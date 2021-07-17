Дзюба – в запасе на матч с «Локомотивом»; Сильянов, Куликов, Смолов сыграют у москвичей

В конце выпустят ,возможно забьёт а если забьёт как обычно копыто приставит к пустой башке а после скажут ну какой же у сборной замечательный игрок.
Стали известны стартовые составы команд на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом».
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Чистяков, Сантос, Оздоев, Вендел, Кузяев, Малком, Дриусси, Азмун.
Запасные: Одоевский, Бязров, Сутормин, Ловрен, Круговой, Кравцов, Кузнецов, Ерохин, Мостовой, Дзюба.
«Локомотив»: Гильерме, Сильянов, Рыбус, Мурило, Пабло, Баринов, Куликов, Крыховяк, Жемалетдинов, Камано, Смолов.
Запасные: Савин, Худяков, Магкеев, Черный, Живоглядов, Ненахов, Рыбчинский, Зинович, Миранчук, Лисакович, Касимов, Бабкин.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на стадионе «Калининград», которая начнется в 19:00 по Москве.