Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РФС – о лимите: «Hypercube рекомендовал убрать количественные ограничения и добавить «налог на роскошь»

РФС – о лимите: «Hypercube рекомендовал убрать количественные ограничения и добавить «налог на роскошь»

13 июля 2021, 23:18
15

РФС рассказал об итогах исследования лимита на легионеров в российском футболе компанией Hypercube.

«В рамках исследования влияния лимита на легионеров Hypercube пришел к выводу, что российские клубы переплачивают как иностранцам, так и российским футболистам – дата-аналитики компании сравнивали наши показатели с данными европейских конкурентов.

Рекомендация Hypercube – убрать количественные ограничения, повысить конкуренцию за место в составе и при этом добавить материальный стимул для развития молодых игроков.

Один из вариантов – введение так называемого «налога на роскошь», когда клуб, желающий заявить иностранца, делает обязательный финансовый взнос, а весь накопленный фонд в конце сезона распределяется между командами, выпускающими молодых россиян до 23 лет – в зависимости от количества игровых минут», – сообщили в РФС.

  • В новом сезоне РПЛ будет действовать лимит «8+20».
  • Ограничения по числу легионеров касаются только заявки команд.

РБК: Hypercube предложил клубам РПЛ четыре варианта реформирования лиги

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Untitled-1
1626210677
Оказывается, можно было спросить профессионалов и они бы всё порешали уже давно.
Ответить
Бухбух
1626223090
Чтобы повысить уровень футбола в России нужно, помимо отмены лимита, ввести в РПЛ "налог на футболеров-россиян".
Ответить
kliker
1626226904
Это что же, все деньги теперь отдавать Спартаку, академии Коноплёва и в Чертаново?
Ответить
zinoviyawvr
1626241400
CEKC Знaкoмствa - Здесь дают в попу и берут в рот без денег и отношений. Красивые и не очень, свободные и в отношениях все они хотят секса, все это анонимно и бесплатно. пользуйся ------ http://srt.vg/mykisa
Ответить
Cules2013
1626241960
Их идея реформы форматов Лиг понравилась, отмена лимита тоже, но вот дополнительно раздавать деньги молодым русским игрокам нельзя категорически. Аналитики из Hypercube просто не понимают нашей психологии. Она похлеще, чем у африканцев или латиноамериканцев. Как только учуют запах денег - всё, спорт на этом заканчивается, сразу включается режим бизнесмена.
Ответить
Давид59
1626245511
Мысли здравые. Только дураку не понятно, что россиянам переплачивают только из-за лимита. А система взносов тоже неплоха. Это напоминает "выравнивание" клубов в НХЛ. Только способны ли наши спортивные чиновники что-либо реформировать?
Ответить
ivany4
1626247497
Пытался найти информацию об этой компании, пока безрезультатно. Но вот высветилась новость: По данным РБК и аналитической компании Hypercube, в ближайшее время голландская пивоваренная компания Heineken может стать спонсором РПЛ. Компания хочет представлять свою продукцию на российском футбольном рынке. Heineken решил стать спонсором российского футбола. Думаю это ближе футбольным чиновникам.))) Хорошо бы почитать весь материал рекомендаций Гиперкуба. Выдержки разом решают проблемы)), но хотелось бы понять - а как это увязано с развитием не РПЛ, а всего российского футбола.
Ответить
portero
1626297055
это интересно , пусть введут хоть на чём то командам с середнякам можно будет заработать, да и молодых подтягивать будет выгодно....
Ответить
Snek
1626365859
А Дюков до этого додуматься не смог сам?
Ответить
Главные новости
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
13
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
6
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
2
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
23
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
34
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
17
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
2
Все новости
Все новости
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
11:31
1
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
10:55
4
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
10:31
1
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
23
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
34
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
17
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
4
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
8
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
12
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
47
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
8
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
8
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
Вчера, 22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
Вчера, 22:29
9
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+