«Моему поведению нет оправдания, признаю вину. Слова написаны на эмоциях». Хубулов из «Алании» извинился перед теннисисткой Касаткиной

Футболист «Алании» Владимир Хубулов принес извинения российской профессиональной теннисистке Дарье Касаткиной. Накануне он написал девушке оскорбления в социальной сети после ее поражения на «Уимблдоне».

«Друзья, мои недавние сообщения в директ Дарье Касаткиной привели к неприятным последствиям. Знаю, что моему поведению нет оправданий и признаю свою вину. Приношу свои искренние извинения в первую очередь Дарье, футбольному клубу «Алания», болельщикам и всем, чьи чувства задели мои слова, написанные на эмоциях.

Сожалею о содеянном и обещаю впредь не совершать столь необдуманных поступков. Желаю Дарье удачи и успехов в карьере!» – написал Хубулов.

Ранее Хубулов сообщал, что Касаткину оскорбил не он, а его брат.

Перед Касаткиной уже извинилась «Алания».

С 2019 по 2020 год Хубулов был в системе «Зенита».

Теннисистка Касаткина: «Игрок «Алании» Хубулов должен как минимум извиниться»