Hypercube: «В России большой поток талантливых детей, осталось лишь найти их и помочь стать профессиональными игроками»

У моего друга, внук играл в хоккей, в детской, потом юношеской команде Ак Барса.
Хорошо играл, со слов друга. но ушел, потому что, на тренировках одно, а на игру, чей папа больше заплатит, в ту пятерку и попадешь. Его отец, не стал платить, а талант сам не пробился.
Затем армия, прокуратура, теперь коррупционеры, его любимое лакомство...
Глава компании Hypercube Питер Нювенхюйс считает, что в России нет проблем с качеством юных футболистов. Именно эта компания разрабатывает реформу РПЛ.
«Россия 50 лет входила в топ-7 футбольных держав Европы. У вас большой поток талантливых детей, вам осталось лишь найти их и помочь им стать профессиональными футболистами. За молодыми игроками будущее, но легионеры тоже должны быть. Схема лимита «8+17» позволила улучшить качество молодых игроков, но уровень игры остальных падал», – сказал Нювенхюйс.
- Ранее Ньювенхейс объяснил необходимость изменения формата РПЛ.
- Топ-клубы РПЛ поддержали реформу.
- Новый сезон РПЛ стартует через неделю.
Hypercube: «Предлагаем отменить лимит в РПЛ и внедрить систему кнута и пряника»