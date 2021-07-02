Хубулов сообщил, что оскорбления теннисистке Касаткиной писал его брат

«Алания» провела внутреннее расследование в отношении полузащитника Владимира Хубулова, который в инстаграме оскорбил теннисистку Дарью Касаткину.
По информации телеграм-канала Mash Gor, футболист заявил, что сообщение Касаткиной написал его брат.
Руководство владикавказского клуба собирается оштрафовать хавбека, провести с ним воспитательную беседу и заставить извиниться.
- 20-летний футболист после огласки ситуации обновил основную фотографию профиля, а спустя некоторое время удалил свой аккаунт.
- Хубулов – воспитанник владикавказской ДЮСШ «Спартак».
- В минувшем сезоне ФНЛ Хубулов провел 22 матча, забил один гол.
Источник: Mash Gor