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    «Конченная ***. Вести 30:0 с брейком и *** матч». Игрок «Алании» Хубулов оскорбил теннисистку Касаткину в инстаграме и удалил аккаунт

    Полузащитник «Алании» Владимир Хубулов оскорбил теннисистку Дарью Касаткину, проигравшую Алене Остапенко во втором круге «Уимблдона».

    «Конченная ***. Вести 30:0 с брейком и *** [проиграть] матч. Иди ***, шмара ***», – написал Хубулов Касаткиной в инстаграме.

    «Вот такие джентльмены у нас играют в футбол. «Алания», выдайте ему бонус за проигранную ставку», – написала Касаткина в сторис, опубликовав скриншот переписки с Хубуловым.

    20-летний футболист после огласки ситуации обновил основную фотографию профиля, а спустя некоторое время удалил свой аккаунт.

    • Хубулов – воспитанник владикавказской ДЮСШ «Спартак».
    • Ранее он выступал за молодежную команду «Ахмата».
    • В минувшем сезоне ФНЛ Хубулов провел 22 матча, забил один гол.

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    Источник: инстаграм Дарьи Касаткиной

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    Сегодня, 08:35
    Комментарии19
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      Рейтинг: +7035

      "supermax" 42 минуты назад

      ахах...дал, дал, ушел

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      Рейтинг: +11451

      paracetamol 1 час назад

      Вообще, ценить надо. Матерный всех чурок объединяет, не считая дотаций из нашего кошелька (бюджета).

      0
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      Рейтинг: +10979

      ilichkadr > paracetamol 38 минут назад

      " Матерный всех чурок объединяет"
      Замечу, что озвучивание матерного осуществляется исключительно на русском языке. За озвучивание матерного на языках иберийско-кавказской или индоиранской групп могут и яйца оторвать.

      0
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      Рейтинг: +23627

      Боцман59rus 1 час назад

      - он не полузащитник, он полу3,14дарок.

      1
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      Рейтинг: +204

      хряк СМ 1 час назад

      Чушок сам чемпион мира во влажных снах.

      0
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      Рейтинг: +11451

      paracetamol 1 час назад

      Заметил, что чурки тараторят но своем, а матерятся на русском. Почему так*

      2
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      Рейтинг: +204

      хряк СМ > paracetamol 1 час назад

      Особенно когда в стадо соберутся и примут допинг.

      1
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      Рейтинг: +10979

      ilichkadr > paracetamol 36 минут назад

      Ихний пророк русского языка не знает.

      0
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      Рейтинг: +619

      SuperNils 1 час назад

      Чурбан по ходу немало так зарядил на неё букмекерам.

      4
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      Рейтинг: +7666

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Зверёк.

      1
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      Рейтинг: +12460

      Skull_Boy 2 часа назад

      На то она и обезьяна и где-то рыдает один зоопарк

      3
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      Рейтинг: +643

      aubergine 2 часа назад

      Представители гордых (горных) южных народов то махач устроят после матча, то девчонку оскорбят. Варварство какое-то.

      3
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      Рейтинг: +1543

      CSKA471 2 часа назад

      90% вылупившихся после 1995 г. такие, интернет, разврат и воспитание без ремня - это итог, оскорбляют взрослых, бьют учителей, горланят матом никого не стесняясь. Это теперь данность

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