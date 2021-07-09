Прядкин: «Такой массы фанатов, как у «Спартака», нет ни у какой другой команды РПЛ»

РПЛ вручила «Спартаку» серебряные медали за второе место в прошлом сезоне. С речью выступил президент организации Сергей Прядкин.

«Я бы хотел поздравить болельщиков «Спартака». Такой массы болельщиков, которая есть у вас, уважаемые игроки [«Спартака»], наверное, нет ни у какой другой команды РПЛ», – сказал Прядкин, обращаясь к спартаковцам.

К серебру «Спартак» привел бывший главный тренер Доменико Тедеско .

. Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

В следующем году «Спартаку» исполнится 100 лет.

Федун: «Получать серебряные медали приятно, но хотелось бы, чтобы они были другого цвета. Пусть новый сезон станет для «Спартака» золотым»