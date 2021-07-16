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  • «РБ-Спорт»: Федун и Сайманов раскритиковали реформу РПЛ на исполкоме РФС

«РБ-Спорт»: Федун и Сайманов раскритиковали реформу РПЛ на исполкоме РФС

16 июля 2021, 10:59
39

Вчера, 15 июля, состоялось заседание исполкома РФС, на котором рассматривался вопрос возможной реформы РПЛ.

Члены исполкома обсуждали результаты исследования компании Hypercube, которая представила пять вариантов реформирования Премьер-лиги:

1. «Земля 16» – остается прежний формат;

2. «Земля 18» – РПЛ расширяется до 18 команд;

3. «Марс 16» – 30 туров гладкого чемпионата, затем – плей-офф;

4. «Юпитер 16» – формат Лиги чемпионов, адаптированный под РПЛ;

5. «Юпитер 20» – такой же формат, как в варианте «Юпитер 16», только с 20 командами.

Исполкому были презентованы только три возможных реформы лиг – «Земля 16», «Марс 16» и «Юпитер 16», потому что РФС не рассматривает потенциальное расширение РПЛ. Больше всего обсуждался вариант «Юпитер 16», который является приоритетным для РФС.

Этот вариант с 16-ю командами предусматривает игру по швейцарской системе: команды разобьют на четыре корзины, в каждую из которых войдут по четыре клуба. Внутри корзины каждая команда играет с каждой по два раза – в общей сложности проведет шесть встреч.

С тремя командами из других корзин будет проведено по два матча, а еще с тремя не будет сыграно ни одного (с какими именно определит компьютер). С учетом игр в своей группе в итоге получится 24 тура.

Этот формат возмутил владельца «Спартака» Леонида Федуна. Ему не понравилось, что в случае непопадания в первую корзину у московского клуба будет на две топовые игры меньше. Красно-белые случайным образом могут не сыграть с ЦСКА или с «Зенитом».

Недовольство форматом также высказал гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов. По его мнению, при формате «Юпитер 16» пропадает спортивная составляющая. Например, конкуренту «Рубина» из четвертой корзины может попасться условный «Тамбов», а казанскому клубу – «Уфа», занявшая 13-е место в минувшем сезоне РПЛ.

Вопрос формата будет обсуждаться на общем собрании клубов РПЛ. К сентябрю лига подготовит свое мнение по возможным реформам.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Федун Леонид
Комментарии (39)
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NewLife
1626423034
Пора заменить РФС компьютером с искусственным интеллектом.))
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ivany4
1626424137
Как только что-то определяется случайным образом, подбрасыванием монетки, выбором компьютера, кручением бутылочки и т.п., то это уже не спортивные турниры и состязание, а обычная лотерея. Может проще, проведем жеребьевку, кто станет чемпионом, кто будет играть в ЛЕ и т.д. И пусть команды спокойно готовятся, одни к следующей жеребьевке, другие к играм в Европе.))
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Persona_non_Grata
1626427168
Марс , Юпитер , всё правильно - для нас футбол - всё равно что космос )))
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VVM1964
1626427365
" Из гавна конфетку не слепишь " (((
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portero
1626428766
Верните на землю футбол, хотя весь РФС на Юпитер вместе со всеми депутатами, олигархами и чиновниками.
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Plyash
1626429077
Чушь полная.Просто заняться надо детским,юношеским футболом в каждом уголке страны.Типа "Кожанного мяча". И главное,что бы СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО,а ни как сейчас.Жируют футболёры,РПЛ,РФС и все чинуши на любых уровнях.Пусть поделятся с детишками.
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Давид59
1626429379
Смешно всё это читать. Можно подумать, что низкий уровень РПЛ по сравнению с Европой можно этим поднять. Не тем занимаются. Главный вопрос - почему наши футболисты не являясь конкурентоспособными в Европе получают зарплаты в разы больше тех, кому без шансов проигрывают.
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Рубинище
1626429506
Очередное подтверждение, что управляют футболом те, кто смотрит из космоса. такую дич нанести.
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Боцман59rus
1626432424
- собственно функционеры уже показали свой уровень футбольного развития, даже обсуждением этой бредятины. У всей этой недоразвитой субстанции в галстуках, напроч отсутствует понимание причинно следственной связи в вещах происходящих в данной структуре, как собственно и принципиальное понятие, за что нужно взяться в первую очередь, чтобы наше футбольное хозяйство окончательно не пошло по 3,14зде. Эти жалкие потуги, лишь обозначают их бурную деятельность и не могут по определению принести пользы нашему спорту.
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Из Твери Леха
1626435840
Почему у этих вариантов космические названия? Нужно называть все исходя из текущих реалий: дно, болото, пропасть, яма.
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