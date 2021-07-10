Федун – игрокам «Спартака»: «Снимайте серебряные медали и прячьте. Думайте только о новом сезоне»

РПЛ вручила «Спартаку» серебряные медали за второе место в прошлом сезоне. Перед футболистами выступил владелец москвичей Леонид Федун.

«Мои искренние поздравления, но теперь снимайте все медали, прячьте. Думайте только о новом сезоне. Надеюсь, он будет для «Спартака» золотым», – сказал Федун.

К серебру «Спартак» привел бывший главный тренер Доменико Тедеско .

. Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

В следующем году «Спартаку» исполнится 100 лет.

Прядкин: «Такой массы фанатов, как у «Спартака», нет ни у какой другой команды РПЛ»

Федун: «Получать серебряные медали приятно, но хотелось бы, чтобы они были другого цвета. Пусть новый сезон станет для «Спартака» золотым»