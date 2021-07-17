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    Бердыев прилетел в Москву. Он может возглавить сборную

    Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев в ночь на субботу вернулся в Россию.

    Специалист прилетел в Москву, однако отрицает, что у него запланированы переговоры с представителями РФС.

    «Прилетел ли я на переговоры с РФС? Нет, я по делам личным приехал», – сказал Бердыев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    17.07.2021 08:25
    Комментарии64
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      Рейтинг: +1387

      mahan 5 часов назад

      Бердыев это очередной шаг назад для сборной будет если его поставят.

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      Рейтинг: +11

      луисназарио 18 часов назад

      Бердыев это тот при назначении которого даже думать не надо. После его побед над Барсой Баварией Атлетико после двух чемпионских титулов с Рубином и почти чемпионского Ростова надо брать и предлагать Бердыеву все условия, если у ответственных за сборную есть хоть немного ума. Если выход Ростова из последней команды со стыков в лигу чемпионов - это не аргумент чтобы взять Бердыева, то лично я просто перестану уважать российский футбол и смотреть матчи сборной. Ростов он тоже принял после двух лет перерыва. Так что руководства клубов могут идти на три буквы. Они показали кто они раз такой тренер как Бердыев три года был без работы. А эти руководства предпочитали вылетать с позором с еврокубков чем предложить работу единственному тренеру который хоть что-то противопоставлял грандам мирового футбола имея игроков ниже среднего уровня

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      Рейтинг: +91

      Sancho010365 21 час назад

      Честно, переживаю за этого тренера! Не сколько за команду, как за тренера! Уважаю его, мужик! Ему нужно было идти в 2017-2018 годах, я думаю сборную не нужно было бы за уши тянуть, было бы лучше с ним. А сейчас я вообще не переживаю за сборную, ну как есть так есть. Если в России ума хватит за лет пять вырастить Аршавиных, Широковых то что-то может и получиться, а так бесполезно. Мафия! И я за Бердыева переживаю, если его не возьмут, то к лучшему. Я не понимаю Кадырова, вот ему нужен Бердыев, Тереку нужно выстрелить так как Ростову. Я не думаю, что там мафия и по образу жизни - чеченцы это уникальные люди, уважаю их. Бердыев может игрока раскрыть самое главное, создать команду. Я бы гордился Тереком, сам русский но уважаю и татар и чеченцев, служил с ними, это гордый народ!

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      Рейтинг: +11673

      paracetamol 22 часа назад

      Афтобус нам поможет. Других вариантов не просматривается.

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      Рейтинг: +8152

      житель СПб 22 часа назад

      Бердыев - неплохой выбор, только пора суммы уменьшить.
      А лучше всех, по моему убеждению - Федотов. Я его бы однозначно взял тренером сборной.

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      Рейтинг: +87493

      zigbert 17 июля, 16:36

      Пока трудно сказать что может принести сборной России назначение Бердыева. Но он ничем не хуже всех действующих тренеров. Его достижения в Рубине и Ростове пока еще никто не может повторить.

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      Рейтинг: +91

      Sancho010365 > zigbert 22 часа назад

      Вы чётко сказали и правильно, Вы молодец!

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      Рейтинг: +51

      АлексМак 17 июля, 15:01

      Отличный вариант, если уговорят Курбана Бекиевича Бердыева возглавить сборную.Единственный достойный у нас тренер сейчас! Будет с чётками своими нервы успокаивать на играх, и молиться. Да и пусть молится, у него своя вера. Но за то он всё делает по делу, и ещё главное, чтобы ему дали больше полномочий высшие функционеры российского футбола. Чтобы отцепил "мёртвых" от сборной и стимулировал больше нашей талантливой молодёжи. Тогда будет толк! С Бердыевым- верю в успех!

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      Рейтинг: +11673

      paracetamol > АлексМак 22 часа назад

      Федотов лучше СтарПердыева.

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      Рейтинг: +51

      АлексМак > paracetamol 6 часов назад

      Федотов, в принципе тоже неплох

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      Рейтинг: +446

      Aleksey! 17 июля, 14:53

      А возглавит в итоге какой-нибудь Из-за угла физрук

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      Рейтинг: +141

      sachsen-leipzig 17 июля, 14:05

      Я давно уже об этом говорил, это единственный тренер в России который может принести пользу сборной.

