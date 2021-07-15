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  • Дюков: «Оптимальная система – в которой нет лимита. Обсуждаем этот вопрос с правительством»

Дюков: «Оптимальная система – в которой нет лимита. Обсуждаем этот вопрос с правительством»

15 июля 2021, 13:59
29

Президент РФС Александр Дюков высказался о лимите не легионеров в российском футболе.

– Какова ситуация с лимитом на легионеров?

Я являюсь противником лимита на легионеров. В прошлом сезоне мы лимит донастроили. И вот эта система «8+17» – она более эффективна, чем лимит «6+5». Мы видим, что клубы стали более избирательны в вопросе подбора легионеров. Проще стало работать тренерам. Выросло игровое время молодых россиян.

Но любой лимит, как его ни настраивай, имеет свои недостатки – он ущербный. И безусловно, оптимальная система – в которой лимита нет. Вопрос лимита мы сейчас обсуждаем с правительством. Но давать более подробные комментарии преждевременно.

  • В новом сезоне будет действовать лимит «8+20».
  • Ограничения по числу легионеров касаются только заявки команд.
  • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

РФС – о лимите: «Hypercube рекомендовал убрать количественные ограничения и добавить «налог на роскошь»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Дюков Александр
Комментарии (29)
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NewLife
1626348426
При чем здесь правительство ? Главнее тебя нет никого в футболе, принимай решение, если ты не розмазня. Привыкли перекладывать отвественность, а потом Путин сортиры ремонтирует))
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vladimir-7
1626349606
А, что правительство выделяет деньги на лимит, что надо с ним этот вопрос обсудить и согласовать? А может быть ответственность разделить?
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Иван Петров 1986
1626354470
Ждут пока солнцеликий что - нибудь скажет, а то вдруг ...
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ivany4
1626355343
А при чем здесь правительство??? Не так давно об этом и заикаться боялись, помятуя об акциях при вмешательстве госструктур в дела футбольные. Или это уже не надо соблюдать??? Обратились в правительство и ждут сколько им дадут денег на распил их идей?
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vladimir-7
1626357455
Раньше приезжали легионеры в наши клубы, как Халк, Дани, Витсель, Вагнер Лав, Корвальо, Жо и другие игроки в команды РПЛ, для РАБОТЫ и ЗАРАБОТКА, а сейчас приезжают легионеры-пенсионеры только для ЗАРАБОТКА и пеших прогулок по полю (за исключением некоторых игроков-легионеров), вот и надо РФС с РПЛ решить и эту проблему.
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vladimir-7
1626358284
Начинать все футбольные реформы необходимо с самих РФС И РПЛ, там должны работать СПЕЦИАЛИСТЫ, а не какие-то коммерсанты, денежные воротилы и совместители из других организаций и ведомств, совершенно не разбирающихся в футболе.
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BuenosArgentina
1626360693
только требования к легионерам придётся ужесточить, чтобы шлак не покупали , для клубов с разным бюджетом они наверное должны быть разные, если разрешить покупать только сборников или из первых клубов национальных первенств , химки , арсенал, и урал не смогут никого купить тогда
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серега кашин
1626361139
правительство вообще не должно лезть в футбол-
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Damir07
1626362748
Если не будет лимитов то наши игроки сами будут стараться играть а не выпрашивать заоблачные деньги по контракту чтобы потом на лавке сидеть как даморощенный игрок
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vladimir-7
1626372777
Правильно, Дюков. Только в правительстве работают футбольные специалисты, любой вопрос отфутболят на раз два.
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