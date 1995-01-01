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    Федун – игрокам «Спартака»: «Снимайте серебряные медали и прячьте. Думайте только о новом сезоне»

    РПЛ вручила «Спартаку» серебряные медали за второе место в прошлом сезоне. Перед футболистами выступил владелец москвичей Леонид Федун.

    «Мои искренние поздравления, но теперь снимайте все медали, прячьте. Думайте только о новом сезоне. Надеюсь, он будет для «Спартака» золотым», – сказал Федун.

    • К серебру «Спартак» привел бывший главный тренер Доменико Тедеско.
    • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.
    • В следующем году «Спартаку» исполнится 100 лет.

    Прядкин: «Такой массы фанатов, как у «Спартака», нет ни у какой другой команды РПЛ»

    Федун: «Получать серебряные медали приятно, но хотелось бы, чтобы они были другого цвета. Пусть новый сезон станет для «Спартака» золотым»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6441

      playsh 1 минуту назад

      При новом тренере,не знающим ещё пока истинных возможностей игроков,который будет в любом случае налаживать и внедрять свои наработки,к которым он привык в других командах,а значит перестраивать игру сегодняшнего Спартака - стать чемпионами,на мой взгляд,практически невозможно.Надо было,кровь из носа,сохранять Теда.
      В любом случае,желаю удачи Спартаку и его болельщикам.

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