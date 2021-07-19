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  • Алексей Березуцкий пригласил брата Василия вернуться в тренерский штаб ЦСКА

Алексей Березуцкий пригласил брата Василия вернуться в тренерский штаб ЦСКА

19 июля 2021, 22:12
6

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, что уже предложил своему брату Василию вернуться из «Краснодара» в московский клуб.

«Сергея Игнашевича в тренерском штабе ЦСКА не будет, а приглашение для Василия уже было, но он пока взял время на раздумья.

Сильного энтузиазма у него я не увидел, но все может измениться», – сказал Алексей Березуцкий.

  • Василий Березуцкий покинул ЦСКА в апреле этого года.
  • Он не захотел работать с Ивицей Оличем из-за отсутствия опыта у хорвата.
  • Алексей Березуцкий с 15 июня был исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА, сегодня его утвердили в должности.

Березуцкий – об утверждении главным тренером ЦСКА: «Ни переживаний, ни сомнений не было»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Березуцкий Василий Березуцкий Алексей
Комментарии (6)
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Иван Петров 1986
1626723024
Зачем ему Игнашевич - братан своя кровиночка. Опять же бабки в семье будут.
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Боцман59rus
1626724656
от Олича ушел, из-за отсутствия опыта у хорвата, ак брату вернется и будут вместе в ютубе набираться опыта ,просматривая разборы матчей Шалимовым на канале ФБЕгорова)))
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Marat A.
1626726864
...А может что и получится...Всё-таки своё...Родное...:)
Ответить
MaxRnD
1626748909
https://www.youtube.com/watch?v=YvZZVkUHc1Q
Ответить
paracetamol
1626794188
Семейный подряд, плят!
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