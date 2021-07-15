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    Дюков: «Оптимальная система – в которой нет лимита. Обсуждаем этот вопрос с правительством»

    Президент РФС Александр Дюков высказался о лимите не легионеров в российском футболе.

    – Какова ситуация с лимитом на легионеров?

    Я являюсь противником лимита на легионеров. В прошлом сезоне мы лимит донастроили. И вот эта система «8+17» – она более эффективна, чем лимит «6+5». Мы видим, что клубы стали более избирательны в вопросе подбора легионеров. Проще стало работать тренерам. Выросло игровое время молодых россиян.

    Но любой лимит, как его ни настраивай, имеет свои недостатки – он ущербный. И безусловно, оптимальная система – в которой лимита нет. Вопрос лимита мы сейчас обсуждаем с правительством. Но давать более подробные комментарии преждевременно.

    • В новом сезоне будет действовать лимит «8+20».
    • Ограничения по числу легионеров касаются только заявки команд.
    • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

    РФС – о лимите: «Hypercube рекомендовал убрать количественные ограничения и добавить «налог на роскошь»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.07.2021 13:59
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 июля 2021, 21:12

      Правильно, Дюков. Только в правительстве работают футбольные
      специалисты, любой вопрос отфутболят на раз два.

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      Рейтинг: +563

      Damir07 15 июля 2021, 18:25

      Если не будет лимитов то наши игроки сами будут стараться играть а не выпрашивать заоблачные деньги по контракту чтобы потом на лавке сидеть как даморощенный игрок

      1
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат > Damir07 15 июля 2021, 19:43

      Ну конечно, лимит зло, тут и обсуждать нечего. Даже глава РФС это понимает. Другое дело, что это не единственное зло в росфутболе. Даже не самое главное.

      0
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      Рейтинг: +14

      sarkazimo > Damir07 15 июля 2021, 20:43

      сейчас приезжают легионеры-пенсионеры только для
      ЗАРАБОТКА и пеших прогулок по полю

      Поищите работа в Баку для специалистов. Saytda is elanlari 2021 var

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 15 июля 2021, 17:58

      правительство вообще не должно лезть в футбол-

      5
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат > серега кашин 15 июля 2021, 19:41

      Не только Газпром, но и ВТБ -- правительственныая структура. Есл сделать как вы хотите, не будет не только Зенита, но и ЦСКА. Не будет и всех клубов, которые содержатся из бюджетов регионов -- Урала, Ахмата, Уфы, Ростова и далее по списку, потому что региональные правительства -- тоже правительства. Нет, уважаемый. Пока таких, как Галицкий и Федун, не станет хотя бы несколько десятков, правительству придется лезть в футбол, просто для того, чтобы он был.

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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 15 июля 2021, 17:51

      только требования к легионерам придётся ужесточить, чтобы шлак не покупали , для клубов с разным бюджетом они наверное должны быть разные, если разрешить покупать только сборников или из первых клубов национальных первенств , химки , арсенал, и урал не смогут никого купить тогда

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 июля 2021, 17:11

      Начинать все футбольные реформы необходимо с самих РФС И РПЛ,
      там должны работать СПЕЦИАЛИСТЫ, а не какие-то коммерсанты,
      денежные воротилы и совместители из других организаций и ведомств, совершенно не разбирающихся в футболе.

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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina > vladimir-7 15 июля 2021, 17:53

      проходили это уже , не работает, были только люди из футбола, они феноменально обделались, нужно чтобы были и те и другие навыки как у Сарсании которого с нами больше нет к сожалению

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > BuenosArgentina 15 июля 2021, 19:48

      Назови это время и людей.

      0
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina > vladimir-7 15 июля 2021, 20:20

      легко, Симонян , Толстых, 2009, 2012, 2015 эпическое дно

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > BuenosArgentina 15 июля 2021, 20:55

      Нашел "авторитеты".

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 июля 2021, 16:57

      Раньше приезжали легионеры в наши клубы, как Халк, Дани, Витсель,
      Вагнер Лав, Корвальо, Жо и другие игроки в команды РПЛ, для РАБОТЫ
      и ЗАРАБОТКА, а сейчас приезжают легионеры-пенсионеры только для
      ЗАРАБОТКА и пеших прогулок по полю (за исключением некоторых
      игроков-легионеров), вот и надо РФС с РПЛ решить и эту проблему.

