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    Hypercube: «В России большой поток талантливых детей, осталось лишь найти их и помочь стать профессиональными игроками»

    Глава компании Hypercube Питер Нювенхюйс считает, что в России нет проблем с качеством юных футболистов. Именно эта компания разрабатывает реформу РПЛ.

    «Россия 50 лет входила в топ-7 футбольных держав Европы. У вас большой поток талантливых детей, вам осталось лишь найти их и помочь им стать профессиональными футболистами. За молодыми игроками будущее, но легионеры тоже должны быть. Схема лимита «8+17» позволила улучшить качество молодых игроков, но уровень игры остальных падал», – сказал Нювенхюйс.

    • Ранее Ньювенхейс объяснил необходимость изменения формата РПЛ.
    • Топ-клубы РПЛ поддержали реформу.
    • Новый сезон РПЛ стартует через неделю.

    Hypercube: «Предлагаем отменить лимит в РПЛ и внедрить систему кнута и пряника»

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    Источник: «Р-Спорт»

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    16.07.2021 20:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3044

      PAREVG. 16 июля, 23:57

      У моего друга, внук играл в хоккей, в детской, потом юношеской команде Ак Барса.
      Хорошо играл, со слов друга. но ушел, потому что, на тренировках одно, а на игру, чей папа больше заплатит, в ту пятерку и попадешь. Его отец, не стал платить, а талант сам не пробился.
      Затем армия, прокуратура, теперь коррупционеры, его любимое лакомство...

      0
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      Рейтинг: +7843

      САДЫЧОК 16 июля, 22:04

      Hypercube: «В России большой поток талантливых детей,
      ... В том , то и дело ! Но агенты Зло нашего футбола продвигают хлам Джикию , Оздоева , Мирзова и т.д.

      1
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      Рейтинг: +7021

      Cleaner 16 июля, 21:39

      В России все продано.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5650

      Fusballer 16 июля, 21:14

      Да ладно?! Вот же никто без этих "спецов" не знал! Ну а дальше то что?

      2
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      ...
      Рейтинг: +3044

      PAREVG. > Fusballer 16 июля, 23:59

      Ничего, как было так и останется...

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