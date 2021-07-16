Федун: «Реформа РПЛ «Юпитер 16» – безусловный шаг вперед. Я поддерживаю»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал разработанную для РПЛ реформу «Юпитер 16». Ее разработала компания Hypercube. Нововведение предполагает в чемпионате России швейцарскую систему – по аналогии с той, которая будет в Лиге чемпионов.

«Основная проблема в том, что в России футбол не является бизнес-проектом. Реальный бизнес в футболе имеют только агенты, которые действительно зарабатывают деньги. И, конечно же, игроки и тренеры – как наемные работники.

В большей степени футбол можно назвать социальным явлением. Это основной тормоз любых изменений. При этом предложенные реформы – это безусловный шаг вперeд, но все же паллиатив.

В предложенном РФС формате «Юпитер 16» есть несколько плюсов, среди которых повышение зрительского интереса, теоретическая возможность увеличения топовых матчей, повышения интенсивности игры и генерация дополнительного дохода при условии отсутствия коронавирусных ограничений.

Однако есть и сомнения, которые стоит проработать: например, при определенном стечении обстоятельств «Спартак» может не провести ни одного домашнего матча против ЦСКА на первом этапе турнира. А это – самый важный матч всего чемпионата. В такой ситуации клуб может потерять до 50 миллионов рублей.

РФС должен также гарантировать прозрачность и беспристрастность компьютерной системы определения соперников. В целом, я поддерживаю инициативу РФС, но крайне важно избежать изъянов в системе», – сказал Федун.