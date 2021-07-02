«Приносим извинения от имени всего клуба». «Алания» – об оскорблениях Хубулова в адрес Касаткиной

«Алания» опубликовала заявление по ситуации с теннисисткой Дарьей Касаткиной, которая подверглась оскорблениям со стороны полузащитника владикавказской команды Владимира Хубулова.

«Конченная ***. Вести 30:0 с брейком и *** [проиграть] матч. Иди ***, шмара ***», – написал Хубулов Касаткиной в инстаграме после поражения россиянки во втором круге «Уимблдона».

«Футбольный клуб «Алания» всегда выступал за строгое соблюдение норм морали и этики. Нам не чужды спортивная солидарность и профессиональное уважение к представителям всех видов спорта.

Ситуация, связанная с нашим игроком Владимиром Хубуловым, станет предметом для внутреннего разбирательства, о результате которого мы сообщим в ближайшее время.

От имени всего клуба приносим извинения лично Дарье Касаткиной, членам ее семьи и команды, а также болельщикам», – говорится в сообщении клуба.