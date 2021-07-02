Теннисистка Касаткина: «Игрок «Алании» Хубулов должен как минимум извиниться»

Российская теннисистка Дарья Касаткина считает, что игрок «Алании» Владимир Хубулов должен перед ней извиниться. Футболист накануне написал девушке оскорбления в социальной сети после ее поражения на «Уимблдоне».

«Я уже спокойно реагирую на подобные сообщения, но, так как в этот раз написал профессиональный спортсмен, футболист, который играет в профессиональной команде, это у меня вызвало иные чувства. Непонятно, как спортсмен, который должен понимать, через что атлеты проходят, как это сложно, и, по сути, находящийся со мной в одной лодке, может такое писать. Меня это не то чтобы задело, но я считаю нужным этим поделиться.

Плюс я считаю, что человек явно нацелен на успехи, результаты, хочет быть известным футболистом, он должен понимать, что он может говорить, а что нет и как себя надо вести. Я бы хотела, чтобы он сделал правильные выводы и как минимум извинился. Клубу «Алания» надо тоже нести ответственность за своих игроков, которые, по сути, являются лицом клуба. Надеюсь, все будут жить дружно, поддерживать друг друга и такой ситуации больше не повторится», – сказала Касаткина.