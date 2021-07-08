Товарищеский матч. «Ростов» проиграл «Партизану»

«Ростов» провел товарищескую встречу с «Партизаном» на сборе в Австрии.

Сербы добыли минимальную победу благодаря голу на 68-й минуте.

Товарищеский матч

Ростов (Россия) – Партизан (Сербия) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Милованович, 68.

«Ростов» (1-й тайм): Бабурин, Лангович, Мелехин, Осипенко, Калинин, Гигович, Глебов, Хашимото, Полоз, Соу, Альмквист.

«Ростов» (2-й тайм): Песьяков, Терентьев, Драме, Хаджикадунич, Николаев, Мамаев, Норманн (Тугарев, 84), Сухомлинов, Фольмер, Комличенко, Байрамян.