Дюков: «Оптимальная система – в которой нет лимита. Обсуждаем этот вопрос с правительством»

Президент РФС Александр Дюков высказался о лимите не легионеров в российском футболе.

– Какова ситуация с лимитом на легионеров?

– Я являюсь противником лимита на легионеров. В прошлом сезоне мы лимит донастроили. И вот эта система «8+17» – она более эффективна, чем лимит «6+5». Мы видим, что клубы стали более избирательны в вопросе подбора легионеров. Проще стало работать тренерам. Выросло игровое время молодых россиян.

Но любой лимит, как его ни настраивай, имеет свои недостатки – он ущербный. И безусловно, оптимальная система – в которой лимита нет. Вопрос лимита мы сейчас обсуждаем с правительством. Но давать более подробные комментарии преждевременно.

В новом сезоне будет действовать лимит «8+20».

Ограничения по числу легионеров касаются только заявки команд.

Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

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