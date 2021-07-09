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    Федун: «Получать серебряные медали приятно, но хотелось бы, чтобы они были другого цвета. Пусть новый сезон станет для «Спартака» золотым»

    РПЛ вручила «Спартаку» серебряные медали за второе место в прошлом сезоне. Владелец москвичей Леонид Федун прокомментировал церемонию.

    «Конечно, очень приятно получать медали, но хотелось бы, чтобы они были другого цвета. Для многих молодых ребят это первая серьезная награда. Надеюсь, не последняя. Примите мои искренние поздравления, но теперь снимайте эти медали, убирайте подальше в ящик. Впереди новый сезон. Пусть он станет для нас золотым. Вперед!» – сказал Федун.

    • К серебру «Спартак» привел бывший главный тренер Доменико Тедеско.
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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6434

      playsh 17 минут назад

      Так работай,Лёня,всё в твоих руках.Зарема,добрейшей души человек,всегда рядом,подскажет.Удачи.

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      Рейтинг: +2902

      Kollljan 21 минуту назад

      Это невозможно. Никак.

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      Рейтинг: +6434

      playsh > Kollljan 14 минут назад

      Никогда не говори никогда.

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