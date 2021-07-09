Прядкин: «Такой массы фанатов, как у «Спартака», нет ни у какой другой команды РПЛ»

Ты только об этом Шмиллеру не говори, а то он желчью удавится)))
РПЛ вручила «Спартаку» серебряные медали за второе место в прошлом сезоне. С речью выступил президент организации Сергей Прядкин.
«Я бы хотел поздравить болельщиков «Спартака». Такой массы болельщиков, которая есть у вас, уважаемые игроки [«Спартака»], наверное, нет ни у какой другой команды РПЛ», – сказал Прядкин, обращаясь к спартаковцам.
- К серебру «Спартак» привел бывший главный тренер Доменико Тедеско.
- Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.
- В следующем году «Спартаку» исполнится 100 лет.
Федун: «Получать серебряные медали приятно, но хотелось бы, чтобы они были другого цвета. Пусть новый сезон станет для «Спартака» золотым»