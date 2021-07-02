«Конченная ***. Вести 30:0 с брейком и *** матч». Игрок «Алании» Хубулов оскорбил теннисистку Касаткину в инстаграме и удалил аккаунт

Полузащитник «Алании» Владимир Хубулов оскорбил теннисистку Дарью Касаткину, проигравшую Алене Остапенко во втором круге «Уимблдона».
«Конченная ***. Вести 30:0 с брейком и *** [проиграть] матч. Иди ***, шмара ***», – написал Хубулов Касаткиной в инстаграме.
«Вот такие джентльмены у нас играют в футбол. «Алания», выдайте ему бонус за проигранную ставку», – написала Касаткина в сторис, опубликовав скриншот переписки с Хубуловым.
20-летний футболист после огласки ситуации обновил основную фотографию профиля, а спустя некоторое время удалил свой аккаунт.
- Хубулов – воспитанник владикавказской ДЮСШ «Спартак».
- Ранее он выступал за молодежную команду «Ахмата».
- В минувшем сезоне ФНЛ Хубулов провел 22 матча, забил один гол.
Источник: инстаграм Дарьи Касаткиной