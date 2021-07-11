«Знаю, что писать. Шаблон есть». Теннисистка Касаткина отреагировала на фол игрока «Алании» Хубулова, после которого команда пропустила

Российская профессиональная теннисистка Дарья Касаткина отреагировала на действие футболиста «Алании» Владимира Хубулова в матче первого тура ФНЛ против КАМАЗа (1:1). После его фола соперник реализовал штрафной.
– Дарья Касаткина, ты знаешь, что писать, – предложили спортсменке.
– Шаблон уже есть, – ответила Касаткина.
- Несколько дней назад Хубулов писал Касаткиной оскорбительные сообщения после ее поражения.
- Также он оскорблял казахстанского теннисиста Дмитрия Попко.
- Хубулов за свое поведение был оштрафован «Аланией».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер Дарьи Касаткиной