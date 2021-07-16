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    Hypercube: «Предлагаем отменить лимит в РПЛ и внедрить систему кнута и пряника»

    Глава компании Hypercube Питер Нювенхюйс рассказал о предложении отказаться от лимита на легионеров в РПЛ.

    «Предлагаем отменить лимит на легионеров, но предлагаем внедрить систему кнута и пряника. Те, кто будет развивать молодeжь, должны получать за это награду, в том числе денежную.

    Такая система уже работает в Нидерландах и хорошо себя зарекомендовала. В то же время должен быть кнут. Те, кто хочет выпускать больше легионеров, должны вносить деньги в централизованный фонд.

    В этом нет ничего нового. Наверняка вы слышали, что в ФИФА сейчас введены выплаты солидарности. Если игрок переходит в клуб, то определeнный процент денег идeт клубу, который его вырастил», – сказал Ньювенхейс.

    • Компания Hypercube по заказу РФС спроектировала реформы для российского футбола.
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    Источник: RT

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    16.07.2021 13:53
    Комментарии12
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      Рейтинг: +3044

      PAREVG. 17 июля, 00:12

      Не вариант, грубо говоря, условный Локо, Зенит, Спартак или Динамо будут играть в 11 мартыхаев, и при этом отсыпят малую толику своего бюджета.

      А вот если, грубо говоря, клуб купил легионера, условно за 3 миллиона, и столько же отдал в фонд, и при этом, не только единовременно, при покупке, а в каждое трансферное окно, вот тогда, может быть будет толк.
      А пока я за ужесточение лимита до 3 - 4 легионеров.

      0
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      Рейтинг: +725

      Taps 16 июля, 19:47

      Только жёсткая сдельщина.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19200

      vladimir-7 16 июля, 18:29

      Всем ясно и понятно, что основные кормильцы определенных команд
      и судей, это ГАЗОВЫЕ и НЕФТЯНЫЕ воротилы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      alex-croos 16 июля, 17:27

      Звучит хорошо, но вот что-то я сомневаюсь, что деньги будут доходить до назначенной цели!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6274

      владимир миронов 16 июля, 17:21

      Пряник может и не поможет, а вот кнут--это в самый раз.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1526

      Радио1000шумеров 16 июля, 16:07

      Расстреливать за каждое поражение, будут играть как миленькие))

      0
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      Рейтинг: +301

      111Hunter111 16 июля, 14:24

      У кого газовая труба, тот и будет без лимита играть.

      3
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      Рейтинг: +9695

      Литейный4 > 111Hunter111 16 июля, 15:01

      Кроме газовых есть нефтяные трубы.Есть страна в стране, именуемая РЖД. Есть частные и го банки, где есть много разных цветных бумажек. А есть ещё кроме труб провода электрические. Да много чего есть, где бабло сыпется рекой. Андестенд? Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +798

      R_a_i_n > Литейный4 16 июля, 16:38

      А еще есть админ ресурс, который сидит почему то именно на газовой трубе))

      1
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      ...
      Рейтинг: +9695

      Литейный4 > R_a_i_n 16 июля, 16:55

      Не скажи. Нефтяная труба подороже будет. А судейский корпус вообще с рук кормится от мазутной трубы. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +798

      R_a_i_n > Литейный4 16 июля, 17:58

      Проснись. Всё руководство РПЛ газаовое. Дюков, Миллер... продолжить??

      2
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      Рейтинг: +110

      Shinra > 111Hunter111 16 июля, 19:51

      Пусть играют. Их деньги как раз и уйдут на развитие молодёжи.

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