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    Прядкин: «Такой массы фанатов, как у «Спартака», нет ни у какой другой команды РПЛ»

    РПЛ вручила «Спартаку» серебряные медали за второе место в прошлом сезоне. С речью выступил президент организации Сергей Прядкин.

    «Я бы хотел поздравить болельщиков «Спартака». Такой массы болельщиков, которая есть у вас, уважаемые игроки [«Спартака»], наверное, нет ни у какой другой команды РПЛ», – сказал Прядкин, обращаясь к спартаковцам.

    • К серебру «Спартак» привел бывший главный тренер Доменико Тедеско.
    • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.
    • В следующем году «Спартаку» исполнится 100 лет.

    Федун: «Получать серебряные медали приятно, но хотелось бы, чтобы они были другого цвета. Пусть новый сезон станет для «Спартака» золотым»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    09.07.2021 23:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11019

      Hektor 84 14 минут назад

      Ты только об этом Шмиллеру не говори, а то он желчью удавится)))

      0
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      Рейтинг: +1794

      kvm 53 минуты назад

      бомжи кончили все разом...

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