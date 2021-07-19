Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    2 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    3 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?

    Березуцкий – об утверждении главным тренером ЦСКА: «Ни переживаний, ни сомнений не было»

    Алексей Березуцкий рассказал о своем отношении к тому, что его утвердили на посту главного тренера ЦСКА.

    «Ни переживаний, ни сомнений не было. Да, легкие переживания были, но это как в карьере футболиста, когда делаешь первый шаг.

    Мой принцип в жизни: сделал первый шаг – и забыл обо всем. Я его сделал после предложения руководства клуба, и все переживания и волнения закончились», – объяснил 39-летний специалист.

    • Березуцкий с 15 июня был исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА.
    • Он возглавил команду вместо уволенного Ивицы Олича.
    • Москвичи стартуют в РПЛ 25 июля матчем с «Уфой».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.07.2021 21:16
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +785

      vovan55 5 часов назад

      м-да в самомнении не откажешь... а вдруг...удачи и успехов... ох...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7086

      Cleaner 13 часов назад

      Ни переживаний, ни сомнений не было. А вот это плохо...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2324

      ySS 13 часов назад

      Удачи брату, хоть и соперники)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87542
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66912
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru