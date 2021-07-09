Федун: «Получать серебряные медали приятно, но хотелось бы, чтобы они были другого цвета. Пусть новый сезон станет для «Спартака» золотым»

РПЛ вручила «Спартаку» серебряные медали за второе место в прошлом сезоне. Владелец москвичей Леонид Федун прокомментировал церемонию.

«Конечно, очень приятно получать медали, но хотелось бы, чтобы они были другого цвета. Для многих молодых ребят это первая серьезная награда. Надеюсь, не последняя. Примите мои искренние поздравления, но теперь снимайте эти медали, убирайте подальше в ящик. Впереди новый сезон. Пусть он станет для нас золотым. Вперед!» – сказал Федун.