Бердыев прилетел в Москву. Он может возглавить сборную

Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев в ночь на субботу вернулся в Россию.
Специалист прилетел в Москву, однако отрицает, что у него запланированы переговоры с представителями РФС.
«Прилетел ли я на переговоры с РФС? Нет, я по делам личным приехал», – сказал Бердыев.
- По информации «СЭ», 68-летний тренер может возглавить сборную России до окончания ЧМ-2022.
- Сейчас он советник председателя наблюдательного совета «Кайрата».
- Помощником Бердыева в национальной команде может стать Сергей Игнашевич.
Источник: «Чемпионат»