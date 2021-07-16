Hypercube: «Качество игры в РПЛ несопоставимо с деньгами, которые выделяются на футбол»

Глава компании Hypercube Питер Нювенхюйс, подготовивший несколько вариантов реформы РПЛ, рассказал о проблемах российского футбола.

«Если РПЛ выпадет из обоймы ведущих футбольных держав и упустит место в Лиге чемпионов, то потеряет около 50 миллионов евро. Мы не считаем, что нужно уменьшать количество команд в РПЛ, нужно оставить 16 команд.

Мы предлагаем, чтобы большинство лиг играло по формату «весна-осень», чтобы они могли играть летом. Потому что в ФНЛ и ПФЛ хотят играть летом, из-за «осень-весна» они страдают.

Качество игры команд РПЛ несопоставимо с деньгами, которые выделяются на футбол в стране. Текущий формат: мы можем сказать, что при этом формате не так силeн показатель зрелищности. В последних турах командам с 5-го по 12-е место почти нет смысла играть, нет смысла стараться, потому что уже ничего не достигнуть: за еврокубки не борются, но и в ФНЛ не вылетают», – сказал Нювенхюйс.

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