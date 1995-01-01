Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    2 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    3 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе

    Хубулов сообщил, что оскорбления теннисистке Касаткиной писал его брат

    «Алания» провела внутреннее расследование в отношении полузащитника Владимира Хубулова, который в инстаграме оскорбил теннисистку Дарью Касаткину.

    По информации телеграм-канала Mash Gor, футболист заявил, что сообщение Касаткиной написал его брат.

    Руководство владикавказского клуба собирается оштрафовать хавбека, провести с ним воспитательную беседу и заставить извиниться.

    • 20-летний футболист после огласки ситуации обновил основную фотографию профиля, а спустя некоторое время удалил свой аккаунт.
    • Хубулов – воспитанник владикавказской ДЮСШ «Спартак».
    • В минувшем сезоне ФНЛ Хубулов провел 22 матча, забил один гол.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mash Gor

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:45
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5879

      vladik12 1 час назад

      Вот вам и хваленое кавказское воспитание.
      Нет бы взять ответственность на себя и извиниться нормально... Решил спихнуть на брата. Как пятилетний ребенок. Низко и мерзостно.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1341

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Ставочник йопта. ******** ставка сказал что думает. Я бы такую игру без интереса смотреть не стал и так бурно комментировать.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86973
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66689
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru