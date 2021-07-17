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  • Дзюба проигнорировал фанатов, ждавших его возле автобуса после матча за Суперкубок России

Дзюба проигнорировал фанатов, ждавших его возле автобуса после матча за Суперкубок России

17 июля 2021, 23:56
40

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не подошел к фанатам после матча за Суперкубок России с «Локомотивом» (3:0). Игрок сборной России сослался на то, что его не пускает сотрудник службы безопасности.

«Это норм для кэпа сборной?

После матча у автобусов команд собралось 50+ болел, в основном дети. Типичная ситуация. Большинство ждало Дзюбу, очень хотели фото.

Но Артем был не в настроении. Уже не 2018 год, чтоб по полчаса фоткаться с толпой. Дзюба оправдывался ситуацией с ковидом. Ни к кому так и не подошел, сел в автобус.

Толпа кричала, просила кэпа сборной выйти к ним. Дзюба вышел, но не к болелам, а к начальнику службы безопасности «Локо» (тот занимает аналогичную должность и в сборной).

В этот момент со стадиона вышел Сердар Азмун и сразу пошел к фанатам. С улыбкой начал фоткаться, раздавать автографы. Дзюба стоял на улице и выглядел максимально нелепо со своими ковидными оправданиями.

Потом Артем разыграл какую-то глупую сценку с безопасником «Зенита»: типа это он его не пускает к болелам. Кивнул плечами и опять сел в автобус.

А к толпе, помимо Азмуна, подошли Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Даниил Круговой, Сергей Семак, Малком», – раскрыл ситуацию журналист «Спорт-Экспресса» Севастиан Терлецкий.

  • Дзюба в матче с «Локомотивом» вышел на замену во 2-м тайме.
  • Взятый трофей стал 10-м в карьере Дзюбы.
  • РПЛ стартует на следующей неделе.

Источник: телеграм-канал «Крысева»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (40)
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Fusballer
1626556069
Эти людишки офигели совсем. Дзюба -лучший игрок в истории, и он не обязан общаться с быдлом! Пусть идут нафиг!
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Persona_non_Grata
1626562384
Та ситуация , когда аларм или как там кличут его нынешний клон , просто ОБЯЗАН закричать про то как ему стыдно за это ( ну если конечно у человека есть совесть ) и только не надо приплетать какие-то его дальние связи со Спартаком - он такой СЕЙЧАС , каким он стал в нашем " звездном чемпионе " (((
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амани
1626566147
дзюба - это чистой воды сегодняшняя реальность в россии.........великий путя. великие чиновники. актеры . и вся прочая шваль . возомнившая из себя ......
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Hektor 84
1626580678
Есть еще больные? Что ждут дрочиньо после игр.
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ivany4
1626587735
Ни сколько не сомневался что с дрочером произойдет подобная ситуация, и не одна. Он из породы существ, которых достаточно простить раз и они всегда будут считать что им все дозволено. А если что, то можно и покаиться. Так и будет, гадить и каиться, гадить и каиться.
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B.G.
1626590066
Деревянный клоун который прилюдно дрочит )
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portero
1626590995
Дзюба снимает маску, гнилая, лживая сущность выползает наружу...
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Plyash
1626594679
Дзюбло был мерзавчиком,им и остался.Мерзлота. Азмун,респект тебе,ты уже давно лучший в команде,настоящий лидер и спортсмен без намёка на звёздность.В отличие от своего партнёра.Удачи тебе.Встретимся на газоне.
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mamba9090909
1626599682
Это из него спартаковский дух прёт.
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zigbert
1626600862
Удивительного ничего в этом нет. Дзюба давно раскрыл свою идиотскую сущность.
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