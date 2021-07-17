Дзюба – в запасе на матч с «Локомотивом»; Сильянов, Куликов, Смолов сыграют у москвичей

Стали известны стартовые составы команд на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом».

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Чистяков, Сантос, Оздоев, Вендел, Кузяев, Малком, Дриусси, Азмун.

Запасные: Одоевский, Бязров, Сутормин, Ловрен, Круговой, Кравцов, Кузнецов, Ерохин, Мостовой, Дзюба.

«Локомотив»: Гильерме, Сильянов, Рыбус, Мурило, Пабло, Баринов, Куликов, Крыховяк, Жемалетдинов, Камано, Смолов.

Запасные: Савин, Худяков, Магкеев, Черный, Живоглядов, Ненахов, Рыбчинский, Зинович, Миранчук, Лисакович, Касимов, Бабкин.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на стадионе «Калининград», которая начнется в 19:00 по Москве.