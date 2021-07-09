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  • Прядкин: «Такой массы фанатов, как у «Спартака», нет ни у какой другой команды РПЛ»

Прядкин: «Такой массы фанатов, как у «Спартака», нет ни у какой другой команды РПЛ»

9 июля 2021, 23:51
9

РПЛ вручила «Спартаку» серебряные медали за второе место в прошлом сезоне. С речью выступил президент организации Сергей Прядкин.

«Я бы хотел поздравить болельщиков «Спартака». Такой массы болельщиков, которая есть у вас, уважаемые игроки [«Спартака»], наверное, нет ни у какой другой команды РПЛ», – сказал Прядкин, обращаясь к спартаковцам.

  • К серебру «Спартак» привел бывший главный тренер Доменико Тедеско.
  • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.
  • В следующем году «Спартаку» исполнится 100 лет.

Федун: «Получать серебряные медали приятно, но хотелось бы, чтобы они были другого цвета. Пусть новый сезон станет для «Спартака» золотым»

Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Прядкин Сергей
Комментарии (9)
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kvm
1625864166
бомжи кончили все разом...
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Hektor 84
1625866549
Ты только об этом Шмиллеру не говори, а то он желчью удавится)))
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Plyash
1625867518
Ну так ведь заслужил,чего уж там.Сердца болельщиков не обманешь.Удачи всем.
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NewLife
1625904658
"наверное, нет ни у какой другой команды РПЛ" - старый хрен сомневается ? Спроси у мюллера.
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