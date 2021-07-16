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  • Hypercube: «Предлагаем отменить лимит в РПЛ и внедрить систему кнута и пряника»

Hypercube: «Предлагаем отменить лимит в РПЛ и внедрить систему кнута и пряника»

16 июля 2021, 13:53
9

Глава компании Hypercube Питер Нювенхюйс рассказал о предложении отказаться от лимита на легионеров в РПЛ.

«Предлагаем отменить лимит на легионеров, но предлагаем внедрить систему кнута и пряника. Те, кто будет развивать молодeжь, должны получать за это награду, в том числе денежную.

Такая система уже работает в Нидерландах и хорошо себя зарекомендовала. В то же время должен быть кнут. Те, кто хочет выпускать больше легионеров, должны вносить деньги в централизованный фонд.

В этом нет ничего нового. Наверняка вы слышали, что в ФИФА сейчас введены выплаты солидарности. Если игрок переходит в клуб, то определeнный процент денег идeт клубу, который его вырастил», – сказал Ньювенхейс.

  • Компания Hypercube по заказу РФС спроектировала реформы для российского футбола.
  • Ранее Ньювенхейс объяснил необходимость изменения формата РПЛ.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига
Комментарии (9)
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111Hunter111
1626434696
У кого газовая труба, тот и будет без лимита играть.
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владимир миронов
1626445312
Пряник может и не поможет, а вот кнут--это в самый раз.
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alex-croos
1626445663
Звучит хорошо, но вот что-то я сомневаюсь, что деньги будут доходить до назначенной цели!
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vladimir-7
1626449371
Всем ясно и понятно, что основные кормильцы определенных команд и судей, это ГАЗОВЫЕ и НЕФТЯНЫЕ воротилы.
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Taps
1626454022
Только жёсткая сдельщина.
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PAREVG.
1626469961
Не вариант, грубо говоря, условный Локо, Зенит, Спартак или Динамо будут играть в 11 мартыхаев, и при этом отсыпят малую толику своего бюджета. А вот если, грубо говоря, клуб купил легионера, условно за 3 миллиона, и столько же отдал в фонд, и при этом, не только единовременно, при покупке, а в каждое трансферное окно, вот тогда, может быть будет толк. А пока я за ужесточение лимита до 3 - 4 легионеров.
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