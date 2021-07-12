Агент Гаттузо: «Со мной никто не связывался по поводу приглашения Дженнаро в сборную России»

Андреа Д’Амико, агент итальянского тренера Дженнаро Гаттузо, отреагировал на информацию о возможном приглашении своего клиента в сборную России.
«Со мной из России никто не связывался по поводу приглашения Гаттузо в сборную, информации о каком-то интересе у меня нет.
Может ли работа в сборной России заинтересовать Дженнаро? Пока я не могу ответить на этот вопрос», – сказал агент.
- В середине июня Гаттузо покинул «Фиорентину».
- Сборная России осталась без главного тренера на прошлой неделе – с поста ушел Станислав Черчесов.
Источник: Sport24