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    РФС – о лимите: «Hypercube рекомендовал убрать количественные ограничения и добавить «налог на роскошь»

    РФС рассказал об итогах исследования лимита на легионеров в российском футболе компанией Hypercube.

    «В рамках исследования влияния лимита на легионеров Hypercube пришел к выводу, что российские клубы переплачивают как иностранцам, так и российским футболистам – дата-аналитики компании сравнивали наши показатели с данными европейских конкурентов.

    Рекомендация Hypercube – убрать количественные ограничения, повысить конкуренцию за место в составе и при этом добавить материальный стимул для развития молодых игроков.

    Один из вариантов – введение так называемого «налога на роскошь», когда клуб, желающий заявить иностранца, делает обязательный финансовый взнос, а весь накопленный фонд в конце сезона распределяется между командами, выпускающими молодых россиян до 23 лет – в зависимости от количества игровых минут», – сообщили в РФС.

    • В новом сезоне РПЛ будет действовать лимит «8+20».
    • Ограничения по числу легионеров касаются только заявки команд.

    РБК: Hypercube предложил клубам РПЛ четыре варианта реформирования лиги

    Источник: сайт РФС

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    13.07.2021 23:18
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +4454

      Snek 15 июля 2021, 19:17

      А Дюков до этого додуматься не смог сам?

      0
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      Рейтинг: +67330

      portero 15 июля 2021, 00:10

      это интересно , пусть введут хоть на чём то командам с середнякам можно будет заработать, да и молодых подтягивать будет выгодно....

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      Рейтинг: +10452

      ivany4 14 июля 2021, 10:24

      Пытался найти информацию об этой компании, пока безрезультатно. Но вот высветилась новость: По данным РБК и аналитической компании Hypercube, в ближайшее время голландская пивоваренная компания Heineken может стать спонсором РПЛ. Компания хочет представлять свою продукцию на российском футбольном рынке. Heineken решил стать спонсором российского футбола. Думаю это ближе футбольным чиновникам.)))
      Хорошо бы почитать весь материал рекомендаций Гиперкуба. Выдержки разом решают проблемы)), но хотелось бы понять - а как это увязано с развитием не РПЛ, а всего российского футбола.

      2
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      Рейтинг: +6255

      Давид59 14 июля 2021, 09:51

      Мысли здравые. Только дураку не понятно, что россиянам переплачивают только из-за лимита. А система взносов тоже неплоха. Это напоминает "выравнивание" клубов в НХЛ. Только способны ли наши спортивные чиновники что-либо реформировать?

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 июля 2021, 08:52

      Их идея реформы форматов Лиг понравилась, отмена лимита тоже, но вот дополнительно раздавать деньги молодым русским игрокам нельзя категорически. Аналитики из Hypercube просто не понимают нашей психологии. Она похлеще, чем у африканцев или латиноамериканцев. Как только учуют запах денег - всё, спорт на этом заканчивается, сразу включается режим бизнесмена.

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      Рейтинг: +844

      lejnin > Cules2013 14 июля 2021, 09:22

      Так деньги планируется выдавать не молодым игрокам, а командам, которые выпускали на поле игроков младше 23 лет...решение здравое, но наши на такое не пойдут

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      Рейтинг: +43

      noHbI4 > Cules2013 14 июля 2021, 09:28

      Ты немножко не понял сути. Там сказано деньги давать не игрокам а финансировать команды которые развивают молодежь до 23 за игровое время в сезоне.

      0
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат > lejnin 14 июля 2021, 09:35

      Уточнение правильное. И ваш прогноз, к сожалению, тоже правильный. Я почти не верю, что реформа росфутбола принесет плоды потому что во главе РФС стоит господин совместитель. Если бы Дюков ушел из Газпром-нефти и занимался бы только реформой...

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > lejnin 14 июля 2021, 11:21

      а, понял. но, как ни странно, это сути не меняет. почему? потому что во главу угла ставится распил бабла, и любые правила, как дышло выворачиваются в пользу сего процесса.
      Такое правило простимулирует определённые клубы специально выпускать побольше молодёжи просто ради денег в конце сезона. Это же прибыль. Какие-нибудь клубы из середины таблицы и ниже, которые всё равно ни на что не претендуют, могут специально пинками выгонять на поле молодёжь, которая не готова играть, лишь бы им за это потом доплатили. Сама по себе игровая практика - это не волшебная пилюля, игрока к ней нужно ещё грамотно подвести.
      И сомнительно, что полученные деньги сразу же пойдут в инфраструктуру, а не попилятся.

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      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii > Cules2013 14 июля 2021, 13:54

      Все правильно сказал.

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      Рейтинг: +844

      lejnin > Cules2013 14 июля 2021, 16:00

      Если молодежь не готова играть, зачем её вообще в клубе держать? За рубежом игроки в 17 лет рвутся в основу, чтобы показать себя и получить хороший контракт. А у нас в 23 всё еще "не готовы" и "подающие надежду"... Как по мне, даже если молодёжь будут выпускать в командах середняках, которые ни на что не претендуют, то это всё равно плюс для них - тренировки с реальными играми никогда не сравнятся. Другое дело, для молодёжи должен быть стимул выкладываться в таких играх на полную, чтобы стать, к примеру, игроком основы - а тут уже вместе с вышепредложенным способом нужно вводить потолок зряплаты, опять таки в заивисмости от игровых минут. Тогда и получится схема для молодого игрока: хорошо играю - чаще играю, чаще играю - больше получаю.

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      Рейтинг: +10

      zinoviyawvr 14 июля 2021, 08:43


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      0
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      Рейтинг: +882

      kliker 14 июля 2021, 04:41

      Это что же, все деньги теперь отдавать Спартаку, академии Коноплёва и в Чертаново?

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 14 июля 2021, 03:38

      Чтобы повысить уровень футбола в России нужно, помимо отмены лимита, ввести в РПЛ "налог на футболеров-россиян".

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      Рейтинг: +932

      Untitled-1 14 июля 2021, 00:11

      Оказывается, можно было спросить профессионалов и они бы всё порешали уже давно.

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      Рейтинг: +24996

      bset 13 июля 2021, 23:31

      Вот это я понимаю люди разбираются в футболе. Жаль наши не согласятся на такой шаг, потому что удобнее иностранцев за 80 млн подписывать и Суторминых за 50 тысяч, чем свою молодежь растить.

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      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii > bset 14 июля 2021, 13:47

      Вот в этом одна из БОООЛЬШИХ!!!! бед нашего футбола, а не в лимите. И еще интересно, за какие шиши (количество) заказан этот анализ и предложения.

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