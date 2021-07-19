Алексей Березуцкий пригласил брата Василия вернуться в тренерский штаб ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, что уже предложил своему брату Василию вернуться из «Краснодара» в московский клуб.

«Сергея Игнашевича в тренерском штабе ЦСКА не будет, а приглашение для Василия уже было, но он пока взял время на раздумья.

Сильного энтузиазма у него я не увидел, но все может измениться», – сказал Алексей Березуцкий.

Василий Березуцкий покинул ЦСКА в апреле этого года.

Он не захотел работать с Ивицей Оличем из-за отсутствия опыта у хорвата.

из-за отсутствия опыта у хорвата. Алексей Березуцкий с 15 июня был исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА, сегодня его утвердили в должности.

Березуцкий – об утверждении главным тренером ЦСКА: «Ни переживаний, ни сомнений не было»