Федун – игрокам «Спартака»: «Снимайте серебряные медали и прячьте. Думайте только о новом сезоне»

При новом тренере,не знающим ещё пока истинных возможностей игроков,который будет в любом случае налаживать и внедрять свои наработки,к которым он привык в других командах,а значит перестраивать игру сегодняшнего Спартака - стать чемпионами,на мой взгляд,практически невозможно.Надо было,кровь из носа,сохранять Теда.
В любом случае,желаю удачи Спартаку и его болельщикам.
РПЛ вручила «Спартаку» серебряные медали за второе место в прошлом сезоне. Перед футболистами выступил владелец москвичей Леонид Федун.
«Мои искренние поздравления, но теперь снимайте все медали, прячьте. Думайте только о новом сезоне. Надеюсь, он будет для «Спартака» золотым», – сказал Федун.
- К серебру «Спартак» привел бывший главный тренер Доменико Тедеско.
- Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.
- В следующем году «Спартаку» исполнится 100 лет.
Прядкин: «Такой массы фанатов, как у «Спартака», нет ни у какой другой команды РПЛ»
Федун: «Получать серебряные медали приятно, но хотелось бы, чтобы они были другого цвета. Пусть новый сезон станет для «Спартака» золотым»