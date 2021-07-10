Шкурин – о переходе в киевское «Динамо»: «Уверен, что мне помогут здесь»

Новичок киевского «Динамо» Илья Шкурин прокомментировал свой переход из ЦСКА в украинский клуб.
«Переход в киевское «Динамо» – это большая возможность, хорошая лига, клуб-чемпион с богатейшей историей. Несмотря на то, что в первую очередь это большая возможность, в то же время – это и большая ответственность, и какая она большая я прекрасно осознаю.
Тренировочная база и условия – потрясающие, куча полей. Добавить нечего, тут всe шикарно. Учитывая то, какой тренер сейчас в «Динамо», шанс заиграть и проявить себя увеличивается.
Ожидания от работы с Луческу? В первую очередь, достичь всех необходимых командных результатов, которые ставит перед собой киевское «Динамо», а затем развиваться самому и возможно выйти на другой уровень. Уверен, что мне помогут здесь», – сказал белорус.
- В прошлом сезоне Шкурин провел за ЦСКА 14 матчей и забил 3 гола.
- Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.
- «Динамо» арендовало форварда на год с правом выкупа.