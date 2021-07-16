«РБ-Спорт»: Федун и Сайманов раскритиковали реформу РПЛ на исполкоме РФС

Вчера, 15 июля, состоялось заседание исполкома РФС, на котором рассматривался вопрос возможной реформы РПЛ.

Члены исполкома обсуждали результаты исследования компании Hypercube, которая представила пять вариантов реформирования Премьер-лиги:

1. «Земля 16» – остается прежний формат;

2. «Земля 18» – РПЛ расширяется до 18 команд;

3. «Марс 16» – 30 туров гладкого чемпионата, затем – плей-офф;

4. «Юпитер 16» – формат Лиги чемпионов, адаптированный под РПЛ;

5. «Юпитер 20» – такой же формат, как в варианте «Юпитер 16», только с 20 командами.

Исполкому были презентованы только три возможных реформы лиг – «Земля 16», «Марс 16» и «Юпитер 16», потому что РФС не рассматривает потенциальное расширение РПЛ. Больше всего обсуждался вариант «Юпитер 16», который является приоритетным для РФС.

Этот вариант с 16-ю командами предусматривает игру по швейцарской системе: команды разобьют на четыре корзины, в каждую из которых войдут по четыре клуба. Внутри корзины каждая команда играет с каждой по два раза – в общей сложности проведет шесть встреч.

С тремя командами из других корзин будет проведено по два матча, а еще с тремя не будет сыграно ни одного (с какими именно определит компьютер). С учетом игр в своей группе в итоге получится 24 тура.

Этот формат возмутил владельца «Спартака» Леонида Федуна. Ему не понравилось, что в случае непопадания в первую корзину у московского клуба будет на две топовые игры меньше. Красно-белые случайным образом могут не сыграть с ЦСКА или с «Зенитом».

Недовольство форматом также высказал гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов. По его мнению, при формате «Юпитер 16» пропадает спортивная составляющая. Например, конкуренту «Рубина» из четвертой корзины может попасться условный «Тамбов», а казанскому клубу – «Уфа», занявшая 13-е место в минувшем сезоне РПЛ.

Вопрос формата будет обсуждаться на общем собрании клубов РПЛ. К сентябрю лига подготовит свое мнение по возможным реформам.