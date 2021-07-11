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  • «Знаю, что писать. Шаблон есть». Теннисистка Касаткина отреагировала на фол игрока «Алании» Хубулова, после которого команда пропустила

«Знаю, что писать. Шаблон есть». Теннисистка Касаткина отреагировала на фол игрока «Алании» Хубулова, после которого команда пропустила

11 июля 2021, 12:25
7

Российская профессиональная теннисистка Дарья Касаткина отреагировала на действие футболиста «Алании» Владимира Хубулова в матче первого тура ФНЛ против КАМАЗа (1:1). После его фола соперник реализовал штрафной.

– Дарья Касаткина, ты знаешь, что писать, – предложили спортсменке.

– Шаблон уже есть, – ответила Касаткина.

  • Несколько дней назад Хубулов писал Касаткиной оскорбительные сообщения после ее поражения.
  • Также он оскорблял казахстанского теннисиста Дмитрия Попко.
  • Хубулов за свое поведение был оштрафован «Аланией».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Дарьи Касаткиной
Россия. ФНЛ Алания Хубулов Владимир
Комментарии (7)
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Атос Арамисович
1625997321
Вот оно хвалённое кавказское осетинское воспитание! Дело одного усатого хамла из этой республики продолжает молодое поколение... P.s. Дарья, он настолько боится критики в свой адрес что даже закрыл аккаунт в инстаграмм.
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Алехсбургер.
1625998974
Зая какая))
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GoldPlayFIFARus9
1626008474
Ничего не понял, но очень интересно
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