      1
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      Рейтинг: +15858

      derrik2000 17 июля, 14:04

      Я недавно на Телеграм статью одну прочитал...
      Сначала, ДО её прочтения, подумал - что за бред???
      Потом, когда уже прочитал, согласился полностью с автором.
      Правда, автор не провёл параллели с 70-ми, а я проведу.
      Суть статьи в том, что на Бердыева стали чуть ли не молиться после того, как он обыгрывал, если можно так выразиться, "СУПЕРГРАНДОВ" европейского футбола, т. е. мы не могли даже себе представить в самых смелых фантазиях, что "счёт на табло после матча" во встрече какой-нибудь НАШЕЙ команды и такого СУПЕР-ПУПЕР будет в пользу наших!
      У Бердыева в командах ТАКОЕ получалось.
      И не раз.
      Правда, ФУТБОЛОМ, КАК СПОРТИВНЫМ ЗРЕЛИЩЕМ, в этох матчах от команд Бердыева и "не пахло" даже близко, но СЧЁТ-ТО НА ТАБЛО БЫЛ!!!
      Глядя на ЭТО. и другие команды этой "бердыевщиной" заразились.
      Но при этом они только "верхушек" бердыевского футбола нахватались, совершенно не вникая в суть действий его команд на поле.
      Бердыев ВСТРАИВАЛ игроков в свою схему, делал из них. образно говоря, биороботов, заставляя НЕУКОСНИТЕЛЬНО выполнять поставленные перед каждым игроком задачи на матч.
      Что, бердыевский Рубин или, там, Ростов в ФУТБОЛ ИГРАЛ???
      Отнюдь!
      Да, были отдельные ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ тактические и технические действия игроков, приводившие в конечном итоге к "нужному счёту на табло", но ФУТБОЛА-ТО НЕ БЫЛО!
      В 70-е ТАК играло Динамо Киев Лобановского, а после триумфального выигрыша Кубка Кубков и Суперкубка, опять же "по верхушкам" его систему переняли и остальные команды высшей лиги.
      Был результат - застой как в футболе внутреннем, так и безликая так называемая "игра" сборной.
      А потом, как обычно у нас, "борьба с топтанием по полю в договорых матчах": сначала лимит 8 ничьих, потом 10...
      Не, не спорю, конечно что-то положительное тот лимит в плане повышения зрелищности и бескомпромисности матчей внутреннего чемпионата дал. Но не столько, сколько хотелось всем: ФУТБОЛА-то все 90-минут на поле как не было ДО, так и не было ПОСЛЕ введения этого лимита.
      И только Ахалкаци с его ВЕЛИКОЛЕПНЫМ Динамо Тбилиси и в том же сезоне вернувшийся из 1-й лиги новый, уже бесковский Спартак вернули на стадионы ИГРУ!
      Кстати, по такой же схеме "дрессировки" игроков - "главное - РЕЗУЛЬТАТ" действовал незаслуженно невостребованный в России, а сейчас уже и фактически забытый у нас, Валерий Непомнящий.
      ЧТО, хотите, чтобы и сборная ТАК передвигалась по полю, как бердыевские Рубин и Ростов???
      Я лично КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ХОЧУ!!!

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      Рейтинг: -1523

      Вот оно чё Михалыч > derrik2000 17 июля, 14:00

      Телеграм статью одну прочитал...======Дерик. ты сейчас эту статью нам кидаешь? Или свои размышления?

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      Рейтинг: +15858

      derrik2000 > Вот оно чё Михалыч 17 июля, 14:02

      Не.
      ЭТО - МОИ размышления.
      Статью я просто вспомнил.
      Да в ней, этой статье, не было ничего ни о киевском Динамо, ни о Непомнящем.
      ЭТО - полностью МОЙ комментарий.
      Без цитат откуда-либо.

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      Рейтинг: -1523

      Вот оно чё Михалыч > derrik2000 17 июля, 14:11

      ЭТО - МОИ размышления.====Ну тады ты красава...
      Тока эта, Дерик...Щас народ избалованный пошел. Им влом читать длинные тексты....Кто то прочитает, кто то нет.
      Как то так.

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      Рейтинг: +15858

      derrik2000 > Вот оно чё Михалыч 17 июля, 14:17

      Кому нужно, кто ЛЮБИТ футбол и является его БОЛЕЛЬЩИКОМ. а НЕ ПРЫЩАВЫМ БЕЗМОЗГЛЫМ ФАНТИКОМ, тот, возможно, прочитает.

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      Рейтинг: -1523

      Вот оно чё Михалыч > derrik2000 17 июля, 14:19

      Удачи тебе дерик...

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      Рейтинг: +15858

      derrik2000 > Вот оно чё Михалыч 17 июля, 14:29

      Благодарю! )

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