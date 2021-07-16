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  • Hypercube: «В России большой поток талантливых детей, осталось лишь найти их и помочь стать профессиональными игроками»

Hypercube: «В России большой поток талантливых детей, осталось лишь найти их и помочь стать профессиональными игроками»

16 июля 2021, 20:59
4

Глава компании Hypercube Питер Нювенхюйс считает, что в России нет проблем с качеством юных футболистов. Именно эта компания разрабатывает реформу РПЛ.

«Россия 50 лет входила в топ-7 футбольных держав Европы. У вас большой поток талантливых детей, вам осталось лишь найти их и помочь им стать профессиональными футболистами. За молодыми игроками будущее, но легионеры тоже должны быть. Схема лимита «8+17» позволила улучшить качество молодых игроков, но уровень игры остальных падал», – сказал Нювенхюйс.

  • Ранее Ньювенхейс объяснил необходимость изменения формата РПЛ.
  • Топ-клубы РПЛ поддержали реформу.
  • Новый сезон РПЛ стартует через неделю.

Hypercube: «Предлагаем отменить лимит в РПЛ и внедрить систему кнута и пряника»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (4)
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Fusballer
1626459274
Да ладно?! Вот же никто без этих "спецов" не знал! Ну а дальше то что?
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САДЫЧОК
1626462290
Hypercube: «В России большой поток талантливых детей, ... В том , то и дело ! Но агенты Зло нашего футбола продвигают хлам Джикию , Оздоева , Мирзова и т.д.
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PAREVG.
1626469073
У моего друга, внук играл в хоккей, в детской, потом юношеской команде Ак Барса. Хорошо играл, со слов друга. но ушел, потому что, на тренировках одно, а на игру, чей папа больше заплатит, в ту пятерку и попадешь. Его отец, не стал платить, а талант сам не пробился. Затем армия, прокуратура, теперь коррупционеры, его любимое лакомство...
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