Агент Гаттузо: «Со мной никто не связывался по поводу приглашения Дженнаро в сборную России»

Андреа Д’Амико, агент итальянского тренера Дженнаро Гаттузо, отреагировал на информацию о возможном приглашении своего клиента в сборную России.

«Со мной из России никто не связывался по поводу приглашения Гаттузо в сборную, информации о каком-то интересе у меня нет.

Может ли работа в сборной России заинтересовать Дженнаро? Пока я не могу ответить на этот вопрос», – сказал агент.