Шкурин – о переходе в киевское «Динамо»: «Уверен, что мне помогут здесь»

Новичок киевского «Динамо» Илья Шкурин прокомментировал свой переход из ЦСКА в украинский клуб.

«Переход в киевское «Динамо» – это большая возможность, хорошая лига, клуб-чемпион с богатейшей историей. Несмотря на то, что в первую очередь это большая возможность, в то же время – это и большая ответственность, и какая она большая я прекрасно осознаю.

Тренировочная база и условия – потрясающие, куча полей. Добавить нечего, тут всe шикарно. Учитывая то, какой тренер сейчас в «Динамо», шанс заиграть и проявить себя увеличивается.

Ожидания от работы с Луческу? В первую очередь, достичь всех необходимых командных результатов, которые ставит перед собой киевское «Динамо», а затем развиваться самому и возможно выйти на другой уровень. Уверен, что мне помогут здесь», – сказал белорус.