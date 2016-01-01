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    «Приносим извинения от имени всего клуба». «Алания» – об оскорблениях Хубулова в адрес Касаткиной

    «Алания» опубликовала заявление по ситуации с теннисисткой Дарьей Касаткиной, которая подверглась оскорблениям со стороны полузащитника владикавказской команды Владимира Хубулова.

    «Конченная ***. Вести 30:0 с брейком и *** [проиграть] матч. Иди ***, шмара ***», – написал Хубулов Касаткиной в инстаграме после поражения россиянки во втором круге «Уимблдона».

    «Футбольный клуб «Алания» всегда выступал за строгое соблюдение норм морали и этики. Нам не чужды спортивная солидарность и профессиональное уважение к представителям всех видов спорта.

    Ситуация, связанная с нашим игроком Владимиром Хубуловым, станет предметом для внутреннего разбирательства, о результате которого мы сообщим в ближайшее время.

    От имени всего клуба приносим извинения лично Дарье Касаткиной, членам ее семьи и команды, а также болельщикам», – говорится в сообщении клуба.

    • 20-летний футболист после огласки ситуации обновил основную фотографию профиля, а спустя некоторое время удалил свой аккаунт.
    • Хубулов – воспитанник владикавказской ДЮСШ «Спартак».
    • В минувшем сезоне ФНЛ Хубулов провел 22 матча, забил один гол.

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    Источник: инстаграм «Алании»

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    Сегодня, 10:54
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +6482

      Cleaner 2 часа назад

      Хубулову можно ругать других спортсменов. Ведь он Чемпион мира и Чемпион Европы по футболу. Лигу чемпионов три раза выигрывал...(

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23644

      Боцман59rus 3 часа назад

      количество извилин у зверька, соответствует его результативности.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +136

      бесёнок 3 часа назад

      **** вот и всё

      0
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