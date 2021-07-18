«Зенит» – после победы в Суперкубке: «Самая сильная команда страны!»

Пресс-служба «Зенита» после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок России (3:0) констатировала, что сильнее клуба в стране нет. Она оставила пост в твиттере.

«Самая сильная команда страны!» – гласит твит, к которому прикреплен хэштег «Больше золота».

«Зенит взял 6-й Суперкубок.

Трофей стал 10-м в карьере форварда Артема Дзюбы .

. На следующей неделе стартует РПЛ.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Дзюба проигнорировал фанатов, ждавших его возле автобуса после матча за Суперкубок России