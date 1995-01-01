Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    2 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    3 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?

    «Алания» оштрафовала Хубулова на три месячных оклада за оскорбления теннисистки Касаткиной

    Футболист «Алании» Владимир Хубулов получил от клуба штраф в размере трех окладов. Накануне он написал теннисистке Дарье Касаткиной оскорбления в социальной сети после ее поражения на «Уимблдоне».

    Хубулов уже извинился перед девушкой.

    • Ранее Хубулов сообщал, что Касаткину оскорбил не он, а его брат.
    • Перед Касаткиной извинилась «Алания».
    • С 2019 по 2020 год Хубулов был в системе «Зенита».

    Теннисистка Касаткина: «Игрок «Алании» Хубулов должен как минимум извиниться»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Алании»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:29
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2844

      AZ 22 минуты назад

      обратно в дет дом этого клоуна на перевоспитание отправить, с*кин сын

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86973
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66689
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru