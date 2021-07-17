Дзюба проигнорировал фанатов, ждавших его возле автобуса после матча за Суперкубок России

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не подошел к фанатам после матча за Суперкубок России с «Локомотивом» (3:0). Игрок сборной России сослался на то, что его не пускает сотрудник службы безопасности.

«Это норм для кэпа сборной?

После матча у автобусов команд собралось 50+ болел, в основном дети. Типичная ситуация. Большинство ждало Дзюбу, очень хотели фото.

Но Артем был не в настроении. Уже не 2018 год, чтоб по полчаса фоткаться с толпой. Дзюба оправдывался ситуацией с ковидом. Ни к кому так и не подошел, сел в автобус.

Толпа кричала, просила кэпа сборной выйти к ним. Дзюба вышел, но не к болелам, а к начальнику службы безопасности «Локо» (тот занимает аналогичную должность и в сборной).

В этот момент со стадиона вышел Сердар Азмун и сразу пошел к фанатам. С улыбкой начал фоткаться, раздавать автографы. Дзюба стоял на улице и выглядел максимально нелепо со своими ковидными оправданиями.

Потом Артем разыграл какую-то глупую сценку с безопасником «Зенита»: типа это он его не пускает к болелам. Кивнул плечами и опять сел в автобус.

А к толпе, помимо Азмуна, подошли Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Даниил Круговой, Сергей Семак, Малком», – раскрыл ситуацию журналист «Спорт-Экспресса» Севастиан Терлецкий.