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Судьи
Главный судья:
Павел Кукуян (Сочи)
Материалы

Зенит - Локомотив

17.07.2021, Суббота, 19:00 мск Калининград, стадион Калининград Трансляция: Первый канал Суперкубок России, Финал Зенит - Локомотив
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
28 тур
2 мая, воскресенье 19:00 Зенит 6:1 Локомотив
6 тур
30 августа, воскресенье 16:00 Локомотив 0:0 Зенит
Суперкубок России 2020
Финал
7 августа, пятница 19:00 Зенит 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
20 тур
29 февраля, суббота 19:00 Зенит 0:0 Локомотив
11 тур
28 сентября, суббота 19:00 Локомотив 1:0 Зенит
Суперкубок России 2019

6 июля, суббота 19:00 Зенит 2:3 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
22 тур
7 апреля, воскресенье 19:00 Локомотив 1:1 Зенит
8 тур
23 сентября, воскресенье 16:30 Зенит 5:3 Локомотив
Кубок «Матч Премьер» 2019

22 января, вторник 20:00 Зенит 1:3 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
29 тур
5 мая, суббота 16:30 Локомотив 1:0 Зенит
15 тур
29 октября, воскресенье 16:30 Зенит 0:3 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
30 тур
21 мая, воскресенье 15:00 Локомотив 0:2 Зенит
1 тур
30 июля, суббота 17:30 Зенит 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
29 тур
15 мая, воскресенье 19:00 Зенит 1:1 Локомотив
15 тур
8 ноября, воскресенье 19:30 Локомотив 2:0 Зенит
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
30 тур
30 мая, суббота 13:30 Зенит 0:0 Локомотив
6 тур
31 августа, воскресенье 18:00 Локомотив 0:1 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
28 тур
4 мая, воскресенье 13:30 Локомотив 1:1 Зенит
7 тур
1 сентября, воскресенье 13:30 Зенит 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
24 тур
13 апреля, суббота 13:30 Локомотив 0:1 Зенит
10 тур
29 сентября, суббота 14:00 Зенит 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
38 тур
7 апреля, суббота 16:15 Локомотив 0:1 Зенит
32 тур
27 ноября, воскресенье 16:30 Зенит 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
23 тур
10 сентября, суббота 16:30 Локомотив 4:2 Зенит
8 тур
8 мая, воскресенье 20:45 Зенит 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-Лига 2010
19 тур
29 августа, воскресенье 16:00 Локомотив 0:3 Зенит
5 тур
11 апреля, воскресенье 14:00 Зенит 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2009
19 тур
23 августа, воскресенье 16:00 Зенит 1:1 Локомотив
5 тур
19 апреля, воскресенье 14:00 Локомотив 1:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2008
23 тур
27 сентября, суббота 16:00 Локомотив 0:3 Зенит
9 тур
23 июля, среда 19:00 Зенит 1:1 Локомотив
Суперкубок России 2008
Финал
9 марта, воскресенье 16:00 Зенит 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2007
26 тур
7 октября, воскресенье 14:00 Локомотив 1:0 Зенит
12 тур
11 июня, понедельник 19:00 Зенит 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2006
23 тур
22 октября, воскресенье 00:00 Зенит 4:1 Локомотив
8 тур
6 мая, суббота 00:00 Локомотив 3:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2005
22 тур
15 июня, среда 19:00 Локомотив 0:0 Зенит
7 тур
30 апреля, суббота 14:00 Зенит 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2004
17 тур
17 июля, суббота 00:00 Зенит 0:2 Локомотив
12 тур
19 мая, среда 00:00 Локомотив 0:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2003
29 тур
25 октября, суббота 00:00 Зенит 0:0 Локомотив
2 тур
22 марта, суббота 00:00 Локомотив 1:2 Зенит
Россия. Премьер-лига 2002
29 тур
10 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 2:1 Зенит
8 тур
20 апреля, суббота 00:00 Зенит 1:1 Локомотив
Чемпионат России 2001
25 тур
12 октября, пятница 00:00 Зенит 0:0 Локомотив
11 тур
25 мая, пятница 00:00 Локомотив 5:1 Зенит
Чемпионат России 2000
26 тур
1 октября, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Локомотив
12 тур
12 июня, понедельник 00:00 Локомотив 1:1 Зенит
Чемпионат России 1999
26 тур
3 октября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:1 Зенит
12 тур
23 июня, среда 00:00 Зенит 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1998
23 тур
30 августа, воскресенье 00:00 Локомотив 3:1 Зенит
8 тур
16 мая, суббота 00:00 Зенит 2:2 Локомотив
Чемпионат России 1997
33 тур
1 ноября, суббота 00:00 Зенит 2:0 Локомотив
16 тур
2 июля, среда 00:00 Локомотив 0:0 Зенит
Чемпионат России 1996
27 тур
16 сентября, понедельник 00:00 Локомотив 3:1 Зенит
10 тур
4 мая, суббота 00:00 Зенит 1:1 Локомотив
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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 18 июля 2021, 10:30

    Зенит с победой !!! Молодцы !!!

    0
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    Рейтинг: +18604

    ilichkadr 17 июля 2021, 20:56

    Ну, вот и всё. Зенит с победой, а Локомотив никакой.

    2
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    Рейтинг: +959

    matvei_72 > ilichkadr 18 июля 2021, 12:53

    Да и Зенит показал слабую игру , что будет в лиге чемпионов подумать страшно...

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 17 июля 2021, 20:49

    Дзюба как вегда хорошо - все три гола организовал!

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    Рейтинг: +18604

    ilichkadr > Fusballer 17 июля 2021, 20:50

    Два из них со скамейки запасных!

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer > ilichkadr 17 июля 2021, 20:52

    Да, не зря он лучший!

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    Рейтинг: +772

    FCTB > Fusballer 17 июля 2021, 20:57

    Не зря ему золотой мяч хотят дать!))

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    Рейтинг: +18604

    ilichkadr 17 июля 2021, 20:49

    Гиля продолжает чудить.

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    Рейтинг: +959

    matvei_72 > ilichkadr 17 июля 2021, 22:00

    калкиппер..

    2
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    Рейтинг: +67940

    portero 17 июля 2021, 19:31

    Малком и Вендел, напрасно выброшенные деньги...

    Они не бразильцы, а просто дно...

    5
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    Рейтинг: +959

    matvei_72 > portero 17 июля 2021, 19:52

    бразильское недоразумение ...как эрнани...зато 10 ка на футболке...

    1
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    Рейтинг: +2269

    dyema 16 июля 2021, 20:51

    Зенит!!! За первым трофеем сезона вперёд!!! За Питер!!!

    5
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