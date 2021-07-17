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Бердыев прилетел в Москву. Он может возглавить сборную

17 июля 2021, 08:25
40

Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев в ночь на субботу вернулся в Россию.

Специалист прилетел в Москву, однако отрицает, что у него запланированы переговоры с представителями РФС.

«Прилетел ли я на переговоры с РФС? Нет, я по делам личным приехал», – сказал Бердыев.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Бердыев Курбан
Комментарии (40)
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BarStep
1626502956
Ну нет! Кто угодно, но только не таджик! Это всё вчерашний день, это тупик...
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rash1959
1626503405
Это будет очередной ошибкой рфса.
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сутулая собака и лисы
1626505729
интересно, кого должно назначить РФС, что бы избежать нытьё пользователей бомбардира? Тухеля? Клопа? Гвардиолу? Флика? только они достойны нашей великой сборной, агам.
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Красногорск_Фан
1626507451
Не знаю почему кто то негативит про Бердыева. Он ставит хорошую оборонительную игру. И именно это было проблемой последнего Еврика. Берем
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zra78
1626508539
Не я рад, Бердыев умеет ставить игру. Уж лучше всяких тедесок и т.д.
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Plyash
1626509210
Бердыш,это вчерашняя страница,к которой возвращаться не следовало бы - вечная игра от обороны,одиннадцать рыл в своей вратарской.Писец.
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derrik2000
1626519852
Я недавно на Телеграм статью одну прочитал... Сначала, ДО её прочтения, подумал - что за бред??? Потом, когда уже прочитал, согласился полностью с автором. Правда, автор не провёл параллели с 70-ми, а я проведу. Суть статьи в том, что на Бердыева стали чуть ли не молиться после того, как он обыгрывал, если можно так выразиться, "СУПЕРГРАНДОВ" европейского футбола, т. е. мы не могли даже себе представить в самых смелых фантазиях, что "счёт на табло после матча" во встрече какой-нибудь НАШЕЙ команды и такого СУПЕР-ПУПЕР будет в пользу наших! У Бердыева в командах ТАКОЕ получалось. И не раз. Правда, ФУТБОЛОМ, КАК СПОРТИВНЫМ ЗРЕЛИЩЕМ, в этох матчах от команд Бердыева и "не пахло" даже близко, но СЧЁТ-ТО НА ТАБЛО БЫЛ!!! Глядя на ЭТО. и другие команды этой "бердыевщиной" заразились. Но при этом они только "верхушек" бердыевского футбола нахватались, совершенно не вникая в суть действий его команд на поле. Бердыев ВСТРАИВАЛ игроков в свою схему, делал из них. образно говоря, биороботов, заставляя НЕУКОСНИТЕЛЬНО выполнять поставленные перед каждым игроком задачи на матч. Что, бердыевский Рубин или, там, Ростов в ФУТБОЛ ИГРАЛ??? Отнюдь! Да, были отдельные ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ тактические и технические действия игроков, приводившие в конечном итоге к "нужному счёту на табло", но ФУТБОЛА-ТО НЕ БЫЛО! В 70-е ТАК играло Динамо Киев Лобановского, а после триумфального выигрыша Кубка Кубков и Суперкубка, опять же "по верхушкам" его систему переняли и остальные команды высшей лиги. Был результат - застой как в футболе внутреннем, так и безликая так называемая "игра" сборной. А потом, как обычно у нас, "борьба с топтанием по полю в договорых матчах": сначала лимит 8 ничьих, потом 10... Не, не спорю, конечно что-то положительное тот лимит в плане повышения зрелищности и бескомпромисности матчей внутреннего чемпионата дал. Но не столько, сколько хотелось всем: ФУТБОЛА-то все 90-минут на поле как не было ДО, так и не было ПОСЛЕ введения этого лимита. И только Ахалкаци с его ВЕЛИКОЛЕПНЫМ Динамо Тбилиси и в том же сезоне вернувшийся из 1-й лиги новый, уже бесковский Спартак вернули на стадионы ИГРУ! Кстати, по такой же схеме "дрессировки" игроков - "главное - РЕЗУЛЬТАТ" действовал незаслуженно невостребованный в России, а сейчас уже и фактически забытый у нас, Валерий Непомнящий. ЧТО, хотите, чтобы и сборная ТАК передвигалась по полю, как бердыевские Рубин и Ростов??? Я лично КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ХОЧУ!!!
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АлексМак
1626523268
Отличный вариант, если уговорят Курбана Бекиевича Бердыева возглавить сборную.Единственный достойный у нас тренер сейчас! Будет с чётками своими нервы успокаивать на играх, и молиться. Да и пусть молится, у него своя вера. Но за то он всё делает по делу, и ещё главное, чтобы ему дали больше полномочий высшие функционеры российского футбола. Чтобы отцепил "мёртвых" от сборной и стимулировал больше нашей талантливой молодёжи. Тогда будет толк! С Бердыевым- верю в успех!
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zigbert
1626528960
Пока трудно сказать что может принести сборной России назначение Бердыева. Но он ничем не хуже всех действующих тренеров. Его достижения в Рубине и Ростове пока еще никто не может повторить.
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луисназарио
1626550310
Бердыев это тот при назначении которого даже думать не надо. После его побед над Барсой Баварией Атлетико после двух чемпионских титулов с Рубином и почти чемпионского Ростова надо брать и предлагать Бердыеву все условия, если у ответственных за сборную есть хоть немного ума. Если выход Ростова из последней команды со стыков в лигу чемпионов - это не аргумент чтобы взять Бердыева, то лично я просто перестану уважать российский футбол и смотреть матчи сборной. Ростов он тоже принял после двух лет перерыва. Так что руководства клубов могут идти на три буквы. Они показали кто они раз такой тренер как Бердыев три года был без работы. А эти руководства предпочитали вылетать с позором с еврокубков чем предложить работу единственному тренеру который хоть что-то противопоставлял грандам мирового футбола имея игроков ниже среднего уровня
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