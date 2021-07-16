Hypercube: «В России большой поток талантливых детей, осталось лишь найти их и помочь стать профессиональными игроками»

Глава компании Hypercube Питер Нювенхюйс считает, что в России нет проблем с качеством юных футболистов. Именно эта компания разрабатывает реформу РПЛ.

«Россия 50 лет входила в топ-7 футбольных держав Европы. У вас большой поток талантливых детей, вам осталось лишь найти их и помочь им стать профессиональными футболистами. За молодыми игроками будущее, но легионеры тоже должны быть. Схема лимита «8+17» позволила улучшить качество молодых игроков, но уровень игры остальных падал», – сказал Нювенхюйс.

Ранее Ньювенхейс объяснил необходимость изменения формата РПЛ.

Топ-клубы РПЛ поддержали реформу.

Новый сезон РПЛ стартует через неделю.

Hypercube: «Предлагаем отменить лимит в РПЛ и внедрить систему кнута и пряника»