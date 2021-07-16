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  • Федун: «Реформа РПЛ «Юпитер 16» – безусловный шаг вперед. Я поддерживаю»

Федун: «Реформа РПЛ «Юпитер 16» – безусловный шаг вперед. Я поддерживаю»

16 июля 2021, 19:23
35

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал разработанную для РПЛ реформу «Юпитер 16». Ее разработала компания Hypercube. Нововведение предполагает в чемпионате России швейцарскую систему – по аналогии с той, которая будет в Лиге чемпионов.

«Основная проблема в том, что в России футбол не является бизнес-проектом. Реальный бизнес в футболе имеют только агенты, которые действительно зарабатывают деньги. И, конечно же, игроки и тренеры – как наемные работники.

В большей степени футбол можно назвать социальным явлением. Это основной тормоз любых изменений. При этом предложенные реформы – это безусловный шаг вперeд, но все же паллиатив.

В предложенном РФС формате «Юпитер 16» есть несколько плюсов, среди которых повышение зрительского интереса, теоретическая возможность увеличения топовых матчей, повышения интенсивности игры и генерация дополнительного дохода при условии отсутствия коронавирусных ограничений.

Однако есть и сомнения, которые стоит проработать: например, при определенном стечении обстоятельств «Спартак» может не провести ни одного домашнего матча против ЦСКА на первом этапе турнира. А это – самый важный матч всего чемпионата. В такой ситуации клуб может потерять до 50 миллионов рублей.

РФС должен также гарантировать прозрачность и беспристрастность компьютерной системы определения соперников. В целом, я поддерживаю инициативу РФС, но крайне важно избежать изъянов в системе», – сказал Федун.

  • «Юпитер 16» – вариант с 16-ю командами предусматривает игру по швейцарской системе: команды разобьют на четыре корзины, в каждую из которых войдут по четыре клуба. Внутри корзины каждая команда играет с каждой по два раза – в общей сложности проведет шесть встреч.
  • С тремя командами из других корзин будет проведено по два матча, а еще с тремя не будет сыграно ни одного (с какими именно определит компьютер). С учетом игр в своей группе в итоге получится 24 тура.
  • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (35)
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R_a_i_n
1626453706
Ну какая прозрачность??? Мы все помним как Бомжам даже регламент изменили. Помому что они так решили. И пизнест.
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zra78
1626453886
Кто это всё придумал и поддерживают,называются: Долба.бы 16
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Добрый Бобер
1626454429
"Зенитушка" после компьютерной, абсолютно беспристрастной, разбивки по корзинам, группам и т.д., будет играть только с "Томбовами".
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ivany4
1626456964
Мне вот интересно, а болельщиков они спросят относительно их придумок? И почему молчит, и не участвует в обсуждении ассоциация болельщиков? А ведь болельщики могут и ногами проголосовать за "такие" регламенты.
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slavа0508
1626460399
Все страны которые что то значат в футболе играют по системе как у нас , нет мы опять хотим изобрести велосипед , блин но его ещё в позапрошлом веке изобрели ,,,меняйте подготовку детей и юношей , воспитывайте таланты не портите их раньше времени деньгами вот весь расклад, да и боритесь с коррупцией и воровством,,,
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Hektor 84
1626460718
Куйня полная! Не пойму как эта система повысит зрительский интерес? В нищей стране как не меняй что то, если народ беднеет ничего не поможет.
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"supermax"
1626461762
Леня плять...ну епнрт
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zigbert
1626461824
Как всегда под благовидным предлогом улучшения игры. И куда этот шаг будет сделан? Это как по мановению волшебной палочки игроки вдруг очнуться и начнут выдавать такой футбол, какого не видела история. И ведь никто за эту реформу отвечать не будет. Ну что тут поделаешь, хотели как лучше а получилось как всегда.
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ВЛАДИВОСТОК
1626467154
Прежде чем делать такую реформу ....надо благосостояния народа поднять и экономику до развитых стран ...а так это всё приведёт к уничтожению и развалу Российского футбола ...
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PAREVG.
1626470177
ХРЕНЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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