«*** ты дно». Вслед за Касаткиной оскорбления от игрока «Алании» Хубулова опубликовал теннисист Попко

Российская теннисистка Дарья Касаткина – не единственная, кому писал оскорбления в социальной сети футболист «Алании» Владимир Хубулов. Скриншот сообщений от него опубликовал казахстанский теннисист Дмитрий Попко.

«*** ты дно, индусу слить 6:0. Так даже не сливают, как ты играешь», – писал Хубулов Попко.

«Три месяца без зарплаты – маловато», – так отреагировал Попко на новость, что «Алания» оштрафовала Хубулова на три месячных оклада за оскорбления Касаткиной.