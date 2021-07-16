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    Федун: «Реформа РПЛ «Юпитер 16» – безусловный шаг вперед. Я поддерживаю»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал разработанную для РПЛ реформу «Юпитер 16». Ее разработала компания Hypercube. Нововведение предполагает в чемпионате России швейцарскую систему – по аналогии с той, которая будет в Лиге чемпионов.

    «Основная проблема в том, что в России футбол не является бизнес-проектом. Реальный бизнес в футболе имеют только агенты, которые действительно зарабатывают деньги. И, конечно же, игроки и тренеры – как наемные работники.

    В большей степени футбол можно назвать социальным явлением. Это основной тормоз любых изменений. При этом предложенные реформы – это безусловный шаг вперeд, но все же паллиатив.

    В предложенном РФС формате «Юпитер 16» есть несколько плюсов, среди которых повышение зрительского интереса, теоретическая возможность увеличения топовых матчей, повышения интенсивности игры и генерация дополнительного дохода при условии отсутствия коронавирусных ограничений.

    Однако есть и сомнения, которые стоит проработать: например, при определенном стечении обстоятельств «Спартак» может не провести ни одного домашнего матча против ЦСКА на первом этапе турнира. А это – самый важный матч всего чемпионата. В такой ситуации клуб может потерять до 50 миллионов рублей.

    РФС должен также гарантировать прозрачность и беспристрастность компьютерной системы определения соперников. В целом, я поддерживаю инициативу РФС, но крайне важно избежать изъянов в системе», – сказал Федун.

    • «Юпитер 16» – вариант с 16-ю командами предусматривает игру по швейцарской системе: команды разобьют на четыре корзины, в каждую из которых войдут по четыре клуба. Внутри корзины каждая команда играет с каждой по два раза – в общей сложности проведет шесть встреч.
    • С тремя командами из других корзин будет проведено по два матча, а еще с тремя не будет сыграно ни одного (с какими именно определит компьютер). С учетом игр в своей группе в итоге получится 24 тура.
    • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

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    Источник: «Чемпионат»

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    16.07.2021 19:23
    Комментарии42
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      Рейтинг: +7144

      Alekxei Z. 17 июля, 11:43

      А Юпитер -14 в идеале !!!
      Два круга, очки пополам , 6 и 8 разыгрывают всё.
      Не надо смотреть на размеры страны, главное финансовые возможности и количество занимающихся футболом.

      0
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      Рейтинг: +2413

      Derzkiy1 17 июля, 09:01

      Что за баран придумывает такие старческие названия ? Спутник, Юпитер ? Будто бабка сталинских времён за это отвечает

      0
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      Рейтинг: +3156

      Axe111 17 июля, 08:57

      Сказочная ху***!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +3089

      Oldtrafford83 17 июля, 08:49

      Да хоть супер пупер Швейцарская система, это г___но и так не смотрю, ну кроме СМ-ЦСКА)

      0
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      Рейтинг: +3289

      neim 17 июля, 03:50

      Зарема с просонья новую реформу Федуну "высосала" ?

      0
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      Рейтинг: +3044

      PAREVG. 17 июля, 00:16

      ХРЕНЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Ответить
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      Рейтинг: +13631

      Garrincha58 16 июля, 23:54

      почему в России матушке столько тупых людей чем дальше тем больше и уже беда в стране не в дорогах, а именно в переизбытке дураков

      1
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      Рейтинг: +583

      ВЛАДИВОСТОК 16 июля, 23:25

      Прежде чем делать такую реформу ....надо благосостояния народа поднять и экономику до развитых стран ...а так это всё приведёт к уничтожению и развалу Российского футбола ...

      2
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      Рейтинг: +13264

      KLIM777 16 июля, 23:23

      совсем уже хотите загнуть весь футбол уроды

      1
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      Рейтинг: +325

      garet12222 16 июля, 22:15

      Пердун, хорош бухать! как Ленин с броневика: Тедеску в сборную, систему - Швейцарскую... Дальше скажи футболистам проституток бесплатно

      1
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      Рейтинг: +12396

      Persona_non_Grata > garet12222 16 июля, 22:48

      Не надо публично озвучивать свои мечты )))

      4
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      Рейтинг: +7161

      "supermax" > Persona_non_Grata 16 июля, 23:03

      алярме с литейным работу нашел))

      1
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