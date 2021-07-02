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  • «Конченная ***. Вести 30:0 с брейком и *** матч». Игрок «Алании» Хубулов оскорбил теннисистку Касаткину в инстаграме и удалил аккаунт

«Конченная ***. Вести 30:0 с брейком и *** матч». Игрок «Алании» Хубулов оскорбил теннисистку Касаткину в инстаграме и удалил аккаунт

2 июля 2021, 08:35
25

Полузащитник «Алании» Владимир Хубулов оскорбил теннисистку Дарью Касаткину, проигравшую Алене Остапенко во втором круге «Уимблдона».

«Конченная ***. Вести 30:0 с брейком и *** [проиграть] матч. Иди ***, шмара ***», – написал Хубулов Касаткиной в инстаграме.

«Вот такие джентльмены у нас играют в футбол. «Алания», выдайте ему бонус за проигранную ставку», – написала Касаткина в сторис, опубликовав скриншот переписки с Хубуловым.

20-летний футболист после огласки ситуации обновил основную фотографию профиля, а спустя некоторое время удалил свой аккаунт.

  • Хубулов – воспитанник владикавказской ДЮСШ «Спартак».
  • Ранее он выступал за молодежную команду «Ахмата».
  • В минувшем сезоне ФНЛ Хубулов провел 22 матча, забил один гол.

Источник: инстаграм Дарьи Касаткиной
Россия. ФНЛ Алания Хубулов Владимир
Комментарии (25)
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VinniMari
1625204453
ахахахаха Животное жизнь свою видимо проиграл на ставочке)
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ilichkadr
1625204629
Очень мягко отреагировала Дарья. Надо отловить этого дятла и отпетушарить по полной.
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vladik12
1625204993
Да, очень по-мужски - матом оскорблять девушку...
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111ax
1625205134
неадекват одним словом, Дарья молодец
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CSKA471
1625205297
90% вылупившихся после 1995 г. такие, интернет, разврат и воспитание без ремня - это итог, оскорбляют взрослых, бьют учителей, горланят матом никого не стесняясь. Это теперь данность
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aubergine
1625205340
Представители гордых (горных) южных народов то махач устроят после матча, то девчонку оскорбят. Варварство какое-то.
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Skull_Boy
1625205402
На то она и обезьяна и где-то рыдает один зоопарк
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paracetamol
1625208024
Заметил, что чурки тараторят но своем, а матерятся на русском. Почему так*
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Боцман59rus
1625208346
- он не полузащитник, он полу3,14дарок.
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DeStar
1625218626
когда ставка не зашла)
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