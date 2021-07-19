Березуцкий – об утверждении главным тренером ЦСКА: «Ни переживаний, ни сомнений не было»

Алексей Березуцкий рассказал о своем отношении к тому, что его утвердили на посту главного тренера ЦСКА.
«Ни переживаний, ни сомнений не было. Да, легкие переживания были, но это как в карьере футболиста, когда делаешь первый шаг.
Мой принцип в жизни: сделал первый шаг – и забыл обо всем. Я его сделал после предложения руководства клуба, и все переживания и волнения закончились», – объяснил 39-летний специалист.
- Березуцкий с 15 июня был исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА.
- Он возглавил команду вместо уволенного Ивицы Олича.
- Москвичи стартуют в РПЛ 25 июля матчем с «Уфой».
Источник: «Р-Спорт»