«Приносим извинения от имени всего клуба». «Алания» – об оскорблениях Хубулова в адрес Касаткиной

«Алания» опубликовала заявление по ситуации с теннисисткой Дарьей Касаткиной, которая подверглась оскорблениям со стороны полузащитника владикавказской команды Владимира Хубулова.
«Конченная ***. Вести 30:0 с брейком и *** [проиграть] матч. Иди ***, шмара ***», – написал Хубулов Касаткиной в инстаграме после поражения россиянки во втором круге «Уимблдона».
«Футбольный клуб «Алания» всегда выступал за строгое соблюдение норм морали и этики. Нам не чужды спортивная солидарность и профессиональное уважение к представителям всех видов спорта.
Ситуация, связанная с нашим игроком Владимиром Хубуловым, станет предметом для внутреннего разбирательства, о результате которого мы сообщим в ближайшее время.
От имени всего клуба приносим извинения лично Дарье Касаткиной, членам ее семьи и команды, а также болельщикам», – говорится в сообщении клуба.
- 20-летний футболист после огласки ситуации обновил основную фотографию профиля, а спустя некоторое время удалил свой аккаунт.
- Хубулов – воспитанник владикавказской ДЮСШ «Спартак».
- В минувшем сезоне ФНЛ Хубулов провел 22 матча, забил один гол.