      2
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      Рейтинг: +10453

      ivany4 15 июля 2021, 16:22

      А при чем здесь правительство???
      Не так давно об этом и заикаться боялись, помятуя об акциях при вмешательстве госструктур в дела футбольные. Или это уже не надо соблюдать???
      Обратились в правительство и ждут сколько им дадут денег на распил их идей?

      5
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      Рейтинг: +10453

      ivany4 > Спартач80 15 июля 2021, 16:32

      Логично, что распил идет в тех командах, которые напрямую зависят от государства, губернаторов и т.п. Думаю их все знают. Что бы этого не было и нужна система развития футбола без участия гос-ва, начиная с молодежного первенства, игроки 15-16 лет. До этого момента, гос-во финансирует работу детских школ и тренеров, а возвращает деньги путем выставления на трансфер готовых игроков. И еще гос-во должно финансировать сборные. Все, остальное сами.

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      Рейтинг: +10453

      ivany4 > Спартач80 15 июля 2021, 16:39

      Хотелось бы такого.
      Но по заявлениям Дюкова мне показалось, что они обсуждают количество денег на "реформы"))

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      Рейтинг: +2257

      Ловкий Бубен > ivany4 15 июля 2021, 17:19

      ты просто не знаешь видимо , что лимит это распоряжение с самого сверху, то есть с самого-самого, об этом была инфа, РФС не может его убрать если там не дадут отмашку

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      Рейтинг: +10453

      ivany4 > Ловкий Бубен 15 июля 2021, 18:09

      Ты вероятно не знаешь, и не прочитал мой пост о том, что правительство не имеет право лезть в дела РФС. В соответствии с уставами ФИФА и УЕФА.

      0
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina > ivany4 15 июля 2021, 22:28

      Тут он прав, Иван, может оно и не имеет , но приказ был сверху защитить российских футболистов , протэкционизм в данном случае был поддержан самим ВП, он по моему говорил об этом, цель гарантии что российские футболисты не вытеснены полностью легионерами, российское правительство в этом вопросе не подчиняется УЕФА

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      Рейтинг: +10453

      ivany4 > BuenosArgentina 15 июля 2021, 22:43

      Был не приказ, а указание __ разработать систему, при которой бы не страдали отечественные футболисты, и была бы возможность выбора игроков при комплектации нашей сборной. Это было перед ЧМ, где-то в 15-16 году при обсуждении подготовки нашей сборной к домашнему ЧМ. И сразу же был окрик из ФИФА, что государство не имеет право вмешиваться в дела РФС. Пришлось разъяснять сказанное.
      Но удивительно, что самое простое что "придумали" чиновники, это стали играться с количеством легионеров.

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      Рейтинг: +4062

      Иван Петров 1986 15 июля 2021, 16:07

      Ждут пока солнцеликий что - нибудь скажет, а то вдруг ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4062

      Иван Петров 1986 > Радио1000шумеров 15 июля 2021, 18:03

      Придурок ! Если на что обиделся, то поцелуй меня в жопу.

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      ...
      Рейтинг: +4062

      Иван Петров 1986 > Радио1000шумеров 15 июля 2021, 19:43

      Опять обиделся - ну поцелуй еще раз. Ну придурок.

      0
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      Рейтинг: +97

      Lordfrax 15 июля 2021, 15:37

      Самый идеальный лимит 2 Россиянина на поле, может три как в Европе.
      Таким образом получаем, что за эти места нужно бороться, если же футболеры не захотят, то хотя бы двое будут смотреть на поле как играть в футбол. Того имеем с наших ТОП 5 команд хотя бы десятку игроков в сборную

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      Рейтинг: +10453

      ivany4 > Lordfrax 15 июля 2021, 16:24

      Можно деньги не тратить на такую "смотрящую" сборную, результат известен заранее.))

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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 15 июля 2021, 15:14

      Кому там дошло?
      Эй,снизу,о чём вы..?

      Просто уже рекомендации поступили откуда надо..
      Но разрешили соблюсти приличное хлебало.))
      Ну,хоть так.

      Даёшь десять(да,б.л.я.н.е.г.р.ит.ят))в каждый толерантный член РПЛ.!!)

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