Hypercube: «Предлагаем отменить лимит в РПЛ и внедрить систему кнута и пряника»

Не вариант, грубо говоря, условный Локо, Зенит, Спартак или Динамо будут играть в 11 мартыхаев, и при этом отсыпят малую толику своего бюджета.
А вот если, грубо говоря, клуб купил легионера, условно за 3 миллиона, и столько же отдал в фонд, и при этом, не только единовременно, при покупке, а в каждое трансферное окно, вот тогда, может быть будет толк.
А пока я за ужесточение лимита до 3 - 4 легионеров.
Глава компании Hypercube Питер Нювенхюйс рассказал о предложении отказаться от лимита на легионеров в РПЛ.
«Предлагаем отменить лимит на легионеров, но предлагаем внедрить систему кнута и пряника. Те, кто будет развивать молодeжь, должны получать за это награду, в том числе денежную.
Такая система уже работает в Нидерландах и хорошо себя зарекомендовала. В то же время должен быть кнут. Те, кто хочет выпускать больше легионеров, должны вносить деньги в централизованный фонд.
В этом нет ничего нового. Наверняка вы слышали, что в ФИФА сейчас введены выплаты солидарности. Если игрок переходит в клуб, то определeнный процент денег идeт клубу, который его вырастил», – сказал Ньювенхейс.
- Компания Hypercube по заказу РФС спроектировала реформы для российского футбола.
- Ранее Ньювенхейс объяснил необходимость изменения формата РПЛ.