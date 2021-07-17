Дзюба взял десятый трофей в карьере. На матче с «Локомотивом» его освистали

Выигранный «Зенитом» Суперкубок России стал десятым трофеем в карьере форварда Артема Дзюбы. Девять из них он взял в Санкт-Петербурге, один – в «Ростове» (Кубок России).

В матче за Суперкубок против «Локомотива» (3:0) Дзюба вышел на замену во втором тайме. Его освистали болельщики. Зенитовские фанаты вместе с тем проскандировали в адрес игрока оскорбительную кричалку.