скачешь, п.е.д.р.и.л.о!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45421

      MaxRnD 6 часов назад

      https://www.youtube.com/watch?v=YvZZVkUHc1Q

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      Marat A. 12 часов назад

      ...А может что и получится...Всё-таки своё...Родное...:)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24088

      Боцман59rus 13 часов назад

      от Олича ушел, из-за отсутствия опыта у хорвата, ак брату вернется и будут вместе в ютубе набираться опыта ,просматривая разборы матчей Шалимовым на канале ФБЕгорова)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19228

      vladimir-7 > Боцман59rus 5 часов назад

      Ну кто же правду скажет, Вася хотел сам возглавить ЦСКА, но
      после назначения Олича, обида Васю одолела и сгоряча ушел
      к Ганчаренко, думаю вернется в ЦСКА.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13275

      KLIM777 13 часов назад

      Ахахаха какая клоунада)) то то еще будет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7086

      Cleaner 13 часов назад

      В чем сила, брат?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2412

      Иван Петров 1986 13 часов назад

      Зачем ему Игнашевич - братан своя кровиночка. Опять же бабки в семье будут.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87542
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66912
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru