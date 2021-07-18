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  • «Зенит» – после победы в Суперкубке: «Самая сильная команда страны!»

«Зенит» – после победы в Суперкубке: «Самая сильная команда страны!»

18 июля 2021, 00:35
21

Пресс-служба «Зенита» после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок России (3:0) констатировала, что сильнее клуба в стране нет. Она оставила пост в твиттере.

«Самая сильная команда страны!» – гласит твит, к которому прикреплен хэштег «Больше золота».

  • «Зенит взял 6-й Суперкубок.
  • Трофей стал 10-м в карьере форварда Артема Дзюбы.
  • На следующей неделе стартует РПЛ.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Дзюба проигнорировал фанатов, ждавших его возле автобуса после матча за Суперкубок России

Источник: твиттер «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив
Комментарии (21)
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Fusballer
1626557809
С админресурсом самая сильная))) В ЛЧ опять обосрётесь)))
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Nesterenko
1626580615
Этот самый сильный клуб проиграл бы команде Петржелы образца 2003-2005 со счётом 0:10.
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Axe111
1626584918
Как там в лч дела? Посмешище )))))
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сутулая собака и лисы
1626591992
Зенит - это школьник имбецил-переросток, которого оставляли на несколько лет в одном классе (РПЛ).
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Sancho010365
1626593532
На всё есть только время. После чемпионата Европы, нужно отойти, потихоньку всё стихнет. И будем мы смотреть и болеть за свои команды до ЛЧ и ЛЕ. Потом нам опять напомнят где мы. А вчера после ЧЕ мы просто наблюдали. Ничего нового, можно было и не начинать матч, Локомотив и сам бы себе закатил в ворота без проблем. Горе!
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Plyash
1626596232
Лучше в селе щёголем выглядеть,чем в городе бомжом ходить. Дождёмся ЛЧ...
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житель СПб
1626600693
Все это хорошо - но ждем ЛЧ!?
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владимир миронов
1626604099
Они что в зените все ох.ели, не понимают, что их кормит вся страна?
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Decorhome
1626622165
Зенит давным давно перерос РФПЛ, это уже не их уровень. Имея такую базу, дано пора, показать себя за пределами РФ
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Дедуктор
1626623216
Зениту давно пора иметь еврокубков более, чем два ранее завоеванных. Клуб имеет перспективы стать одним из мощнейших в Европе, а влачит такое же жалкое существование что и вся остальная РПЛ-тусовка.
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