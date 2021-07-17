Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    2 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?

    Дзюба взял десятый трофей в карьере. На матче с «Локомотивом» его освистали

    Выигранный «Зенитом» Суперкубок России стал десятым трофеем в карьере форварда Артема Дзюбы. Девять из них он взял в Санкт-Петербурге, один – в «Ростове» (Кубок России).

    В матче за Суперкубок против «Локомотива» (3:0) Дзюба вышел на замену во втором тайме. Его освистали болельщики. Зенитовские фанаты вместе с тем проскандировали в адрес игрока оскорбительную кричалку.

    • В июне Дзюба со сборной России не вышел из группы Евро-2020.
    • «Зенит» взял 6-й Суперкубок.
    • На следующей неделе стартует РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.07.2021 22:40
    Комментарии39
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4684

      Гавроша 3 часа назад

      Остался бы он в сырдыке - был бы до сих пор с одним трофеем ростова!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3799

      ziborock > Гавроша 3 часа назад

      Гавно должно быть в отхожем месте!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4684

      Гавроша > ziborock 2 часа назад

      Тебя опять на сокерре забанили, за твой "остроумный" язык? Стыдно за тебе, ой как стыдно!!!

      И почему ты не пришел поздравлять Великий Зенит с Двадцатым трофеем? Слов нету?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3799

      ziborock > Гавроша 43 минуты назад

      Всего то 20?! И половина из них суперкубки!) Я то думал.......
      У Спартака только чемпионств 22!
      Поздравляю и желаю вам каждый год одни суперкубки выигрывать!))
      P.S. И русский язык подтяни, остроумным может быть комментарий, ответ, собеседник но никак не язык!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4684

      Гавроша > ziborock 4 минуты назад

      Суперкубков только 7, и один из них над манчестером, но для рыл это не команда, поиграй с рапидом!!!

      Чемпионств намного больше, просто не все считают, а нам положено еще два золота РСФСР и так же Зенит был первым и единственным чемпионом Российской Империи!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13631

      Garrincha58 4 часа назад

      повезло Дзюбе останься он в Москве ничего бы не выиграл до сих пор, а уже карьера на закате

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +798

      R_a_i_n 6 часов назад

      А что за кричалка?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +521

      GammiD > R_a_i_n 5 часов назад

      Дзюбе пас мы не даем, дзюбе по лбу х...ем бьем)))) Бляха как же надо ****@tь людей, что бы даже свои фаны гасили... герой нации дрочпул!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3029

      neveldomha 8 часов назад

      Вчера играла команда, а Дзюба ее часть. Значит это околофутбольное отребье освистало всю команду. Уроды да и только

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2222

      ААМ 8 часов назад

      Когда не умеешь играть в футбол, остаётся только свистеть.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5650

      Fusballer > ААМ 3 часа назад

      Или дрочить на камеру.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11113

      Hektor 84 9 часов назад

      Шлюба пошел на х

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2755

      Дедуктор 11 часов назад

      Дзюбе пора бы поагрессивней играть. Забивать надо больше. Пара-тройка дублей и хет-триков заткнула бы вонючие пасти всех этих ублюдочных крикунов-скакунов.
      С Роналду бы брал пример. Того тоже всякие ублюдки поливают грязью "в телевизере". Но Роналду забивает пачками и ублюдки в итоге бледный вид имеют.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7843

      САДЫЧОК > Дедуктор 8 часов назад

      Ну наконец таки , вылезли Черчесодзюбы !

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -62

      Землякруглая > САДЫЧОК 8 часов назад

      Черчесодзюболюбы...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5650

      Fusballer > Дедуктор 3 часа назад

      Желательно в еврокубках.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2938

      Nesterenko 15 часов назад

      Почему освистали?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4834

      sochi-2013 > Nesterenko 8 часов назад

      Они для этого и пришли на стадион. Футбол свистунам не интересен.
      Один вот свистал-свистал, а потом рот пи*дою стал!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +858

      С-Пб on-line 16 часов назад

      всегда освистываем ромбиколи за

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24020

      Боцман59rus 17 часов назад

      - очень некорректно со стороны болельщиков, какой- Никакой герой Питера, хоть и заднеприводный)))

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +858

      С-Пб on-line > Боцман59rus 16 часов назад

      заднеприводный...не удивлён,ваш воспитанник,не отмоешься,чуче ло

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24020

      Боцман59rus > С-Пб on-line 16 часов назад

      воспитанник наш, прижился в бомжарне заднеприводной, отмываться вам чучелам бездомным

      14
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12396

      Persona_non_Grata > С-Пб on-line 14 часов назад

      Заканчивай про географические похождения вашего" ГЕРОЯ "
      - человек нашел свое место
      - нашел близких " по духу " людей
      - стал капитаном " своих идей "
      - кумир онанирующей гвардии поклонников
      - любимец мужских раздевалок и душевых кабин Зенита

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4834

      sochi-2013 > Боцман59rus 8 часов назад

      Откуда сведения? Своих за версту чуешь?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7161

      "supermax" > С-Пб on-line 8 часов назад

      воспитанник то наш...а вот чем вы их там кормите, что они заднеприводными делаются, это уже вопрос к вам

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +858

      С-Пб on-line > "supermax" 1 час назад

      да всю тухлятину мясную жрёт,впринципе что и принято подавать в вашем доме

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +858

      С-Пб on-line > Боцман59rus 1 час назад

      повтор с х у е м во рту кроешь,бездарь!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +858

      С-Пб on-line > Persona_non_Grata 1 час назад

      герой он по ходу у тебя во снах,Мальвина москвабадская

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24020

      Боцман59rus > С-Пб on-line 1 час назад

      Бездарь это Дзюба и все команда глиномесов из Питера)))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87484
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66872
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru