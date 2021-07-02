«*** ты дно». Вслед за Касаткиной оскорбления от игрока «Алании» Хубулова опубликовал теннисист Попко

Российская теннисистка Дарья Касаткина – не единственная, кому писал оскорбления в социальной сети футболист «Алании» Владимир Хубулов. Скриншот сообщений от него опубликовал казахстанский теннисист Дмитрий Попко.
«*** ты дно, индусу слить 6:0. Так даже не сливают, как ты играешь», – писал Хубулов Попко.
«Три месяца без зарплаты – маловато», – так отреагировал Попко на новость, что «Алания» оштрафовала Хубулова на три месячных оклада за оскорбления Касаткиной.
- Попко – 24-летний уроженец Санкт-Петербурга, ныне представляющий Казахстан.
- Выше 165-го места в мировом рейтинге Попко не поднимался.
- Перед Касаткиной Хубулов уже извинился.
Источник: инстаграм Дмитрия Попко