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    «Знаю, что писать. Шаблон есть». Теннисистка Касаткина отреагировала на фол игрока «Алании» Хубулова, после которого команда пропустила

    Российская профессиональная теннисистка Дарья Касаткина отреагировала на действие футболиста «Алании» Владимира Хубулова в матче первого тура ФНЛ против КАМАЗа (1:1). После его фола соперник реализовал штрафной.

    – Дарья Касаткина, ты знаешь, что писать, – предложили спортсменке.

    – Шаблон уже есть, – ответила Касаткина.

    • Несколько дней назад Хубулов писал Касаткиной оскорбительные сообщения после ее поражения.
    • Также он оскорблял казахстанского теннисиста Дмитрия Попко.
    • Хубулов за свое поведение был оштрафован «Аланией».

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    Источник: твиттер Дарьи Касаткиной

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    Сегодня, 12:25
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3037

      Алехсбургер. 32 минуты назад

      Зая какая))

      1
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      Рейтинг: +20860

      bset 38 минут назад

      Не с той известности он начал свою карьеру))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +27

      Атос Арамисович 1 час назад

      Вот оно хвалённое кавказское осетинское воспитание! Дело одного усатого хамла из этой республики продолжает молодое поколение... P.s. Дарья, он настолько боится критики в свой адрес что даже закрыл аккаунт в инстаграмм.

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      Рейтинг: +149

      сутулая собака и лисы > Атос Арамисович 51 минуту назад

      стоит отметить, хвалёное ими же, лол.

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