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  • Дзюба взял десятый трофей в карьере. На матче с «Локомотивом» его освистали

Дзюба взял десятый трофей в карьере. На матче с «Локомотивом» его освистали

17 июля 2021, 22:40
40

Выигранный «Зенитом» Суперкубок России стал десятым трофеем в карьере форварда Артема Дзюбы. Девять из них он взял в Санкт-Петербурге, один – в «Ростове» (Кубок России).

В матче за Суперкубок против «Локомотива» (3:0) Дзюба вышел на замену во втором тайме. Его освистали болельщики. Зенитовские фанаты вместе с тем проскандировали в адрес игрока оскорбительную кричалку.

  • В июне Дзюба со сборной России не вышел из группы Евро-2020.
  • «Зенит» взял 6-й Суперкубок.
  • На следующей неделе стартует РПЛ.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (40)
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Fusballer
1626551083
Дзюба крут! Лучший игрок в истории!
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Solist345345
1626551099
Чё, даже свои не любят? Странно, он же национальный герой, так по ящику говорят.
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Spirit_78
1626551567
Очень даже неплохо вышел на замену. Надеюсь, что теперь в каждом матче его будут выпускать именно со скамейки, во втором тайме - так от него попросту будет больше толку.
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Иван Петров 1986
1626551907
Там просто онанистов не любят.
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Боцман59rus
1626555014
- очень некорректно со стороны болельщиков, какой- Никакой герой Питера, хоть и заднеприводный)))
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Дедуктор
1626576391
Дзюбе пора бы поагрессивней играть. Забивать надо больше. Пара-тройка дублей и хет-триков заткнула бы вонючие пасти всех этих ублюдочных крикунов-скакунов. С Роналду бы брал пример. Того тоже всякие ублюдки поливают грязью "в телевизере". Но Роналду забивает пачками и ублюдки в итоге бледный вид имеют.
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Hektor 84
1626580747
Шлюба пошел на х
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ААМ
1626584252
Когда не умеешь играть в футбол, остаётся только свистеть.
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neveldomha
1626586673
Вчера играла команда, а Дзюба ее часть. Значит это околофутбольное отребье освистало всю команду. Уроды да и только
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Garrincha58
1626601415
повезло Дзюбе останься он в Москве ничего бы не выиграл до сих пор, а уже карьера на закате
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