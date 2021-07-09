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  • Федун: «Получать серебряные медали приятно, но хотелось бы, чтобы они были другого цвета. Пусть новый сезон станет для «Спартака» золотым»

Федун: «Получать серебряные медали приятно, но хотелось бы, чтобы они были другого цвета. Пусть новый сезон станет для «Спартака» золотым»

9 июля 2021, 20:34
4

РПЛ вручила «Спартаку» серебряные медали за второе место в прошлом сезоне. Владелец москвичей Леонид Федун прокомментировал церемонию.

«Конечно, очень приятно получать медали, но хотелось бы, чтобы они были другого цвета. Для многих молодых ребят это первая серьезная награда. Надеюсь, не последняя. Примите мои искренние поздравления, но теперь снимайте эти медали, убирайте подальше в ящик. Впереди новый сезон. Пусть он станет для нас золотым. Вперед!» – сказал Федун.

  • К серебру «Спартак» привел бывший главный тренер Доменико Тедеско.
  • Сезон РПЛ стартует 23 июля.
  • В следующем году «Спартаку» исполнится 100 лет.

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (4)
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Kollljan
1625853828
Это невозможно. Никак.
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Plyash
1625854117
Так работай,Лёня,всё в твоих руках.Зарема,добрейшей души человек,всегда рядом,подскажет.Удачи.
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