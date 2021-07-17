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    Дзюба проигнорировал фанатов, ждавших его возле автобуса после матча за Суперкубок России

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не подошел к фанатам после матча за Суперкубок России с «Локомотивом» (3:0). Игрок сборной России сослался на то, что его не пускает сотрудник службы безопасности.

    «Это норм для кэпа сборной?

    После матча у автобусов команд собралось 50+ болел, в основном дети. Типичная ситуация. Большинство ждало Дзюбу, очень хотели фото.

    Но Артем был не в настроении. Уже не 2018 год, чтоб по полчаса фоткаться с толпой. Дзюба оправдывался ситуацией с ковидом. Ни к кому так и не подошел, сел в автобус.

    Толпа кричала, просила кэпа сборной выйти к ним. Дзюба вышел, но не к болелам, а к начальнику службы безопасности «Локо» (тот занимает аналогичную должность и в сборной).

    В этот момент со стадиона вышел Сердар Азмун и сразу пошел к фанатам. С улыбкой начал фоткаться, раздавать автографы. Дзюба стоял на улице и выглядел максимально нелепо со своими ковидными оправданиями.

    Потом Артем разыграл какую-то глупую сценку с безопасником «Зенита»: типа это он его не пускает к болелам. Кивнул плечами и опять сел в автобус.

    А к толпе, помимо Азмуна, подошли Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Даниил Круговой, Сергей Семак, Малком», – раскрыл ситуацию журналист «Спорт-Экспресса» Севастиан Терлецкий.

    • Дзюба в матче с «Локомотивом» вышел на замену во 2-м тайме.
    • Взятый трофей стал 10-м в карьере Дзюбы.
    • РПЛ стартует на следующей неделе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал «Крысева»

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    17.07.2021 23:56
    Комментарии50
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      Рейтинг: +815

      Сергей Каспийский 15 минут назад

      Когда ходил с детьми на тренировку Зенита, то иностранцы всегда фотографировались и давили автографы. Только Деньгисов сразу же улепетывал, презирая всех. Нужно понимать, что ДРОЧИЛОВ такой же внутри и нет у него ничего человеческого.

      0
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      Рейтинг: +130

      russkiisergei 22 минуты назад

      дзюба всё правильно сделал, пусть они там дрочат как хотят.

      0
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      Рейтинг: +595

      jet andy 1 час назад

      Не фанатов, а малолетних глоров, которые орут: "Дзюба, подари футболку!"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +87493

      zigbert 4 часа назад

      Удивительного ничего в этом нет. Дзюба давно раскрыл свою идиотскую сущность.

      2
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      Рейтинг: +4684

      Гавроша 4 часа назад

      А где видео?

      0
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      Рейтинг: +5221

      mamba9090909 4 часа назад

      Это из него спартаковский дух прёт.

      1
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      Рейтинг: +8983

      NewLife > mamba9090909 3 часа назад

      Этот дух он давно растоптал, когда топтал спартаковский шарф. Не отбрыкивайтесь от своего мастурбатора, его ваш рфс в лучшие игроки записал, гордитесь этой падалью.

      0
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      Рейтинг: +5221

      mamba9090909 > NewLife 2 часа назад

      Флаг растоптать можно, дух - никогда. Он впитывается с детства, когда этот отрок воспитывался в Спартаке, и остаётся на всю жизнь. РФС такой наш, как и ваш. Или вы уже вышли из РПЛ?

      1
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      Рейтинг: +8983

      NewLife > mamba9090909 1 час назад

      Что Федуна назначили начальником РФС ?

      0
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      Рейтинг: +5221

      mamba9090909 > NewLife 1 час назад

      Начальник РФС Прядкин, москвич, работал в "Динамо"

      0
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      Рейтинг: +4374

      Из Твери Леха 5 часов назад

      Пора Дзюбу в спартак ссылать. Хорошая связка будет, как Евро показало. Соболь упадет, а Дзюбиньо пробет пеналь.

      2
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      Рейтинг: +7021

      Cleaner > Из Твери Леха 5 часов назад

      И при этом проиграют 4:0 !!!

      0
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      Рейтинг: +3921

      TOMSON > Cleaner 3 часа назад

      4:1 или он в свои ворота пенальти забьет?

      0
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      Рейтинг: +130

      russkiisergei > TOMSON 20 минут назад

      не, ссы посмотрим как зенит со са ть будет в ЕВРО ОСЕНИ!!! **@ТЬ БОМЖЕЙ БУДУТ!!!

      0
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      Рейтинг: +7021

      Cleaner 5 часов назад

      Дзюба - игнорун!..(((

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6686

      playsh 6 часов назад

      Дзюбло был мерзавчиком,им и остался.Мерзлота.
      Азмун,респект тебе,ты уже давно лучший в команде,настоящий лидер и спортсмен без намёка на звёздность.В отличие от своего партнёра.Удачи тебе.Встретимся на газоне.

      4
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      Рейтинг: +682

      FCTB 6 часов назад

      Фанаты прям так сильно расстроились наверное. К ним же не подошел лучший игрок мира. Эххх(((Как жить теперь...

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      Рейтинг: +6686

      playsh > FCTB 5 часов назад

      Разумеется,расстроились,там же детишки были,обидно...

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