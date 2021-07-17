Капитан «Фейеноорда» Бергейс перешел в «Аякс»

«Аякс» объявил о договоренности по трансферу вингера «Фейеноорда» Стивена Бергейса.
29-летний футболист после прохождения медобследования заключит с амстердамским клубом контракт до 2025 года.
Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составит 5,5 миллиона евро.
- Бергейс выступал за «Фейеноорд» с 2016 года, был капитаном команды.
- За 5 сезонов нападающий забил 87 голов и сделал 64 ассиста в 199 матчах.
- «Аякс» и «Фейеноорд» – соперники по Де Классикер, главному футбольному дерби Нидерландов.
Источник: Официальный сайт «Аякса»