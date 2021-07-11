«Знаю, что писать. Шаблон есть». Теннисистка Касаткина отреагировала на фол игрока «Алании» Хубулова, после которого команда пропустила

Российская профессиональная теннисистка Дарья Касаткина отреагировала на действие футболиста «Алании» Владимира Хубулова в матче первого тура ФНЛ против КАМАЗа (1:1). После его фола соперник реализовал штрафной.

– Дарья Касаткина, ты знаешь, что писать, – предложили спортсменке.

– Шаблон уже есть, – ответила Касаткина.

Несколько дней назад Хубулов писал Касаткиной оскорбительные сообщения после ее поражения.

Также он оскорблял казахстанского теннисиста Дмитрия Попко .

. Хубулов за свое поведение был оштрафован «Аланией».