Хубулов сообщил, что оскорбления теннисистке Касаткиной писал его брат

«Алания» провела внутреннее расследование в отношении полузащитника Владимира Хубулова, который в инстаграме оскорбил теннисистку Дарью Касаткину.

По информации телеграм-канала Mash Gor, футболист заявил, что сообщение Касаткиной написал его брат.

Руководство владикавказского клуба собирается оштрафовать хавбека, провести с ним воспитательную беседу и заставить извиниться.