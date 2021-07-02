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  • «Приносим извинения от имени всего клуба». «Алания» – об оскорблениях Хубулова в адрес Касаткиной

«Приносим извинения от имени всего клуба». «Алания» – об оскорблениях Хубулова в адрес Касаткиной

2 июля 2021, 10:54
2

«Алания» опубликовала заявление по ситуации с теннисисткой Дарьей Касаткиной, которая подверглась оскорблениям со стороны полузащитника владикавказской команды Владимира Хубулова.

«Конченная ***. Вести 30:0 с брейком и *** [проиграть] матч. Иди ***, шмара ***», – написал Хубулов Касаткиной в инстаграме после поражения россиянки во втором круге «Уимблдона».

«Футбольный клуб «Алания» всегда выступал за строгое соблюдение норм морали и этики. Нам не чужды спортивная солидарность и профессиональное уважение к представителям всех видов спорта.

Ситуация, связанная с нашим игроком Владимиром Хубуловым, станет предметом для внутреннего разбирательства, о результате которого мы сообщим в ближайшее время.

От имени всего клуба приносим извинения лично Дарье Касаткиной, членам ее семьи и команды, а также болельщикам», – говорится в сообщении клуба.

  • 20-летний футболист после огласки ситуации обновил основную фотографию профиля, а спустя некоторое время удалил свой аккаунт.
  • Хубулов – воспитанник владикавказской ДЮСШ «Спартак».
  • В минувшем сезоне ФНЛ Хубулов провел 22 матча, забил один гол.

Источник: инстаграм «Алании»
Россия. ФНЛ Алания Хубулов Владимир
Комментарии (2)
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1625212635
**** вот и всё
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Боцман59rus
1625213502
количество извилин у зверька, соответствует его результативности.
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