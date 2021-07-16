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    «РБ-Спорт»: Федун и Сайманов раскритиковали реформу РПЛ на исполкоме РФС

    Вчера, 15 июля, состоялось заседание исполкома РФС, на котором рассматривался вопрос возможной реформы РПЛ.

    Члены исполкома обсуждали результаты исследования компании Hypercube, которая представила пять вариантов реформирования Премьер-лиги:

    1. «Земля 16» – остается прежний формат;

    2. «Земля 18» – РПЛ расширяется до 18 команд;

    3. «Марс 16» – 30 туров гладкого чемпионата, затем – плей-офф;

    4. «Юпитер 16» – формат Лиги чемпионов, адаптированный под РПЛ;

    5. «Юпитер 20» – такой же формат, как в варианте «Юпитер 16», только с 20 командами.

    Исполкому были презентованы только три возможных реформы лиг – «Земля 16», «Марс 16» и «Юпитер 16», потому что РФС не рассматривает потенциальное расширение РПЛ. Больше всего обсуждался вариант «Юпитер 16», который является приоритетным для РФС.

    Этот вариант с 16-ю командами предусматривает игру по швейцарской системе: команды разобьют на четыре корзины, в каждую из которых войдут по четыре клуба. Внутри корзины каждая команда играет с каждой по два раза – в общей сложности проведет шесть встреч.

    С тремя командами из других корзин будет проведено по два матча, а еще с тремя не будет сыграно ни одного (с какими именно определит компьютер). С учетом игр в своей группе в итоге получится 24 тура.

    Этот формат возмутил владельца «Спартака» Леонида Федуна. Ему не понравилось, что в случае непопадания в первую корзину у московского клуба будет на две топовые игры меньше. Красно-белые случайным образом могут не сыграть с ЦСКА или с «Зенитом».

    Недовольство форматом также высказал гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов. По его мнению, при формате «Юпитер 16» пропадает спортивная составляющая. Например, конкуренту «Рубина» из четвертой корзины может попасться условный «Тамбов», а казанскому клубу – «Уфа», занявшая 13-е место в минувшем сезоне РПЛ.

    Вопрос формата будет обсуждаться на общем собрании клубов РПЛ. К сентябрю лига подготовит свое мнение по возможным реформам.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    16.07.2021 10:59
    Комментарии43
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      Рейтинг: +75

      bomilazdeshnii 23 часа назад

      Кассиопея 335

      0
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      Рейтинг: +1396

      777+ 17 июля, 00:34

      Земля , Юпитер, Марс или звезда другая,
      Которую возможно рассмотреть посредством телескопа!
      Когда - нибудь, быть может футбол в России расцветет,
      Пока формат у нас стандартный - ЖОПА!!!

      1
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      Рейтинг: +4864

      maygli 16 июля, 18:48

      И последний проект "Солнце-1" когда все проекты отправляются в топку.

      1
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      ...
      Рейтинг: +12396

      Persona_non_Grata > maygli 16 июля, 22:01

      Проект "СОЛНЦЕ - 1" уже осуществляется и в гораздо большем масштабе )

      1
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      Рейтинг: +4864

      maygli 16 июля, 18:46

      Hypercube: «Качество игры в РПЛ несопоставимо с деньгами, которые выделяются на футбол»
      Hypercube: «Предлагаем отменить лимит в РПЛ и внедрить систему кнута и пряника»
      Это итак видно всем, но предложение хорошее.

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      Рейтинг: +463

      O-kolesov 16 июля, 18:01

      А кто скажет, что это за компания такая Hypercube, и на каком основании эта компания предоставляет варианты для реформирования Премьер-лиги ????

      0
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      ...
      Рейтинг: +4373

      Из Твери Леха > O-kolesov 16 июля, 19:36

      скорее всего то же самое, что было в фильме Moneyball с бредом питом. че-то типа анализирующей конторки, которая на основании статистики и математических методов прогнозирует результаты.

      0
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      Рейтинг: -332

      Аден 16 июля, 15:04

      рыба гниёт с головы, может в этом вся проблема, а не в формате чемпионата.

      2
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      Рейтинг: +4373

      Из Твери Леха 16 июля, 14:44

      Почему у этих вариантов космические названия? Нужно называть все исходя из текущих реалий: дно, болото, пропасть, яма.

      6
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      Рейтинг: +4864

      maygli > Из Твери Леха 16 июля, 18:41

      Там суммы космические были выделены на эту х.рень.

      1
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      Рейтинг: +204

      сутулая собака и лисы 16 июля, 14:35

      плутон 666 - уменьшение РПЛ до 12 команд и игра в два круга (второй круг играется после разделения команд на две группы по 6 команд).

      2
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      Рейтинг: +20433

      slavutiq70 16 июля, 14:34

      В "Кащенко" весь РФС в полном составе и за свой счёт...

      5
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      Рейтинг: +5616

      subbotaspartak 16 июля, 14:27

      Ещё один проект - "Луна 1". Собрать всех авторов этих реформаций и первым рейсом из Байконура на Луну. Может оттуда они станут ближе к нашему футболу.

      2
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