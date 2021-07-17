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  • Дзюба – в запасе на матч с «Локомотивом»; Сильянов, Куликов, Смолов сыграют у москвичей

Дзюба – в запасе на матч с «Локомотивом»; Сильянов, Куликов, Смолов сыграют у москвичей

17 июля 2021, 18:13
8

Стали известны стартовые составы команд на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом».

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Чистяков, Сантос, Оздоев, Вендел, Кузяев, Малком, Дриусси, Азмун.

Запасные: Одоевский, Бязров, Сутормин, Ловрен, Круговой, Кравцов, Кузнецов, Ерохин, Мостовой, Дзюба.

«Локомотив»: Гильерме, Сильянов, Рыбус, Мурило, Пабло, Баринов, Куликов, Крыховяк, Жемалетдинов, Камано, Смолов.

Запасные: Савин, Худяков, Магкеев, Черный, Живоглядов, Ненахов, Рыбчинский, Зинович, Миранчук, Лисакович, Касимов, Бабкин.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на стадионе «Калининград», которая начнется в 19:00 по Москве.

Источник: твиттер «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Дзюба Артем Смолов Федор Куликов Даниил Сильянов Александр
Комментарии (8)
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paracetamol
1626535071
Ну чё, 6-1 как в Питере?
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САДЫЧОК
1626535509
Семак , выпускай Ерохина и Мостового-Это ОСНОВА ! Бездарь !
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Красногорск_Фан
1626536560
Мурило в старте добра не жди. И Сильянов из молодежки. А против них Азмун скоростной. Те кто пишут про повторение предыдущего матча могут накаркать ( Надеемся на то что Камано и Смолов (привет усатому) поймают кураж. Стремно, но верим в победу нашей команды. Локо вперед!
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deinego77@yandex.ru
1626541682
В конце выпустят ,возможно забьёт а если забьёт как обычно копыто приставит к пустой башке а после скажут ну какой же у сборной замечательный игрок.
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