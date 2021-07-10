Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Федун – игрокам «Спартака»: «Снимайте серебряные медали и прячьте. Думайте только о новом сезоне»

Федун – игрокам «Спартака»: «Снимайте серебряные медали и прячьте. Думайте только о новом сезоне»

10 июля 2021, 00:15
6

РПЛ вручила «Спартаку» серебряные медали за второе место в прошлом сезоне. Перед футболистами выступил владелец москвичей Леонид Федун.

«Мои искренние поздравления, но теперь снимайте все медали, прячьте. Думайте только о новом сезоне. Надеюсь, он будет для «Спартака» золотым», – сказал Федун.

  • К серебру «Спартак» привел бывший главный тренер Доменико Тедеско.
  • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.
  • В следующем году «Спартаку» исполнится 100 лет.

Прядкин: «Такой массы фанатов, как у «Спартака», нет ни у какой другой команды РПЛ»

Федун: «Получать серебряные медали приятно, но хотелось бы, чтобы они были другого цвета. Пусть новый сезон станет для «Спартака» золотым»

Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1625867312
При новом тренере,не знающим ещё пока истинных возможностей игроков,который будет в любом случае налаживать и внедрять свои наработки,к которым он привык в других командах,а значит перестраивать игру сегодняшнего Спартака - стать чемпионами,на мой взгляд,практически невозможно.Надо было,кровь из носа,сохранять Теда. В любом случае,желаю удачи Спартаку и его болельщикам.
Ответить
JTherry
1625869165
серебро, конечно, хорошо, но Спартаку нужно золото, много золота...!!!)) тыща человек на сундук с золотом!!!! каррамба!!!) удачи, Спартаку в наступающем сезоне!
Ответить
Урия Гип 2
1625882854
На долгую память.
Ответить
Zubo
1625890318
Не видать Пищевику больше второго места, теперь в лиге чемпионов будут только Зенит и Сочи
Ответить
житель СПб
1625892098
А вот это, считаю, зря! Надо уважать свои достижения.
Ответить
NewLife
1625904533
Дебильное поздравление не от большого ума.
Ответить
Главные новости
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
1
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
2
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
1
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
18
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
32
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
15
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
2
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Все новости
Все новости
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
11:31
1
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
10:55
4
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
10:31
1
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
32
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
14
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
4
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
8
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
11
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
46
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
8
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
8
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
Вчера, 22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
Вчера, 22:29
9
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
7
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
Вчера, 22:07
24
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
Вчера, 22:02
24
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:01
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+