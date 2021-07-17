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    Дзюба – в запасе на матч с «Локомотивом»; Сильянов, Куликов, Смолов сыграют у москвичей

    Стали известны стартовые составы команд на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом».

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Чистяков, Сантос, Оздоев, Вендел, Кузяев, Малком, Дриусси, Азмун.

    Запасные: Одоевский, Бязров, Сутормин, Ловрен, Круговой, Кравцов, Кузнецов, Ерохин, Мостовой, Дзюба.

    «Локомотив»: Гильерме, Сильянов, Рыбус, Мурило, Пабло, Баринов, Куликов, Крыховяк, Жемалетдинов, Камано, Смолов.

    Запасные: Савин, Худяков, Магкеев, Черный, Живоглядов, Ненахов, Рыбчинский, Зинович, Миранчук, Лисакович, Касимов, Бабкин.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на стадионе «Калининград», которая начнется в 19:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Зенита»

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    17.07.2021 18:13
    Комментарии15
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      Рейтинг: +2763

      minaev23 20 часов назад

      В конце выпустят ,возможно забьёт а если забьёт как обычно копыто приставит к пустой башке а после скажут ну какой же у сборной замечательный игрок.

      0
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      Рейтинг: +206

      Спартачище 21 час назад

      Без мастурбиньо смотреть неинтересно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      Красногорск_Фан 22 часа назад

      Мурило в старте добра не жди. И Сильянов из молодежки. А против них Азмун скоростной. Те кто пишут про повторение предыдущего матча могут накаркать (
      Надеемся на то что Камано и Смолов (привет усатому) поймают кураж. Стремно,
      но верим в победу нашей команды. Локо вперед!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7843

      САДЫЧОК 22 часа назад

      Семак , выпускай Ерохина и Мостового-Это ОСНОВА ! Бездарь !

      1
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      Рейтинг: +3403

      Semenycch > САДЫЧОК 22 часа назад

      Рот закрой, урод!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7843

      САДЫЧОК > Semenycch 22 часа назад

      Если бы ты был рядом в Озерках-закрыл бы тебе...

      1
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      Рейтинг: +3403

      Semenycch > САДЫЧОК 22 часа назад

      Ты, 3,14дор, в этом случае стоял бы на коленях и орал от боли!

      0
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      Рейтинг: +3799

      ziborock > Semenycch 21 час назад

      Горячие финские парни!)))

      0
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      Рейтинг: +7161

      "supermax" > Semenycch 20 часов назад

      ипать ты какой разговорчивый оказывается бываешь...а обычно пукнешь тихонько, обосрёшься и сидишь молча довольный

      1
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      Рейтинг: +798

      R_a_i_n > Semenycch 20 часов назад

      Петушок, брысь на насест.

      0
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      Рейтинг: +20954

      bset 22 часа назад

      Даже Дзюба остается иногда в запасе, но Оздоев никогда. Что за магия? На чем он в основе держится?

      5
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      Рейтинг: +7843

      САДЫЧОК > bset 22 часа назад

      Это агент , влияет на этого подкаблучника !

      2
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      Рейтинг: +6030

      nik55 > bset 22 часа назад

      Отстоев чей то протеже---он и в сборную так попал

      2
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      Рейтинг: +798

      R_a_i_n > bset 20 часов назад

      Отец его в чабаном рыбный бизнес мутят. Как сынулю можно в запасе оставлять?

      0
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      Рейтинг: +11673

      paracetamol 22 часа назад

      Ну чё, 6-1 как в Питере?

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