Hypercube: «Предлагаем отменить лимит в РПЛ и внедрить систему кнута и пряника»

Глава компании Hypercube Питер Нювенхюйс рассказал о предложении отказаться от лимита на легионеров в РПЛ.

«Предлагаем отменить лимит на легионеров, но предлагаем внедрить систему кнута и пряника. Те, кто будет развивать молодeжь, должны получать за это награду, в том числе денежную.

Такая система уже работает в Нидерландах и хорошо себя зарекомендовала. В то же время должен быть кнут. Те, кто хочет выпускать больше легионеров, должны вносить деньги в централизованный фонд.

В этом нет ничего нового. Наверняка вы слышали, что в ФИФА сейчас введены выплаты солидарности. Если игрок переходит в клуб, то определeнный процент денег идeт клубу, который его вырастил», – сказал Ньювенхейс.