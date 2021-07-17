Бердыев прилетел в Москву. Он может возглавить сборную

Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев в ночь на субботу вернулся в Россию.

Специалист прилетел в Москву, однако отрицает, что у него запланированы переговоры с представителями РФС.

«Прилетел ли я на переговоры с РФС? Нет, я по делам личным приехал», – сказал Бердыев.