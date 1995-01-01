«Алания» оштрафовала Хубулова на три месячных оклада за оскорбления теннисистки Касаткиной

Футболист «Алании» Владимир Хубулов получил от клуба штраф в размере трех окладов. Накануне он написал теннисистке Дарье Касаткиной оскорбления в социальной сети после ее поражения на «Уимблдоне».

Хубулов уже извинился перед девушкой.

Ранее Хубулов сообщал, что Касаткину оскорбил не он, а его брат.

Перед Касаткиной извинилась «Алания».

С 2019 по 2020 год Хубулов был в системе «Зенита».

Теннисистка Касаткина: «Игрок «Алании» Хубулов должен как минимум извиниться»