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    «Зенит» – после победы в Суперкубке: «Самая сильная команда страны!»

    Пресс-служба «Зенита» после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок России (3:0) констатировала, что сильнее клуба в стране нет. Она оставила пост в твиттере.

    «Самая сильная команда страны!» – гласит твит, к которому прикреплен хэштег «Больше золота».

    • «Зенит взял 6-й Суперкубок.
    • Трофей стал 10-м в карьере форварда Артема Дзюбы.
    • На следующей неделе стартует РПЛ.

    Дзюба проигнорировал фанатов, ждавших его возле автобуса после матча за Суперкубок России

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Зенита»

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    Комментарии19
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      Рейтинг: +6274

      владимир миронов 3 часа назад

      Они что в зените все ох.ели, не понимают, что их кормит вся страна?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8152

      житель СПб 4 часа назад

      Все это хорошо - но ждем ЛЧ!?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6686

      playsh 5 часов назад

      Лучше в селе щёголем выглядеть,чем в городе бомжом ходить.
      Дождёмся ЛЧ...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13631

      Garrincha58 > playsh 4 часа назад

      радуйтесь сегодня и Спартак увенчают призиком пари матч

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24497

      пьяныйхоровод > Garrincha58 4 часа назад

      У Федуна денег только на него и хватило .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +91

      Sancho010365 6 часов назад

      На всё есть только время. После чемпионата Европы, нужно отойти, потихоньку всё стихнет. И будем мы смотреть и болеть за свои команды до ЛЧ и ЛЕ. Потом нам опять напомнят где мы. А вчера после ЧЕ мы просто наблюдали. Ничего нового, можно было и не начинать матч, Локомотив и сам бы себе закатил в ворота без проблем. Горе!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +204

      сутулая собака и лисы 6 часов назад

      Зенит - это школьник имбецил-переросток, которого оставляли на несколько лет в одном классе (РПЛ).

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24497

      пьяныйхоровод > сутулая собака и лисы 4 часа назад

      В классе олигофренов .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +204

      сутулая собака и лисы > пьяныйхоровод 4 часа назад

      не исключено!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3156

      Axe111 8 часов назад

      Как там в лч дела? Посмешище )))))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2938

      Nesterenko 9 часов назад

      Этот самый сильный клуб проиграл бы команде Петржелы образца 2003-2005 со счётом 0:10.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24497

      пьяныйхоровод > Nesterenko 4 часа назад

      С чего 0 то ? У той команды в приоритете была атака , про свои ворота порой забывали ( пропущенные голы были бы обязательно ) . Вот команде АВБ или Спала влетели бы капитально .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2513

      Nerlinger 15 часов назад

      Какой ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24497

      пьяныйхоровод 15 часов назад

      .... и дружный залп пуканов завистников .

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5650

      Fusballer 16 часов назад

      С админресурсом самая сильная))) В ЛЧ опять обосрётесь)))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +397

      RUSARM > Fusballer 15 часов назад

      Так и будет!!! газпрём,только в РПЛ может хорохориться,а в европе им быстро подоткнут!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24497

      пьяныйхоровод > Fusballer 15 часов назад

      С федунресурсом можно только кубок срачТВ хапнуть .

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24497

      пьяныйхоровод > RUSARM 15 часов назад

      Ференцварош с Лудогорцем шлют тебе "пламенный" .

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2222

      ААМ > Fusballer 8 часов назад

      Больше чем СПАМ обосраться невозможно.

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