Проект реформы РПЛ от Hypercube отправлен в правительство РФ

Правительство РФ получило для ознакомления проект реформы системы проведения РПЛ. Он носит условное название «Юпитер 16».

Правительство после ознакомления даст свои рекомендации. Планируется, что нововведения вступят в силу с сезона-2022/23.

«Идея родилась еще до Евро-2020 в ходе диалога между правительством в лице Дмитрия Чернышенко и руководства РФС. Запрос на изменения в российском футболе в правительстве был. По итогам обсуждения этой проблематики, РФС принял решение пригласить Hypercube для глубокого анализа ситуации в российском чемпионате и выработки предложений по изменению его структуры», – сообщил источник в РФС.

«Юпитер 16» – вариант с 16-ю командами предусматривает игру по швейцарской системе: команды разобьют на четыре корзины, в каждую из которых войдут по четыре клуба. Внутри корзины каждая команда играет с каждой по два раза – в общей сложности проведет шесть встреч.

С тремя командами из других корзин будет проведено по два матча, а еще с тремя не будет сыграно ни одного (с какими именно, определит компьютер). С учетом игр в своей группе в итоге получится 24 тура.

Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

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