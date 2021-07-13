РФС – о лимите: «Hypercube рекомендовал убрать количественные ограничения и добавить «налог на роскошь»

РФС рассказал об итогах исследования лимита на легионеров в российском футболе компанией Hypercube.

«В рамках исследования влияния лимита на легионеров Hypercube пришел к выводу, что российские клубы переплачивают как иностранцам, так и российским футболистам – дата-аналитики компании сравнивали наши показатели с данными европейских конкурентов.

Рекомендация Hypercube – убрать количественные ограничения, повысить конкуренцию за место в составе и при этом добавить материальный стимул для развития молодых игроков.

Один из вариантов – введение так называемого «налога на роскошь», когда клуб, желающий заявить иностранца, делает обязательный финансовый взнос, а весь накопленный фонд в конце сезона распределяется между командами, выпускающими молодых россиян до 23 лет – в зависимости от количества игровых минут», – сообщили в РФС.

В новом сезоне РПЛ будет действовать лимит «8+20».

Ограничения по числу легионеров касаются только заявки команд.

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