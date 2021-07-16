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    Hypercube: «Качество игры в РПЛ несопоставимо с деньгами, которые выделяются на футбол»

    Глава компании Hypercube Питер Нювенхюйс, подготовивший несколько вариантов реформы РПЛ, рассказал о проблемах российского футбола.

    «Если РПЛ выпадет из обоймы ведущих футбольных держав и упустит место в Лиге чемпионов, то потеряет около 50 миллионов евро. Мы не считаем, что нужно уменьшать количество команд в РПЛ, нужно оставить 16 команд.

    Мы предлагаем, чтобы большинство лиг играло по формату «весна-осень», чтобы они могли играть летом. Потому что в ФНЛ и ПФЛ хотят играть летом, из-за «осень-весна» они страдают.

    Качество игры команд РПЛ несопоставимо с деньгами, которые выделяются на футбол в стране. Текущий формат: мы можем сказать, что при этом формате не так силeн показатель зрелищности. В последних турах командам с 5-го по 12-е место почти нет смысла играть, нет смысла стараться, потому что уже ничего не достигнуть: за еврокубки не борются, но и в ФНЛ не вылетают», – сказал Нювенхюйс.

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    Источник: «Чемпионат»

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    16.07.2021 12:50
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3044

      PAREVG. 16 июля, 23:14

      Да, именно так!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      вопрос: а что нового он сказал??? все это мы и так знаем.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3156

      Axe111 16 июля, 18:11

      Пфф это что новость что ли

      2
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      Рейтинг: +1883

      Play 16 июля, 17:45

      Да там до футбола если 10% доходит, и то хорошо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20433

      slavutiq70 16 июля, 16:20

      Да уж проделали титаническую работу , что бы сделать такие выводы,,,

      2
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      Рейтинг: +7021

      Cleaner 16 июля, 13:42

      Вроде глава компании Hypercube Питер Нювенхюйс что то и сказал, а по существу просто вызвал легкое сотрясение воздуха. Сколько миллионов евро он за такое ЗАКЛЮЧЕНИЕ о нашем футболе получил??? Все это любой российский болельщик футбола и без таких вот экспертов знает. ЗАЧЕМ приглашать ТАКИХ забугорных специалистов? БАБЛА намыть???...(((

      3
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      Рейтинг: +86

      Lordfrax > Cleaner 16 июля, 16:43

      125 тысяч евро стоил отчет, если верить РБК. Но чел то по делу все сказал, в конце чемпа вообще зрелищности нет. Условный чемпион легко добирает очки у команд с 5 по 12.

      0
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      Рейтинг: +7021

      Cleaner > Lordfrax 16 июля, 18:31

      Нет, не отбирает. НАШ условный чемпион Зенит легко проиграет и 16-ой команде чемпионата. Я бы мог все эти голландские предложения сочинить за 5000 рублей и был бы доволен. Только тогда Дюков остался бы без отката. А ради отката все и затевалось.

      0
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      Рейтинг: +3044

      PAREVG. > Lordfrax 16 июля, 23:22

      А то этого Российские функционеры или болельщики не знают???
      Поймай дядю Васю из Мухосранска, и он за бутылку беленькой тоже самое скажет, без всякого Hypercube.

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