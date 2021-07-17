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Проект реформы РПЛ от Hypercube отправлен в правительство РФ

17 июля 2021, 17:15
3

Правительство РФ получило для ознакомления проект реформы системы проведения РПЛ. Он носит условное название «Юпитер 16».

Правительство после ознакомления даст свои рекомендации. Планируется, что нововведения вступят в силу с сезона-2022/23.

«Идея родилась еще до Евро-2020 в ходе диалога между правительством в лице Дмитрия Чернышенко и руководства РФС. Запрос на изменения в российском футболе в правительстве был. По итогам обсуждения этой проблематики, РФС принял решение пригласить Hypercube для глубокого анализа ситуации в российском чемпионате и выработки предложений по изменению его структуры», – сообщил источник в РФС.

  • «Юпитер 16» – вариант с 16-ю командами предусматривает игру по швейцарской системе: команды разобьют на четыре корзины, в каждую из которых войдут по четыре клуба. Внутри корзины каждая команда играет с каждой по два раза – в общей сложности проведет шесть встреч.
  • С тремя командами из других корзин будет проведено по два матча, а еще с тремя не будет сыграно ни одного (с какими именно, определит компьютер). С учетом игр в своей группе в итоге получится 24 тура.
  • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

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Источник: РБК
Россия. Премьер-лига
Комментарии (3)
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derrik2000
1626532450
"Правительство после ознакомления даст свои рекомендации." Да, вроде, как НЕ в Правительстве "самый главный спортсмен" сидит, а??? ))))))
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vladimir-7
1626534252
РФС не может сам, не то, что разработать проект по реформированию, но даже оценить уже готовый проект, поэтому отправил этот проект в правительство РФ, лично министру спорта.
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