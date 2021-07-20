Зенит - Локомотив

Зенит с победой !!! Молодцы !!!
|28 тур
|2 мая, воскресенье
|19:00
|Зенит
|6:1
|Локомотив
|6 тур
|30 августа, воскресенье
|16:00
|Локомотив
|0:0
|Зенит
|28 тур
|2 мая, воскресенье
|19:00
|Зенит
|6:1
|Локомотив
|6 тур
|30 августа, воскресенье
|16:00
|Локомотив
|0:0
|Зенит
|20 тур
|29 февраля, суббота
|19:00
|Зенит
|0:0
|Локомотив
|11 тур
|28 сентября, суббота
|19:00
|Локомотив
|1:0
|Зенит
|22 тур
|7 апреля, воскресенье
|19:00
|Локомотив
|1:1
|Зенит
|8 тур
|23 сентября, воскресенье
|16:30
|Зенит
|5:3
|Локомотив
|29 тур
|5 мая, суббота
|16:30
|Локомотив
|1:0
|Зенит
|15 тур
|29 октября, воскресенье
|16:30
|Зенит
|0:3
|Локомотив
|30 тур
|21 мая, воскресенье
|15:00
|Локомотив
|0:2
|Зенит
|1 тур
|30 июля, суббота
|17:30
|Зенит
|0:0
|Локомотив
|29 тур
|15 мая, воскресенье
|19:00
|Зенит
|1:1
|Локомотив
|15 тур
|8 ноября, воскресенье
|19:30
|Локомотив
|2:0
|Зенит
|30 тур
|30 мая, суббота
|13:30
|Зенит
|0:0
|Локомотив
|6 тур
|31 августа, воскресенье
|18:00
|Локомотив
|0:1
|Зенит
|28 тур
|4 мая, воскресенье
|13:30
|Локомотив
|1:1
|Зенит
|7 тур
|1 сентября, воскресенье
|13:30
|Зенит
|2:1
|Локомотив
|24 тур
|13 апреля, суббота
|13:30
|Локомотив
|0:1
|Зенит
|10 тур
|29 сентября, суббота
|14:00
|Зенит
|1:1
|Локомотив
|38 тур
|7 апреля, суббота
|16:15
|Локомотив
|0:1
|Зенит
|32 тур
|27 ноября, воскресенье
|16:30
|Зенит
|2:1
|Локомотив
|23 тур
|10 сентября, суббота
|16:30
|Локомотив
|4:2
|Зенит
|8 тур
|8 мая, воскресенье
|20:45
|Зенит
|1:1
|Локомотив
|19 тур
|29 августа, воскресенье
|16:00
|Локомотив
|0:3
|Зенит
|5 тур
|11 апреля, воскресенье
|14:00
|Зенит
|1:0
|Локомотив
|19 тур
|23 августа, воскресенье
|16:00
|Зенит
|1:1
|Локомотив
|5 тур
|19 апреля, воскресенье
|14:00
|Локомотив
|1:1
|Зенит
|23 тур
|27 сентября, суббота
|16:00
|Локомотив
|0:3
|Зенит
|9 тур
|23 июля, среда
|19:00
|Зенит
|1:1
|Локомотив
|26 тур
|7 октября, воскресенье
|14:00
|Локомотив
|1:0
|Зенит
|12 тур
|11 июня, понедельник
|19:00
|Зенит
|1:1
|Локомотив
|23 тур
|22 октября, воскресенье
|00:00
|Зенит
|4:1
|Локомотив
|8 тур
|6 мая, суббота
|00:00
|Локомотив
|3:1
|Зенит
|29 тур
|25 октября, суббота
|00:00
|Зенит
|0:0
|Локомотив
|2 тур
|22 марта, суббота
|00:00
|Локомотив
|1:2
|Зенит
|29 тур
|10 ноября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|2:1
|Зенит
|8 тур
|20 апреля, суббота
|00:00
|Зенит
|1:1
|Локомотив
|25 тур
|12 октября, пятница
|00:00
|Зенит
|0:0
|Локомотив
|11 тур
|25 мая, пятница
|00:00
|Локомотив
|5:1
|Зенит
|26 тур
|1 октября, воскресенье
|00:00
|Зенит
|1:2
|Локомотив
|12 тур
|12 июня, понедельник
|00:00
|Локомотив
|1:1
|Зенит
|26 тур
|3 октября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|1:1
|Зенит
|12 тур
|23 июня, среда
|00:00
|Зенит
|1:2
|Локомотив
|23 тур
|30 августа, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|3:1
|Зенит
|8 тур
|16 мая, суббота
|00:00
|Зенит
|2:2
|Локомотив
Зенит с победой !!! Молодцы !!!
Дзюба как вегда хорошо - все три гола организовал!