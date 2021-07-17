«Зенит» – после победы в Суперкубке: «Самая сильная команда страны!»

Они что в зените все ох.ели, не понимают, что их кормит вся страна?
Пресс-служба «Зенита» после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок России (3:0) констатировала, что сильнее клуба в стране нет. Она оставила пост в твиттере.
«Самая сильная команда страны!» – гласит твит, к которому прикреплен хэштег «Больше золота».
- «Зенит взял 6-й Суперкубок.
- Трофей стал 10-м в карьере форварда Артема Дзюбы.
- На следующей неделе стартует РПЛ.
Самая сильная команда страны! #БОЛЬШЕЗОЛОТА pic.twitter.com/qjXhiy3sM5— ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 17, 2021
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