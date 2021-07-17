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    Проект реформы РПЛ от Hypercube отправлен в правительство РФ

    Правительство РФ получило для ознакомления проект реформы системы проведения РПЛ. Он носит условное название «Юпитер 16».

    Правительство после ознакомления даст свои рекомендации. Планируется, что нововведения вступят в силу с сезона-2022/23.

    «Идея родилась еще до Евро-2020 в ходе диалога между правительством в лице Дмитрия Чернышенко и руководства РФС. Запрос на изменения в российском футболе в правительстве был. По итогам обсуждения этой проблематики, РФС принял решение пригласить Hypercube для глубокого анализа ситуации в российском чемпионате и выработки предложений по изменению его структуры», – сообщил источник в РФС.

    • «Юпитер 16» – вариант с 16-ю командами предусматривает игру по швейцарской системе: команды разобьют на четыре корзины, в каждую из которых войдут по четыре клуба. Внутри корзины каждая команда играет с каждой по два раза – в общей сложности проведет шесть встреч.
    • С тремя командами из других корзин будет проведено по два матча, а еще с тремя не будет сыграно ни одного (с какими именно, определит компьютер). С учетом игр в своей группе в итоге получится 24 тура.
    • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

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    Источник: РБК

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    17.07.2021 17:15
    Комментарии5
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      Рейтинг: +7021

      Cleaner 19 часов назад

      Правительство, займись ЭКОНОМИКОЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +7021

      Cleaner 19 часов назад

      Вот если бы наше ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ ЛЕЗЛО в дела футбола, может быть и не был бы российский футбол в таком плачевном состоянии...(

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19200

      vladimir-7 22 часа назад

      РФС не может сам, не то, что разработать проект по реформированию,
      но даже оценить уже готовый проект, поэтому отправил этот проект
      в правительство РФ, лично министру спорта.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15858

      derrik2000 23 часа назад

      "Правительство после ознакомления даст свои рекомендации."

      Да, вроде, как НЕ в Правительстве "самый главный спортсмен" сидит, а???
      ))))))

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      Рейтинг: +3201

      Алехсбургер. > derrik2000 22 часа назад

      Согласен я.
      с такой тематикой надо в "Роскосмос" отправлять..
      Там главный из спортсменов(по хлебалу видно).
      чтоб никому и ни за что.. по бырому и безобидно..
      всем тюбики с полезной пищею.
      Раздаст.
      На то он главный..
      ****.раст.

      -------
      ущербно струсил.но про Путина -ни слова..
      Учитесь,Киса))
      жизнь,она-сурова..)

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