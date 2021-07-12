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    Агент Гаттузо: «Со мной никто не связывался по поводу приглашения Дженнаро в сборную России»

    Андреа Д’Амико, агент итальянского тренера Дженнаро Гаттузо, отреагировал на информацию о возможном приглашении своего клиента в сборную России.

    «Со мной из России никто не связывался по поводу приглашения Гаттузо в сборную, информации о каком-то интересе у меня нет.

    Может ли работа в сборной России заинтересовать Дженнаро? Пока я не могу ответить на этот вопрос», – сказал агент.

    Источник: Sport24

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    12.07.2021 22:50
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